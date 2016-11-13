معركة شرسة بين “ماعز” و “ذئب” تنتهي بمفاجأة غير متوقعة داخل مزرعة بالرياض!

صحيفة المرصد: انتهت المعركة الشرسة التي دارت بين “ماعز” و”ذئب” بإحدى المزارع في مركز الجلة (80 كيلومتراً غرب العاصمة الرياض)، ليلة أمس، بقتل الأولى للحيوان المفترس، في حادثة تعد من النوادر والعجائب.
وترجع تفاصيل الواقعة، بحسب موقع الجزيرة اون لاين نقلا عن مواطن كان متواجد في ميدان الحدث: “فوجئت بذئب داخل المزرعة، ولحظة انقضاض الذئب على الأغنام اندفعت إحدى الماعز مسرعة باتجاه الذئب، وعند محاولته افتراسها دخل قرن الماعز في فكه، وحاول الأخير الإفلات من قرن الماعز، ودار عراك بينهما حتى انتهى الأمر بنفوقهما معاً”.
وأضاف المواطن الذي أدهشه ما حدث: “إن قرن الماعز ساهم في إنقاذ بقية الأغنام من فتك الذئب الذي كان يتربص بها، كما أوقف مسلسل الافتراسات التي اعتادها الذئب في عدة مواقع بالمنطقة”.
تعليقات ( 28 )
عدد التعليقات:15380
قلم الحقيقهالذيب للبيت الأبيض قادم . ماتفتك فيه عنز.
زمن المعيزحنا في زمن الماعز ،، انتهت اسطورة الذيب سرحان الذيب الشجاع الذيب الذي يضرب به المثل .الان سارة الذياب والكلاب سوا ،، الحالة هذي تنطبق على *****. اصبح الماعز هو الذيب . والذيب اصبح ماعز .
عدد التعليقات:15380
قلم الحقيقهعنــــــز أأأأأخوانية وجعري داعشي ضحايا معركتهم في مابينهم.
فهد العنزيالذئب شجاع لايأكل الجيف ولاينام إلا وقد حصل على فريسه ، ويهاجم بشكل فردي في الغالب ، وهذه الصفات كفيله بأن يحترم
فهد العنزيالذئب شجاع لايأكل الجيف ولاينام إلا وقد حصل على فريسه ، ويهاجم بشكل فردي في الغالب ، وهذه الصفات كفيله بأن يحترم
مسمارعنز فدائيه انقذت بقية الماعز وضحت بنفسها ع فكره زمان كانو يقولو فدائي الحين يقولو انتحاري شايفين ان كل شي تغير حتى الذيب ماصار ذيييب !!!
قصيمي معتقراوي القصة شكلة اثرت فيه قرارات الرسوم والبدلات وهذي النتيجة
( ريما Rima )🍎عمركم شفتو حوثي يدافع عن عرض اليمنيات والله تضحكون يامعلقين 😂
ركاااانماتت بطله ماماتت فطيس من ذيب منسم
عدد التعليقات:5888
بسمهلا تصدقون الاشاعات السسسسر مااات مع الاثنين 😜
Ymni mahbobالمنتصره بالله متى قد انتصرتي😒
عدد التعليقات:5745
المنتصر باللهمعروف أن الذيب إذا هجم على القطيع أحياناً يفتكه المرياع ويطرد الذيب لأن المرياع شكله يخوف وينطح الذيب في قرونه الكبار لا يفهم هذا غير أهل الباديه في الصمان والدهناء علم
عدد التعليقات:780
ساميةهذا يثبت ان العنز أشجع من الخرفان وليت الخبر تقديرا لتضحيتها كتب كذا:(ودار عراك بينهما حتى انتهى الأمر بنفوق الذئب ووفات الماعز الشجاعة)
Ymni mahbobخلووووووووود
Ymni mahbobخلود وينك فيه....
Ymni mahbobخلود مساء الخير.
عدد التعليقات:5745
المنتصر باللههذا الماعز أشجع من السوريين وأبو يمن إللي متسدحين في البلد وتاركين إخوانهم يلعب في حسبتهم كلاب المجوس واليهود والنصيريين وووووووووووووووووو
يالطيفمافيه اثبات فيديو تعتبر مثل سالفة جدتي
رؤية وتحوللزوم نقلب المثل ... ونقول خلك عنز .... بدلاً من كلمة خلك ذيب ... شي حلو
خالدهذا الماعز الشجاع الذي دافع عن نفسه وعن عرضه ليتك تتعلم منه يا يمني مفقوع وتذهب لدفاع عن شرف اليمنيات من مليشيا الحوثي وعفاش
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
خالدضحت بنفسها من أجل ان يعيش بقيت الماعز والأجيال القادمة منهم بسلام ..ياليت يتعلم من هذة الماعز بعض العرب الهاربين من أوطانهم ويتسكعون في السعودية
Ymni mahbobهذا الماعز الشجاع الذي دافع عن نفسه وباقي القطيع تمنيت ان قرنه في البغدادي الارهابي الداعشي الملعون.....
عبدالرحمن محمدسبحان الله مات من حيوان ضعيف
الشايبماتت بشرف
مراقبوين الفديو ؟؟؟ السوالف لحالها يبيلها شبة نار ومهيلة وناخذونمشي ؟ولاكن مثل هالخبر يحتاج فيديو ولا خله على الرف؟؟
ابو عقابخليك ذئب ولا خلك ماعز
أسماءانا استغرب ليه دايم الرجال العرب يفتخرون باطلاق كلمة ذئب عليهم بينما كلمة كلب تعتبر شتيمه وعلى أرض الواقع الكلب وفي ويحب الانسان والحياة والذئب كائن عنيف وغدار للاسف توصلت الى اجابه ازعجتني