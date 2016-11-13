ضبط شاب من القبائل النازحة ابتز فتاة سعودية وهدد بنشر صورها على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: ألقت شرطة الرياض بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القبض على شاب في الثلاثين من عمره، لتورطه في ابتزاز مواطنه هددها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل، في حال رفضها دفع مبالغ مالية له.
يأتي هذا عقب تقدم الفتاة ببلاغ لشرطة الرياض، ضد شخص من القبائل النازحة هددها بنشر صورها الخاصة أو تسليمه مبالغ مالية، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم شرطة الرياض فواز الميمان.
وأضاف الميمان، أنه عثر بحوزة الشاب على عدد من الجوالات التي استخدمها في عملية الابتزاز، عقب إيقافه بمركز شرطة الملز، فيما تم إشعار فرع هيئة التحقيق بمنطة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق٬ وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.
تعليقات ( 50 )
مــاذا بتفهم المعنى ارجع لتاريخ اسلافك واسلاف اسلافك اذا جبت لهم خبر 😂 والله اعلم وش يطلعون 😓😁
اول حاحاالنازحين من الحدود
محقالمقصودبالقبائل النازحة هم ****** يوجدعدد3 فقط واحد منهم شكاني للمحكمة يدعي اني قلت له نوري عام 1431
عدد التعليقات:5888
بسمهاجانب يعني من دول ثانيه ؟
مــ٤٠ يعني مثل وضع ٨٥ ٪ من سكان مدينتك
سعوووودديطيب ومن وين وصلت له الصور وكيف ؟؟ (( الذباب لا يأتي الا الكعكه المكشوفه )) والله يحفظ بناتنا وبنات المسلمين
سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيماللهم استرنا فوق الأرض و وتحت الأرض و يوم العرض .
سعيدت 420 تقول ا الارض ارض الله طيب لو عندك ارض مشتريها ودافع فيها دم قلبك وجاء واحد يبي يبني عليها وش بتقول له
جنوبية..🌻🌻كيف يعني قبائل نازحة جديدة هذه أول مرة أسمع فيها
عدد التعليقات:5888
بسمهيعني ايش قبائل نازحه ؟؟؟؟اجانب ولا مناطق حدودية مافهمت 😬
عدد التعليقات:5888
بسمهوليش مستغربين حتى شبابنا ماتركوا اي جنسيه ما غازلوها وحبوها وكتبوا قصائد فيها بس الفرق الاجانب ماعندهم صور يخافون عليها مثل عندنا ولا كم في الجراب ياحااوي من مصائب الجنسين ،،وترجع تشتكي من الابتزاز !
بارودبن رصاصلون الجلابيه الي تلبسها وسط صدمه من المشاهدين الي شتموها بئقذر الشتائم هذي راح تسمعون عن ابتزازها وراح تطلع منها بكل اسف * ليش ماتعاقب على هذا الفعل وعلى تشويه صورة السعوديات امام السعودي
تركيوبعدين مع ام كراع 🤓
بارودبن رصاصلون الجلابيه الي تلبسها البنت ماصدقوه حتى فكة الكام لهم فسببة للشباب احباط وانكسارا واصبحو في موقف محرج امثال هذي راح تسمعون ابتزازها بكل اسف وراح تطلع منها برضوه بكل اسف
بارودبن رصاصقبل اسبوع في برنامج اليوناو فتاة سعوديه معجبه في شاب اردني طلب منها تفك الكام رفضت وقالت برسل لك صورتي وفعلاً ارسلت الصورهوبداء يتغزل فيهاويستفز الشباب السعودي الي اوصيبوا بالصدمه وكذبوهم حتى وصف لهم
مــ٢٤ لا تعمم انت و ٦ يمكن انت من ال تغزل وش يدرينا بعدين فيه فرق يتغزل بصورة وبين ال تبيع عرضها وشرفها وعفتها فرق ساشع ههاا
احمد عسيريالصورة المرافقة للخبر تمثل منتهى قلة الرجولة من الشخص ودناءة الفعل من الفتاة حقيقة الحياء شعبة من الإيمان لو سالت الواقف هل تتمنى مشاهدة اختك على باب بيتك ياخساره التربية
420عنصرية في إذكاء الخبر الارض أرض الله والمال مال الله
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
خالدوسيستمر المسلسل مالم يصدر قانون التحرش وتكون عقوبته واضحه ورادعه
سعيدومن يفعل المعروف في غير اهله ......يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر الاجانب طغو وتجبرو وتكتلو وصارو قوة
مــبعض الشباب خربو سمعتنا عندهن جفلوهن وحدوهن ع الغريب ياخي ليه كذا ههاا هي مقدره الضروف وتساعد ع قدر ماتقدر هذا جزاها هههههههاااااااااااا
ساريالتهاون مع الاجانب هوماجعلهم يتامادون في غيهم يعني لو ما اشتكت مادرينا عنها الله يحفظ لنا وطننا حتى المجهولين يبيعون في الشوارع بدون ترخيص والبلديات لاتحرك ساكن خاصة على طريق الجنوب
💎🎀سُندُسو( بعض ) النساء تتساهل ف موضوع "العلاقات" وتفلها قبل الزواج وبعد يتقدم لها شخص تسحب ع العلاقات .. ع وين؟ أنسي أنهم راح يتركونك ف حالك🤔وبعضهن تستمر ف غيها حتى بعد الزواج🤔
رمزي الكويحيتخلص حكاية وتبدا حكاية مليون حكاية نفس البداية . ....................
صريحتعليق6 صدقت يتغزلون في بنت ترامب ويتغزلون في المذيعات ويتغزلون بصور الإعلاميات ويتبادلون صور الحريم ويتغزلون فيها ثم يدعون الدين والتدين هؤلاء لهم عدة أوجه وما اكثرهم ويوجد هنا نوعية منهم بمعرف وبدون
عبداللهالله يستر علينا وعلى ولايانا وعلى كل مسلم الله يهديها ويهدي كل بنت تساهلت اوارخصت نفسها وسلمت جوالها او اهدت صورها للغريب . نصيحة لكل بنت الرجل الغير محرم لكي لا تسلمين نفسك له مهما كانت الاسباب.
💎🎀سُندُسو( بعض ) النساء ف حالها ماتعرف هالأمور ولكن بعض النساء من "شياطين الإنس" تحوم حولها الين توقعها ف مستنقع العلاقات ثم تبدأ ف إبتزازها وصدق المثل اللي يقول ودت الزا.....لو أن كل النساء زوا.....؟؟؟
💎🎀سُندُس( بغض النظر عن الموضوع ) "بعض" النساء هي اللي تتبلى الرجل احياناً يكون ف حاله لاله ولاعليه ولاهو راعي هالأمور وتقعد تحوم حوله الين تسقطه ف الفخ بأي وسيلة ثم تكشر عن أنيابها🦂🐍وتبدأ مسلسل "الإبتزاز"
خندمهالمشكلة كيف وصلت له صورها التي يهددها بها ، الم يان للبنات التخلي عن إعطاء صورهن للشباب ثم بعد التهديد بفضح هذه العلاقة تلجأن للجهات الرسمية لطلب المساعدة
💎🎀سُندُس( بعض ) النساء عقلها صغير أو قد تكون مراهقة تعمل "علاقات" وتسلمه الخيط والمخيط صور ومكالمات وووالخ وإذا ملت منه وطاحت لها ع صيدة جديدة تسحب عليه ولابد ينتقم منها ويهددها وهي تروح تبكبك وتشتكي🤔
الله يحفظ شبابنا وشابتنا من كل سوءالمواطنات عندهم ثقة عمياء بالغريب والقريب والبعيد لذلك تجد الارقام السرية والبطاقات والصور بالجوال اسهل طريقة لابتزازهم لذلك يجب وضع دورات في مدارس للبنات في جميع مراحل الدراسة لتوعيتهم بطرق الابتزاز.
شيعي برونزيراسي مصدع ومزكم
ابو عقابللاسف بعض البدون يسيء للكل حتى بعض الناس ما تسكن بعض الأحياء مع انها رخيصة
مــمثل الوافد النازح يحبن النازح التغيير ماتع اذا ف صور يعني غالبا ف علاقة نحن ف زمن الرخص يغشك بالبضاعة ويبيعك غالي وهي ماتسوى مالها قيمه ومقلب يبيلنا جهاز كاشف للسمكرة مدعومة صقعها الشاكوش ولا شد بلد
قبيلي وافتخرالغلط على البنت ليش تحده قله حياء
💎🎀سُندُسخل القبائل النازحة وغير النازحة إن شاء الله جاي من المريخ ولامن اللي ساكنين تحت الأرض مو مهم ... الشئ اللي نبغي نعرفه كيف حصل ع "الصور" 🤔
ابو منصورلا بد أولا من تحديد مسمى (قبائل نازحة) من المقصود بها؟!هل هي قبائل البدون؟ أو هم الذين أُخرجوا من ديارهم على الحدود بسبب وقوعها في منطقة العمليات الحربية ضد الحوثة المجوس؟ وبعد ذلك نعقب
عدد التعليقات:210
Xx5halidxXاتمنى يوضع لها ملف بالشرطه هالعاهه وعدم الستر عليها كرهة الستر من افعالهم هالاناث كل يوم قضيه قضيتين !!!!
عشبهالحق يقال 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
أفريقيهل قلتم من القبائل؟ (لا يهم إن كانت نازحة أم مستوطنة)
زائركالعادة سيبدأ اللوم للمبتز وكيل السباب والشتائم له والضحية تطلع منها بسلام وهي من سلمته الصور بطوعها لو لم يجد المبتز من يغريه لما استمر مسلسل الإبتزاز
عمرالسؤال ما اللذي اوصل الصور للذئب الله يهدي كل مسلم
الحق يقالت 1 (( كما تدين تدان )) الاجنبيات والوافدات والشقروات والسمروات والفنانات والمذيعات ما سلموا منكم (( عفو تعف نساءكم ))
زوارةويجون يمنا ويقولون حنا هاجرنا منذ مبطي وشوف افعالهم مغير هياط
خالدي**********
اسمرعبرويبي جنسية بعد
مكم أنتي مظلومه يا بنت بلدي حتى النازح ماسلم منك