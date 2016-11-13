العرافة الكفيفة تعود من جديد.. ماذا قصدت بأوباما آخر رئيس أميركي ؟

صحيفة المرصد-وكالات:عادت العرافة البلغارية “بابا فانغا” لتتصدر عناوين الصحف العالمية، و ذلك بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، و خاصة و ان توقعاتها صدقت بنسبة 85% ، كما ان هناك عدداً كبيراً من السياسيين يصدق توقعاتها.

بعد ان تنبأت هذه العرافة برئاسة باراك اوباما و انه سيكون الرئيس رقم 44، صرحت ايضاً بأنه سيكون اخر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية دون ان توضح ماذا تعني بكلامها.

و توقعت العرافة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه ازمات اقتصادية بعد تسليم اوباما مفاتيح البيت الابيض لخلفه، مشيرةً إلى أنّ الناس سيعلقون آمالهم عليه إلاّ أنّه سيخذلهم، ما سيؤدي إلى نشوب نزاعات بين الولايات الشمالية والجنوبية.

وعلى رغم هذا التوقع التشاؤمي، تحدّثت بابا فانغا عن شخصيته قالت إنّها ستساهم في إحقاق سلام دائم.

ولبابا فانغا التي توفيت في العام 1996 عن عمر يناهز الـ85 عاماً، مئات التوقعات، صدق العديد منها، مثل تسونامي 2004 واعتداءات 11 أيلول 2001، والتغيّر المناخي وبروز تنظيم “داعش”، علماً أنّها توقعت اندلاع حرب مسلمة عظمى مع بداية الربيع العربي في العام 2010 في سوريا، على أن تنتهي في العام 2043 بقيام “الخلافة” في روما، بالإضافة إلى زوال قارة أوروبا عن الوجود بحلول نهاية السنة المقبلة.