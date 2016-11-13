ثري عربي ينثر 22 ألف دولار في الشارع العام بمدينة فاس المغربية !

صحيفة المرصد :فتحت الشرطة في مدينة فاس المغربية تحقيقاً، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في ظروف إلقاء رجل أكثر من (نحو 22 ألف دولار) في الشارع أمام المارة، يوم الأربعاء الماضي.

وكان الرجل الذي يبلغ العقد الخامس من عمره، وقد أصيب بنوبة عصبية وغادر منزله حاملاً كيساً بلون أزرق به مبلغ كبير من المال، قبل أن يفاجئ المارة في شارع في حي الفرح بمدينة فاس بشروعه في رمي الأوراق النقدية من فئتي 100 و200 درهم، في الهواء وهو يصيح بطريقة هستيرية أثارت انتباه الجميع، وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”، نقلاً عن صحيفة مغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية أن المتهم كان يملك ثروة كبيرة من عمله، قبل أن يُصاب بمرض نفسي غيّر من تعامله مع كل أفراد عائلته ومعارفه، رغم هدوئه المشوب بالحذر، وذلك قبل أن ينفجر ويتخلص من ثروته بتلك الطريقة الغريبة التي لم يستسغها أفراد عائلته الذين يجهلون ظروف سحبه هذا المبلغ.

وكان لتدخل عناصر الأمن في الوقت المناسب، دور كبير في استرجاع نحونصف المبلغ الذي رماه، فيما يعتقد أن أشخاصاً استولوا على المبلغ الباقي بعد جمعه من الشارع العام في اللحظة التي كان فيها الضحية يعدو ويرمي بها يميناً ويساراً.