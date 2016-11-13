ميليشيا الحوثي تقتحم جامعة صنعاء وتهدد أساتذتها بالسلاح-فيديو

صحيفة المرصد:اقتحمت ميليشيا الحوثي الأحد، جامعة صنعاء تحت تهديد السلاح لقمع الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة والموظفون بعد عدم تلقي رواتبهم وتأخرها بسبب سياسات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الاقتصادية التي أدت إلى حرمان قسم كبير من الموظفين الحكوميين من حقوقهم.
وأعلن نادي قضاة اليمن، عن تعليق أعمال المؤسسات القضائية في صنعاء والحديدة احتجاجا على اعتداءات ميليشيات الحوثي على القضاة.
أضاف نادي القضاة في بيان له أن بقية المؤسسات القضائية في المحافظات ستبدأ تعليقا جزئيا للعمل في 26 نوفمبر في حال تخلف مجلس القضاء عن القيام بإجراءات تضمن حماية أعضاء السلك القضائي والقبض على المتهمين بالاعتداء على القضاة كما حذر بيان نادي القضاة من خطورة هذه الاعتداءات.
تعليقات ( 6 )
معلم متقاعدباقي ما شافوا شيء لو أستقرت الحال للحوثي لعبدهم لملالي طهران وقم الويل لكم إذا حكمكم رجال الدين وحكمكم الأجانب .
عدد التعليقات:12957
برق الحرم(((((( نادي ((قضاة _ اليمن)) يعلن .....بدء حركةاحتجاجية لمنتسبي السلطة القضائية بدءا من اليوم...ردا على اعتداءات ميليشيا الحوثيين على أعضاء السلك القضائي في البلاد)))))
أردني نشمينص اليمنيين هاربين والنص التاني متخاذلين ، أين الشجاعة العربية ماذا تنتظرون !! هل تنتظرون شحن نسائكم وأطفالكم الى طهران لبيعهم هناك ؟؟ اقسم بالله لن تسامحكم الأجيال القادمة على هذا العمل
عدد التعليقات:12957
برق الحرم((((((صنـــــــعاء ...لا تحزني لو ((أظلمت _ ودجت))......ففي ((سواد _الدياجي)) .... تلمع _الشهـــــب)))))))
عدد التعليقات:12957
برق الحرم((((أين الأباة وأين الأسد يايمنا .....أين السراة وأين الصيد والنجب......أذناب إيران في صنعاء حاكمة......سحقا _لرأس غدا يقتاده_ ذنب))))))
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينالشيعة الرافضة للحق هم أعداء المسلمين المؤمنين حقا ويريدون تدمير الوطن العربي