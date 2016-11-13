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بالفيديو: سيارة قادمه من المجهول تسببت في دمار شامل بمحطة وقود

13 نوفمبر, 2016 , 18:35 م
بالفيديو: سيارة قادمه من المجهول تسببت في دمار شامل بمحطة وقود
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحادث لا يمكن التنبؤ به ولا توقعه أبداً، وذلك بعد ان اقتحمت سيارة تسير بسرعة هائلة محطة وقود واصطدمت بسيارة كانت تستعد لتعبئة الوقود كما تسببت في دمار شامل داخل المحطة، لكن من حسن الحظ لم يتسبب ذلك في اشتعال النيران.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    زائره

    لا ويقولون المرأه ضعيفة عقل الله العالم وش نوعية عقولكم
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  2. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    سنونو

    قادم من المجهول لم اسمعها إلا في الأفلام الخيالية
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  3. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    مافيه شيء إسمه قادمه من المجهول يعني هي نازله من مكوك فظائي أو من كوكب غير كوكب اﻷرض .
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  4. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  5. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    الصابر

    سيارة قادمه من المجهول الله اكبر. ***
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  6. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    مراقب

    هذا السائق غير طبيعي. وربك ستر
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