بالفيديو: سيارة قادمه من المجهول تسببت في دمار شامل بمحطة وقود

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحادث لا يمكن التنبؤ به ولا توقعه أبداً، وذلك بعد ان اقتحمت سيارة تسير بسرعة هائلة محطة وقود واصطدمت بسيارة كانت تستعد لتعبئة الوقود كما تسببت في دمار شامل داخل المحطة، لكن من حسن الحظ لم يتسبب ذلك في اشتعال النيران.
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تعليقات ( 6 )
زائرهلا ويقولون المرأه ضعيفة عقل الله العالم وش نوعية عقولكم
سنونوقادم من المجهول لم اسمعها إلا في الأفلام الخيالية
خلك بعيد حبك يزيد 😊مافيه شيء إسمه قادمه من المجهول يعني هي نازله من مكوك فظائي أو من كوكب غير كوكب اﻷرض .
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصابرسيارة قادمه من المجهول الله اكبر. ***
مراقبهذا السائق غير طبيعي. وربك ستر