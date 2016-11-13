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بالفيديو: المغامسي يوضح التعارض بين حديث ” الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء” و “عظام يوسف”

13 نوفمبر, 2016 , 17:26 م
بالفيديو: المغامسي يوضح التعارض بين حديث ” الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء” و “عظام يوسف”
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صحيفة المرصد:قال إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة -الشيخ صالح المغامسي- أن الأرض لا سبيل لها ولا سلطان لها على أجساد الأنبياء وذلك مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء” .
وفي فيديو متداول للمغامسي قال أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث عظام يوسف مشيرًا إلى أن الله حرم على الأرض تحريم منع أن تأكل عظام الأنباء وتحللها كما يتم في عظام باقي البشر.
وأضاف المغامسي أن كلمة عظام استخدمت في القرآن بأكثر من معنى مثل قوله تعالى” وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم” موكداً أن البعث لا يكون للعظام فقط بل يكون لسائر الروح والجسد.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    ليبرالي

    الله هو الي يعلم ولم يذكر في القراءن ان الارض لاتاكل اجساد الانبياء ولاية يحي العظام وهي رميم معناه للعموم
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  2. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    مسمار

    مـاوضح الفرق والسبب اذا اين ذهب لحم واعضاء سيدنا يوسف عليه السلام ؟!
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  3. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  4. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    ابوتركي

    الله يجزاك خير ياشيخ كفيت ووفيت
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  5. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    توكل على الله
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  6. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    معلم متقاعد

    العلم نور يقذف به الجهل فيدمغه والعلم الجدير بالاحتراك لا يقر إلا بالتجربة والبرهان ولو تمت تج بة كثير من القبور لبطل الجهل وتوارى المتعيلمون وأصحاب الخوارق والكرامات والمعجزات ولكنهم لن يسمحوا بذلك
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  7. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    الله اعلم

    يمكن متاثر بقول العلماء ورثة الأنبياء ،، والله هذا الزمان صار كل يفسر ويحلل*****.
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  8. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    واضحه الحكايه

    تعليق مخالف
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  9. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    انا ما فهمت

    احد فهم شي ؟
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