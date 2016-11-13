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مواطن ينبش قبر خاله بعد يومين من الدفن في محافظة الرس..والسبب غريب!

13 نوفمبر, 2016 , 16:25 م
مواطن ينبش قبر خاله بعد يومين من الدفن في محافظة الرس..والسبب غريب!
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صحيفة المرصد:روى حارس مقبرة محافظة الرس، واقعة غريبة بطلها شاب حاول نبش أحد القبور وعند سؤاله عن السبب قال إنه ينبش قبر خاله بهدف البحث عن جوال آيفون 7 وقع منه أثناء الدفن.

وأضاف الحارث الذي يدعى حبيب الرحمن، أنه منع الشاب من إكمال عملية نبش القبر، نظرًا لأنه لا يحق لأحد نبش القبور موضحًا أن تلك الوقائع تحدث عادة من قبل ذوى المتوفين حال نسيانهم أغراضا كالخواتم والخروص والأسنان الملبسة بالذهب في النساء.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  2. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    بدر

    قال أقول أيفن سفن 7 حقيقة شي يخجل يعني الجوال طيب ليش نزلت للقبر .....باين عليه بخيل و يحب الدراهم وين عيال خالك عنك صفقوك حتى تعض الارض و يشترون لك ايفن7 أسف
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  3. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    مراقب

    الله يفصخ عقله ابو جوال!!!!!هذا مريض ولايجب تركه يسرح ويمرح ؟ على مستشفى شهار على طووووول وبسرعة لايرتكب جريمة هذا المريض المجنون السقيم فارغ العقل
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  4. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    الزمالي

    ياقبر ماني طيبيبن عقب راعيك
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  5. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    مسمار

    الله المستعان لم يعد الموت للبعض واعضا ولم تعد القبور تذكرنا بان هذي هي مساكننا ليس فيها من زخرف الدنيا شيئا يزداد الموت من حولنا انتشارا ونزداد بالدنيا تمسكا!! اللهم ارحمنا اذا صرنا الا ماصارو عليه
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  6. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    ابوتركي

    بيرجع ثاني يدور عليه .... هذا آيفون 7
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  7. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    منال

    الموت غيب خاله وجواله، مصيبتين بالراس توجع
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  8. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    مسروق وهو يدفن خاله
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  9. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    No one deserves

    (وكفى بالموت واعظاً)القلب ميت الله يرحم الحال
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