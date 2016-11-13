صحيفة المرصد:قال إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة -الشيخ صالح المغامسي- أن الأرض لا سبيل لها ولا سلطان لها على أجساد الأنبياء وذلك مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء” .
وفي فيديو متداول للمغامسي قال أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث عظام يوسف مشيرًا إلى أن الله حرم على الأرض تحريم منع أن تأكل عظام الأنباء وتحللها كما يتم في عظام باقي البشر.
وأضاف المغامسي أن كلمة عظام استخدمت في القرآن بأكثر من معنى مثل قوله تعالى” وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم” موكداً أن البعث لا يكون للعظام فقط بل يكون لسائر الروح والجسد.
بالفيديو: المغامسي يوضح التعارض بين حديث ” الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء” و “عظام يوسف”
صحيفة المرصد:قال إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة -الشيخ صالح المغامسي- أن الأرض لا سبيل لها ولا سلطان لها على أجساد الأنبياء وذلك مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء” .
تعليقات ( 9 )
ليبراليالله هو الي يعلم ولم يذكر في القراءن ان الارض لاتاكل اجساد الانبياء ولاية يحي العظام وهي رميم معناه للعموم
مسمارمـاوضح الفرق والسبب اذا اين ذهب لحم واعضاء سيدنا يوسف عليه السلام ؟!
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابوتركيالله يجزاك خير ياشيخ كفيت ووفيت
معلم متقاعدالعلم نور يقذف به الجهل فيدمغه والعلم الجدير بالاحتراك لا يقر إلا بالتجربة والبرهان ولو تمت تج بة كثير من القبور لبطل الجهل وتوارى المتعيلمون وأصحاب الخوارق والكرامات والمعجزات ولكنهم لن يسمحوا بذلك
الله اعلميمكن متاثر بقول العلماء ورثة الأنبياء ،، والله هذا الزمان صار كل يفسر ويحلل*****.
واضحه الحكايهتعليق مخالف
انا ما فهمتاحد فهم شي ؟