ضبط شاب من القبائل النازحة ابتز فتاة سعودية وهدد بنشر صورها على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: ألقت شرطة الرياض بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القبض على شاب في الثلاثين من عمره، لتورطه في ابتزاز مواطنه هددها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل، في حال رفضها دفع مبالغ مالية له.

يأتي هذا عقب تقدم الفتاة ببلاغ لشرطة الرياض، ضد شخص من القبائل النازحة هددها بنشر صورها الخاصة أو تسليمه مبالغ مالية، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم شرطة الرياض فواز الميمان.

وأضاف الميمان، أنه عثر بحوزة الشاب على عدد من الجوالات التي استخدمها في عملية الابتزاز، عقب إيقافه بمركز شرطة الملز، فيما تم إشعار فرع هيئة التحقيق بمنطة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق٬ وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.