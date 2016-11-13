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تعرف على قصة صورة جمعت الراحل محمود عبد العزيز بزوجتيه-صور

13 نوفمبر, 2016 , 17:03 م
تعرف على قصة صورة جمعت الراحل محمود عبد العزيز بزوجتيه-صور
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صحيفة المرصد:في صورة نادرة، ظهر الفنان المصري محمود عبدالعزيز بصحبة زوجته الأولى وأم ابنيه (كريم ومحمد) وزوجته الثانية بوسي شلبي وظهرت الأخيرة كمعجبة وصديقة لزوجته الأولى.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أعاد رواد مواقع التواصل نشر الصورة تزامناً مع وفاة النجم المصري الكبير محمود عبدالعزيز، والصورة ظهرت فيها إلى جانب عبدالعزيز وزوجتيه الإعلامية أحلام شلبي.

يشار إلى أن محمود عبدالعزيز أنهى زواجه من جيجي زويد بعد علاقة دامت 20 عاماً، وأعلن بعدها عن زواجه من الإعلامية بوسي شلبي.وكان الفنان المصري محمود عبد العزيز قد توفي مساء السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاماً.

وقالت مصادر طبية إن الفنان المصري كان يعاني من نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم، كما يعاني من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحياً، لكنه ظل يعاني من مشاكل في التنفس.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    عبدالله محمد

    صديقتها ومعجبة لحد مااخذته من زوجته وخلته يطلقها ،هذا ثمن الصداقه
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  2. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    الانسان لايعرف قيمة الاستقامه الا حين يكون وحيد في قبره
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  3. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    يوسف الشمري

    الله العالم بمصيره قدم على ماقدم
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  4. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    قايد

    ت ١ وبعض الفئات من شعبنا يغازل الكافرات بنات الكفار ويثني عليهم ويكتب فيهم شعر 😤
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  5. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    رمان بلي

    الله يرحمه
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  6. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    تعليق مخالف
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  7. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    فهد

    تعليق 1 دمك عسل
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  9. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    مــ

    خدم الاسلام ودينه ومثله خير تمثيل وطول مسيرتة ملتزم بالاخلاق والفضائل ونشروها وبتكون شفيع لهم وحسنات مستمرة تعتبر وقف وفئات من شعبنا الملتزم يترحم ويثني عليه وع امثاله شعب متدين بوجه 1 😐😑
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