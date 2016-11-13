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معركة شرسة بين “ماعز” و “ذئب” تنتهي بمفاجأة غير متوقعة داخل مزرعة بالرياض!

13 نوفمبر, 2016 , 15:20 م
معركة شرسة بين “ماعز” و “ذئب” تنتهي بمفاجأة غير متوقعة داخل مزرعة بالرياض!
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صحيفة المرصد: انتهت المعركة الشرسة التي دارت بين “ماعز” و”ذئب” بإحدى المزارع في مركز الجلة (80 كيلومتراً غرب العاصمة الرياض)، ليلة أمس، بقتل الأولى للحيوان المفترس، في حادثة تعد من النوادر والعجائب.

وترجع تفاصيل الواقعة، بحسب موقع الجزيرة اون لاين نقلا عن مواطن كان متواجد في ميدان الحدث: “فوجئت بذئب داخل المزرعة، ولحظة انقضاض الذئب على الأغنام اندفعت إحدى الماعز مسرعة باتجاه الذئب، وعند محاولته افتراسها دخل قرن الماعز في فكه، وحاول الأخير الإفلات من قرن الماعز، ودار عراك بينهما حتى انتهى الأمر بنفوقهما معاً”.

وأضاف المواطن الذي أدهشه ما حدث: “إن قرن الماعز ساهم في إنقاذ بقية الأغنام من فتك الذئب الذي كان يتربص بها، كما أوقف مسلسل الافتراسات التي اعتادها الذئب في عدة مواقع بالمنطقة”.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:15380

    قلم الحقيقه

    الذيب للبيت الأبيض قادم . ماتفتك فيه عنز.
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  2. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    زمن المعيز

    حنا في زمن الماعز ،، انتهت اسطورة الذيب سرحان الذيب الشجاع الذيب الذي يضرب به المثل .الان سارة الذياب والكلاب سوا ،، الحالة هذي تنطبق على *****. اصبح الماعز هو الذيب . والذيب اصبح ماعز .
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  3. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:15380

    قلم الحقيقه

    عنــــــز أأأأأخوانية وجعري داعشي ضحايا معركتهم في مابينهم.
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  4. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    فهد العنزي

    الذئب شجاع لايأكل الجيف ولاينام إلا وقد حصل على فريسه ، ويهاجم بشكل فردي في الغالب ، وهذه الصفات كفيله بأن يحترم
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  5. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    فهد العنزي

    الذئب شجاع لايأكل الجيف ولاينام إلا وقد حصل على فريسه ، ويهاجم بشكل فردي في الغالب ، وهذه الصفات كفيله بأن يحترم
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  6. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    مسمار

    عنز فدائيه انقذت بقية الماعز وضحت بنفسها ع فكره زمان كانو يقولو فدائي الحين يقولو انتحاري شايفين ان كل شي تغير حتى الذيب ماصار ذيييب !!!
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  7. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    قصيمي معتق

    راوي القصة شكلة اثرت فيه قرارات الرسوم والبدلات وهذي النتيجة
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  8. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    ( ريما Rima )🍎

    عمركم شفتو حوثي يدافع عن عرض اليمنيات والله تضحكون يامعلقين 😂
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  9. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    ركاااان

    ماتت بطله ماماتت فطيس من ذيب منسم
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  10. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:5888

    بسمه

    لا تصدقون الاشاعات السسسسر مااات مع الاثنين 😜
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  11. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    Ymni mahbob

    المنتصره بالله متى قد انتصرتي😒
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  12. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:5745

    المنتصر بالله

    معروف أن الذيب إذا هجم على القطيع أحياناً يفتكه المرياع ويطرد الذيب لأن المرياع شكله يخوف وينطح الذيب في قرونه الكبار لا يفهم هذا غير أهل الباديه في الصمان والدهناء علم
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  13. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:780

    سامية

    هذا يثبت ان العنز أشجع من الخرفان وليت الخبر تقديرا لتضحيتها كتب كذا:(ودار عراك بينهما حتى انتهى الأمر بنفوق الذئب ووفات الماعز الشجاعة)
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  14. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    Ymni mahbob

    خلووووووووود
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  15. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    Ymni mahbob

    خلود وينك فيه....
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  16. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    Ymni mahbob

    خلود مساء الخير.
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  17. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:5745

    المنتصر بالله

    هذا الماعز أشجع من السوريين وأبو يمن إللي متسدحين في البلد وتاركين إخوانهم يلعب في حسبتهم كلاب المجوس واليهود والنصيريين وووووووووووووووووو
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  18. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    يالطيف

    مافيه اثبات فيديو تعتبر مثل سالفة جدتي
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  19. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    رؤية وتحول

    لزوم نقلب المثل ... ونقول خلك عنز .... بدلاً من كلمة خلك ذيب ... شي حلو
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  20. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    خالد

    هذا الماعز الشجاع الذي دافع عن نفسه وعن عرضه ليتك تتعلم منه يا يمني مفقوع وتذهب لدفاع عن شرف اليمنيات من مليشيا الحوثي وعفاش
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  21. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  22. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    خالد

    ضحت بنفسها من أجل ان يعيش بقيت الماعز والأجيال القادمة منهم بسلام ..ياليت يتعلم من هذة الماعز بعض العرب الهاربين من أوطانهم ويتسكعون في السعودية
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  23. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    Ymni mahbob

    هذا الماعز الشجاع الذي دافع عن نفسه وباقي القطيع تمنيت ان قرنه في البغدادي الارهابي الداعشي الملعون.....
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  24. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    عبدالرحمن محمد

    سبحان الله مات من حيوان ضعيف
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  25. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    الشايب

    ماتت بشرف
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  26. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    مراقب

    وين الفديو ؟؟؟ السوالف لحالها يبيلها شبة نار ومهيلة وناخذونمشي ؟ولاكن مثل هالخبر يحتاج فيديو ولا خله على الرف؟؟
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  27. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    ابو عقاب

    خليك ذئب ولا خلك ماعز
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  28. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    أسماء

    انا استغرب ليه دايم الرجال العرب يفتخرون باطلاق كلمة ذئب عليهم بينما كلمة كلب تعتبر شتيمه وعلى أرض الواقع الكلب وفي ويحب الانسان والحياة والذئب كائن عنيف وغدار للاسف توصلت الى اجابه ازعجتني
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