فيديو مروع..مصري يهاجم رواد مقهى بالساطور.. وهكذا دافع الشباب عن انفسهم

صحيفة المرصد-متابعات:تسبب شاب مصري يرجح انه مختل عقليًا في فَزع وهَلع رواد أحد مقاهي الإنترنت بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية، بعد أن هجم عليهم بـ”ساطور” محاولًا اصطياد من يقف أمامه، وهو ما دفع رواد المقهى إلى الاحتماء بالكراسي وأجهزة الكمبيوتر المتواجدة، لينتهي المشهد الذي استمر قرابة 10 دقائق متواصلة بقطعه أصبح أحد الشباب الذي حاول تهدئته والسيطرة عليه.

وبالبحث حول خلفية الواقعة ذكر موقع “البوابة نيوز”، أن من تسبب في إرهاب وترويع أهالي المنطقة يُدعى “عبده أبو زيد” وعُرف عنه معاناته من اختلال نفسي وعصبي، أًصيب به بعد سلسلة من المشادات والمشاحنات والقضايا مع زوجته السابقة، انتهت بمحاولة إلقاء نجله من بلكونة الغرفة أثناء تنفيذ حكم القضاء بأحقية زوجته في حضانة الطفل، إلا أن “عبده” أنقذ نجله في اللحظات الأخيرة ملقيًا بنفسه وراءه حتى يمنع ارتطامه بالأرض وأصابته.

ولم تنته قصة “أبو زيد” عند هذا الحد فقط، فمع مرور الوقت ازدادت حالته النفسية سوءًا وظهرت عليه علامات الجنون، بعد أن توفى شقيقه، الذي كان يتولى مهمته رعايته هو وطفله، فاعتاد التردد على أحد مقاهي الإنترنت ولاحظ الجميع مشاهدته المستمرة لمقاطع تحتوى على عنف وقتل، وبعد خلاف صغير مع أحد زملائه معتادي التردد على ذلك المقهى، عَزم “أبو زيد” على الانتقام حاملًا ساطوره ومهاجمًا كل من وجده داخل المقهى.