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ضبط شاب من القبائل النازحة ابتز فتاة سعودية وهدد بنشر صورها على مواقع التواصل

13 نوفمبر, 2016 , 14:59 م
ضبط شاب من القبائل النازحة ابتز فتاة سعودية وهدد بنشر صورها على مواقع التواصل
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صحيفة المرصد: ألقت شرطة الرياض بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القبض على شاب في الثلاثين من عمره، لتورطه في ابتزاز مواطنه هددها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل، في حال رفضها دفع مبالغ مالية له.

يأتي هذا عقب تقدم الفتاة ببلاغ لشرطة الرياض، ضد شخص من القبائل النازحة هددها بنشر صورها الخاصة أو تسليمه مبالغ مالية، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم شرطة الرياض فواز الميمان.

وأضاف الميمان، أنه عثر بحوزة الشاب على عدد من الجوالات التي استخدمها في عملية الابتزاز، عقب إيقافه بمركز شرطة الملز، فيما تم إشعار فرع هيئة التحقيق بمنطة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق٬ وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.

 

 



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    ومن وين له صورها؟؟ هي السبب تتحمل ما جاها
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  2. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    مــ

    اذا بتفهم المعنى ارجع لتاريخ اسلافك واسلاف اسلافك اذا جبت لهم خبر 😂 والله اعلم وش يطلعون 😓😁
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  3. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    اول حاحا

    النازحين من الحدود
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  4. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    محق

    المقصودبالقبائل النازحة هم ****** يوجدعدد3 فقط واحد منهم شكاني للمحكمة يدعي اني قلت له نوري عام 1431
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  5. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:5888

    بسمه

    اجانب يعني من دول ثانيه ؟
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  6. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    مــ

    ٤٠ يعني مثل وضع ٨٥ ٪ من سكان مدينتك
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  7. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    سعووووددي

    طيب ومن وين وصلت له الصور وكيف ؟؟ (( الذباب لا يأتي الا الكعكه المكشوفه )) والله يحفظ بناتنا وبنات المسلمين
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  8. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم

    اللهم استرنا فوق الأرض و وتحت الأرض و يوم العرض .
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  9. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    سعيد

    ت 420 تقول ا الارض ارض الله طيب لو عندك ارض مشتريها ودافع فيها دم قلبك وجاء واحد يبي يبني عليها وش بتقول له
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  10. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    جنوبية..🌻🌻

    كيف يعني قبائل نازحة جديدة هذه أول مرة أسمع فيها
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  11. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:5888

    بسمه

    يعني ايش قبائل نازحه ؟؟؟؟اجانب ولا مناطق حدودية مافهمت 😬
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  12. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:5888

    بسمه

    وليش مستغربين حتى شبابنا ماتركوا اي جنسيه ما غازلوها وحبوها وكتبوا قصائد فيها بس الفرق الاجانب ماعندهم صور يخافون عليها مثل عندنا ولا كم في الجراب ياحااوي من مصائب الجنسين ،،وترجع تشتكي من الابتزاز !
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  13. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    بارودبن رصاص

    لون الجلابيه الي تلبسها وسط صدمه من المشاهدين الي شتموها بئقذر الشتائم هذي راح تسمعون عن ابتزازها وراح تطلع منها بكل اسف * ليش ماتعاقب على هذا الفعل وعلى تشويه صورة السعوديات امام السعودي
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  14. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    تركي

    وبعدين مع ام كراع 🤓
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  15. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    بارودبن رصاص

    لون الجلابيه الي تلبسها البنت ماصدقوه حتى فكة الكام لهم فسببة للشباب احباط وانكسارا واصبحو في موقف محرج امثال هذي راح تسمعون ابتزازها بكل اسف وراح تطلع منها برضوه بكل اسف
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  16. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    بارودبن رصاص

    قبل اسبوع في برنامج اليوناو فتاة سعوديه معجبه في شاب اردني طلب منها تفك الكام رفضت وقالت برسل لك صورتي وفعلاً ارسلت الصورهوبداء يتغزل فيهاويستفز الشباب السعودي الي اوصيبوا بالصدمه وكذبوهم حتى وصف لهم
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  17. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    مــ

    ٢٤ لا تعمم انت و ٦ يمكن انت من ال تغزل وش يدرينا بعدين فيه فرق يتغزل بصورة وبين ال تبيع عرضها وشرفها وعفتها فرق ساشع ههاا
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  18. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    احمد عسيري

    الصورة المرافقة للخبر تمثل منتهى قلة الرجولة من الشخص ودناءة الفعل من الفتاة حقيقة الحياء شعبة من الإيمان لو سالت الواقف هل تتمنى مشاهدة اختك على باب بيتك ياخساره التربية
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  19. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    420

    عنصرية في إذكاء الخبر الارض أرض الله والمال مال الله
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  20. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  21. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    خالد

    وسيستمر المسلسل مالم يصدر قانون التحرش وتكون عقوبته واضحه ورادعه
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  22. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    سعيد

    ومن يفعل المعروف في غير اهله ......يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر الاجانب طغو وتجبرو وتكتلو وصارو قوة
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  23. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    مــ

    بعض الشباب خربو سمعتنا عندهن جفلوهن وحدوهن ع الغريب ياخي ليه كذا ههاا هي مقدره الضروف وتساعد ع قدر ماتقدر هذا جزاها هههههههاااااااااااا
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  24. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    ساري

    التهاون مع الاجانب هوماجعلهم يتامادون في غيهم يعني لو ما اشتكت مادرينا عنها الله يحفظ لنا وطننا حتى المجهولين يبيعون في الشوارع بدون ترخيص والبلديات لاتحرك ساكن خاصة على طريق الجنوب
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  25. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    💎🎀سُندُس

    و( بعض ) النساء تتساهل ف موضوع "العلاقات" وتفلها قبل الزواج وبعد يتقدم لها شخص تسحب ع العلاقات .. ع وين؟ أنسي أنهم راح يتركونك ف حالك🤔وبعضهن تستمر ف غيها حتى بعد الزواج🤔
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  26. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    رمزي الكويحي

    تخلص حكاية وتبدا حكاية مليون حكاية نفس البداية . ....................
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  27. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    صريح

    تعليق6 صدقت يتغزلون في بنت ترامب ويتغزلون في المذيعات ويتغزلون بصور الإعلاميات ويتبادلون صور الحريم ويتغزلون فيها ثم يدعون الدين والتدين هؤلاء لهم عدة أوجه وما اكثرهم ويوجد هنا نوعية منهم بمعرف وبدون
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  28. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    عبدالله

    الله يستر علينا وعلى ولايانا وعلى كل مسلم الله يهديها ويهدي كل بنت تساهلت اوارخصت نفسها وسلمت جوالها او اهدت صورها للغريب . نصيحة لكل بنت الرجل الغير محرم لكي لا تسلمين نفسك له مهما كانت الاسباب.
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  29. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    💎🎀سُندُس

    و( بعض ) النساء ف حالها ماتعرف هالأمور ولكن بعض النساء من "شياطين الإنس" تحوم حولها الين توقعها ف مستنقع العلاقات ثم تبدأ ف إبتزازها وصدق المثل اللي يقول ودت الزا.....لو أن كل النساء زوا.....؟؟؟
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  30. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    💎🎀سُندُس

    ( بغض النظر عن الموضوع ) "بعض" النساء هي اللي تتبلى الرجل احياناً يكون ف حاله لاله ولاعليه ولاهو راعي هالأمور وتقعد تحوم حوله الين تسقطه ف الفخ بأي وسيلة ثم تكشر عن أنيابها🦂🐍وتبدأ مسلسل "الإبتزاز"
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  31. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    خندمه

    المشكلة كيف وصلت له صورها التي يهددها بها ، الم يان للبنات التخلي عن إعطاء صورهن للشباب ثم بعد التهديد بفضح هذه العلاقة تلجأن للجهات الرسمية لطلب المساعدة
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  32. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    💎🎀سُندُس

    ( بعض ) النساء عقلها صغير أو قد تكون مراهقة تعمل "علاقات" وتسلمه الخيط والمخيط صور ومكالمات وووالخ وإذا ملت منه وطاحت لها ع صيدة جديدة تسحب عليه ولابد ينتقم منها ويهددها وهي تروح تبكبك وتشتكي🤔
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  33. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    الله يحفظ شبابنا وشابتنا من كل سوء

    المواطنات عندهم ثقة عمياء بالغريب والقريب والبعيد لذلك تجد الارقام السرية والبطاقات والصور بالجوال اسهل طريقة لابتزازهم لذلك يجب وضع دورات في مدارس للبنات في جميع مراحل الدراسة لتوعيتهم بطرق الابتزاز.
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  34. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    شيعي برونزي

    راسي مصدع ومزكم
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  35. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    ابو عقاب

    للاسف بعض البدون يسيء للكل حتى بعض الناس ما تسكن بعض الأحياء مع انها رخيصة
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  36. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    مــ

    مثل الوافد النازح يحبن النازح التغيير ماتع اذا ف صور يعني غالبا ف علاقة نحن ف زمن الرخص يغشك بالبضاعة ويبيعك غالي وهي ماتسوى مالها قيمه ومقلب يبيلنا جهاز كاشف للسمكرة مدعومة صقعها الشاكوش ولا شد بلد
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  37. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    قبيلي وافتخر

    الغلط على البنت ليش تحده قله حياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    💎🎀سُندُس

    خل القبائل النازحة وغير النازحة إن شاء الله جاي من المريخ ولامن اللي ساكنين تحت الأرض مو مهم ... الشئ اللي نبغي نعرفه كيف حصل ع "الصور" 🤔
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  39. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    ابو منصور

    لا بد أولا من تحديد مسمى (قبائل نازحة) من المقصود بها؟!هل هي قبائل البدون؟ أو هم الذين أُخرجوا من ديارهم على الحدود بسبب وقوعها في منطقة العمليات الحربية ضد الحوثة المجوس؟ وبعد ذلك نعقب
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  40. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:210

    Xx5halidxX

    اتمنى يوضع لها ملف بالشرطه هالعاهه وعدم الستر عليها كرهة الستر من افعالهم هالاناث كل يوم قضيه قضيتين !!!!
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  41. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    عشبه

    الحق يقال 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  42. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    أفريقي

    هل قلتم من القبائل؟ (لا يهم إن كانت نازحة أم مستوطنة)
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  43. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    زائر

    كالعادة سيبدأ اللوم للمبتز وكيل السباب والشتائم له والضحية تطلع منها بسلام وهي من سلمته الصور بطوعها لو لم يجد المبتز من يغريه لما استمر مسلسل الإبتزاز
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  44. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    عمر

    السؤال ما اللذي اوصل الصور للذئب الله يهدي كل مسلم
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  45. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    الحق يقال

    ت 1 (( كما تدين تدان )) الاجنبيات والوافدات والشقروات والسمروات والفنانات والمذيعات ما سلموا منكم (( عفو تعف نساءكم ))
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  46. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    زوارة

    ويجون يمنا ويقولون حنا هاجرنا منذ مبطي وشوف افعالهم مغير هياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    خالدي

    **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    يا قدم الحركات ههههههههههه معقوله مانقرضوا إلى الآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    اسمرعبر

    ويبي جنسية بعد
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  50. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    م

    كم أنتي مظلومه يا بنت بلدي حتى النازح ماسلم منك
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