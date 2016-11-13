معركة شرسة بين “ماعز” و “ذئب” تنتهي بمفاجأة غير متوقعة داخل مزرعة بالرياض!

صحيفة المرصد: انتهت المعركة الشرسة التي دارت بين “ماعز” و”ذئب” بإحدى المزارع في مركز الجلة (80 كيلومتراً غرب العاصمة الرياض)، ليلة أمس، بقتل الأولى للحيوان المفترس، في حادثة تعد من النوادر والعجائب.

وترجع تفاصيل الواقعة، بحسب موقع الجزيرة اون لاين نقلا عن مواطن كان متواجد في ميدان الحدث: “فوجئت بذئب داخل المزرعة، ولحظة انقضاض الذئب على الأغنام اندفعت إحدى الماعز مسرعة باتجاه الذئب، وعند محاولته افتراسها دخل قرن الماعز في فكه، وحاول الأخير الإفلات من قرن الماعز، ودار عراك بينهما حتى انتهى الأمر بنفوقهما معاً”.

وأضاف المواطن الذي أدهشه ما حدث: “إن قرن الماعز ساهم في إنقاذ بقية الأغنام من فتك الذئب الذي كان يتربص بها، كما أوقف مسلسل الافتراسات التي اعتادها الذئب في عدة مواقع بالمنطقة”.