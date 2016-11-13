تعرف على قصة صورة جمعت الراحل محمود عبد العزيز بزوجتيه-صور

صحيفة المرصد:في صورة نادرة، ظهر الفنان المصري محمود عبدالعزيز بصحبة زوجته الأولى وأم ابنيه (كريم ومحمد) وزوجته الثانية بوسي شلبي وظهرت الأخيرة كمعجبة وصديقة لزوجته الأولى.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أعاد رواد مواقع التواصل نشر الصورة تزامناً مع وفاة النجم المصري الكبير محمود عبدالعزيز، والصورة ظهرت فيها إلى جانب عبدالعزيز وزوجتيه الإعلامية أحلام شلبي.

يشار إلى أن محمود عبدالعزيز أنهى زواجه من جيجي زويد بعد علاقة دامت 20 عاماً، وأعلن بعدها عن زواجه من الإعلامية بوسي شلبي.وكان الفنان المصري محمود عبد العزيز قد توفي مساء السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاماً.

وقالت مصادر طبية إن الفنان المصري كان يعاني من نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم، كما يعاني من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحياً، لكنه ظل يعاني من مشاكل في التنفس.