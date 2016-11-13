ميليشيا الحوثي تقتحم جامعة صنعاء وتهدد أساتذتها بالسلاح-فيديو

صحيفة المرصد:اقتحمت ميليشيا الحوثي الأحد، جامعة صنعاء تحت تهديد السلاح لقمع الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة والموظفون بعد عدم تلقي رواتبهم وتأخرها بسبب سياسات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الاقتصادية التي أدت إلى حرمان قسم كبير من الموظفين الحكوميين من حقوقهم.

وأعلن نادي قضاة اليمن، عن تعليق أعمال المؤسسات القضائية في صنعاء والحديدة احتجاجا على اعتداءات ميليشيات الحوثي على القضاة.

أضاف نادي القضاة في بيان له أن بقية المؤسسات القضائية في المحافظات ستبدأ تعليقا جزئيا للعمل في 26 نوفمبر في حال تخلف مجلس القضاء عن القيام بإجراءات تضمن حماية أعضاء السلك القضائي والقبض على المتهمين بالاعتداء على القضاة كما حذر بيان نادي القضاة من خطورة هذه الاعتداءات.