صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر بأكبر منصة للتجارة الإلكترونية عربياً-فيديو

صحيفة المرصد:أعلنت مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي، باسم “نون.كوم” NOON.COM.

ووفقاً لموقع”العربية نت”عقد مؤتمر صحافي في دبي اليوم الأحد، للإعلان عن هذه المنصة الضخمة، التي سيستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة 50%.وستباشر المنصة عملها في السعودية والإمارات في نفس الوقت، وستكون البداية من خلال عرض 20 مليون منتج. وستمثل المنصة وجهة تسوق إلكترونية جديدة، تمثل نقلة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة.

وكان العبار وهو رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية قد أعلن في وقت سابق عن نيته إطلاق شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية، تشمل نظاماً مصرفياً إلكترونياً متطوراً وشركة للخدمات اللوجستية.

وتوقعت مصادر أن وجهة التسوق الإلكتروني الجديدة سوف تتمتع بإمكانات تقنية ولوجستية كبيرة وفروع في عدة دول عربية، كما ستواكب أحدث التطورات في قطاع التجارة الإلكترونية بما فيها عمليات الدفع والتوصيل وحقوق المستهلك.

يذكر أن جيف بيزوس مؤسس أمازون ومحمد العبار كانا قد اجتمعا أول أمس الجمعة في دبي مول. ومن المتوقع أن يكون الاجتماع مع بيزوس خطوة هامة في سبيل إطلاق منصة التجارة الإلكترونية المرتقبة.