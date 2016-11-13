مواطن ينبش قبر خاله بعد يومين من الدفن في محافظة الرس..والسبب غريب!

صحيفة المرصد:روى حارس مقبرة محافظة الرس، واقعة غريبة بطلها شاب حاول نبش أحد القبور وعند سؤاله عن السبب قال إنه ينبش قبر خاله بهدف البحث عن جوال آيفون 7 وقع منه أثناء الدفن.

وأضاف الحارث الذي يدعى حبيب الرحمن، أنه منع الشاب من إكمال عملية نبش القبر، نظرًا لأنه لا يحق لأحد نبش القبور موضحًا أن تلك الوقائع تحدث عادة من قبل ذوى المتوفين حال نسيانهم أغراضا كالخواتم والخروص والأسنان الملبسة بالذهب في النساء.