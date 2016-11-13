بالفيديو: المغامسي يوضح التعارض بين حديث ” الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء” و “عظام يوسف”

صحيفة المرصد:قال إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة -الشيخ صالح المغامسي- أن الأرض لا سبيل لها ولا سلطان لها على أجساد الأنبياء وذلك مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء” .

وفي فيديو متداول للمغامسي قال أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث عظام يوسف مشيرًا إلى أن الله حرم على الأرض تحريم منع أن تأكل عظام الأنباء وتحللها كما يتم في عظام باقي البشر.

وأضاف المغامسي أن كلمة عظام استخدمت في القرآن بأكثر من معنى مثل قوله تعالى” وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم” موكداً أن البعث لا يكون للعظام فقط بل يكون لسائر الروح والجسد.