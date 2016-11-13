بالفيديو: طلاب يمنيون في ذمار يفقدون معلما حوثيًا أعصابه!

صحيفة المرصد: لقي فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد المشرفين التابعين لمليشيا الحوثي وهو يحطم مبكرًا للصوت في إحدى مدارس محافظة ذمار، وسط اليمن، عقب رفض الطلاب الاستجابه لتوجيهاته، استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداوله بطريقة كبيرة.

ويُظهر الفيديو أن المشرف التابع للحوثيين كان يلقي خطابا لطلاب مدرسة زراجة بمديرية الحداء، وحاول خلاله تلقين الطلاب شعار مليشيا الحوثي، إلا أنه تفاجئ بترديد الطلاب شعار “بالروح والدم نفديك يا يمن” ما أثار حفيظته وأقدم ععلى تحطيم مبكر الصوت.

وقال النشطاء، إن ما فعله الطلاب يكشف رفضهم للخطابات التحريضية التي تقودها مليشيا الحوثي لتجنيد الطلاب في صفوفهم، عقب سيطرتهم على عدد من المدارس والمصالح الحكومية في اليمن، والتي يسعون لتوظيفها في نشر افكارهم المتطرفة.

يشار إلى أن النزاع العسكري في اليمن، قد تسبب في عدم التحاق 350 ألف طفل بالدراسة، ليقفز إجمالي عدد الأطفال غير المنتظمين في المدارس إلى أكثر من مليوني طفل منذ بدء الحرب، كما تسببت في دمار 2.108 مدرسة.