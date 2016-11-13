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ثري عربي ينثر 22 ألف دولار في الشارع العام بمدينة فاس المغربية !

13 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
ثري عربي ينثر 22 ألف دولار في الشارع العام بمدينة فاس المغربية !
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صحيفة المرصد :فتحت الشرطة في مدينة فاس المغربية تحقيقاً، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في ظروف إلقاء رجل أكثر من (نحو 22 ألف دولار) في الشارع أمام المارة، يوم الأربعاء الماضي.

وكان الرجل الذي يبلغ العقد الخامس من عمره، وقد أصيب بنوبة عصبية وغادر منزله حاملاً كيساً بلون أزرق به مبلغ كبير من المال، قبل أن يفاجئ المارة في شارع في حي الفرح بمدينة فاس بشروعه في رمي الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 درهم، في الهواء وهو يصيح بطريقة هستيرية أثارت انتباه الجميع، وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”، نقلاً عن صحيفة مغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية أن المتهم كان يملك ثروة كبيرة من عمله، قبل أن يُصاب بمرض نفسي غيّر من تعامله مع كل أفراد عائلته ومعارفه، رغم هدوئه المشوب بالحذر، وذلك قبل أن ينفجر ويتخلص من ثروته بتلك الطريقة الغريبة التي لم يستسغها أفراد عائلته الذين يجهلون ظروف سحبه هذا المبلغ.

وكان لتدخل عناصر الأمن في الوقت المناسب، دور كبير في استرجاع نحونصف المبلغ الذي رماه، فيما يعتقد أن أشخاصاً استولوا على المبلغ الباقي بعد جمعه من الشارع العام في اللحظة التي كان فيها الضحية يعدو ويرمي بها يميناً ويساراً.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    مودير كبير

    السحر وعمايله
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  2. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    ليبرالي

    الله يشفيه ممكن اختل عقله والقلب سمي بهاذا الاسم لنه يتقلب وفيه دعاء يامقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وممكن تعرض لسحر والمغرب اهل اسحار الله يكفينا شرهم وشرخلقه عامه
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  3. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    ودمبش يادمبوش مايلعب خلوا الرجال مثل الخبل وقالوا مريض نفسي ورب البي أتحدى إذا قروا عليه وما طلع سحر حسبي الله على كل من تعامل فيه
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  4. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    تركي

    يا راس راسي عسى ماني بمسحور.. عسى العجايز ما عطني دواهن !
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  5. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    ماجد الجهني

    واللهً من الخبال الي ف الرأس
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  6. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    الله المستعان على هذي الحياه الكل بظروفه الله يشفي مرضى المسلمين
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  7. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    وحيد القرن

    لاتعليق الناس عارفين ليش سوى كذا
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  8. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    أردني نشمي

    السحر السحر أكيد مغربية عاملة له سحر عشان تنهب ثروته
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  9. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    ليه كيذا

    اذا كان مريض نسأل الله رب العرش العظيم ان يشفيه
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  10. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    المغرب مريبة

    اهم شي موب خليجي مسحور
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  11. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    هههههههه الماء غثه
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  12. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    محمدالجعيد

    مدام مريض ليش يسافر للمغرب . او انه فل الفل او ؟
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  13. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    ؟؟؟؟؟؟

    الكرم من شيم الكرام
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  14. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    فنان شعبي قديم

    لعبوا فيه بالسحر الين اصبح (( مبوش ))
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  15. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    انوس

    منين ربنا يشفية
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  16. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    بدر الجهني

    الرجال مسحور الله يشفيه
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  17. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    الحضاري

    وليسألن يومئذا عن النعيم
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