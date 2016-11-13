بالفيديو: سيارة قادمه من المجهول تسببت في دمار شامل بمحطة وقود

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحادث لا يمكن التنبؤ به ولا توقعه أبداً، وذلك بعد ان اقتحمت سيارة تسير بسرعة هائلة محطة وقود واصطدمت بسيارة كانت تستعد لتعبئة الوقود كما تسببت في دمار شامل داخل المحطة، لكن من حسن الحظ لم يتسبب ذلك في اشتعال النيران.