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بالفيديو: شاهد طريقة ضرب الطلاب في مدارس كازاخستان!

13 نوفمبر, 2016 , 19:29 م
بالفيديو: شاهد طريقة ضرب الطلاب في مدارس كازاخستان!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلم في إحدى مدارس بكازاخستان يحمل عصا غليظة في يده، وينهال بها ضربًا على مؤخرات أطفال صغار.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم ودهشتهم من طريقة الضرب العنيفة التي استخدمها هذا المعلم تجاه الطلاب في المدرسة. وتم نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    13 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    خرخرينو

    عندنا لو تضرب الطالب بفاين هجم عليك الأب والأم والأخ والمدير والإدارة كلها وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الطالب يتمرد ويتجرأ على والديه وعلى معلمه وعلى المجتمع فلابد من وقفة صارمة من وزارة التعاميم
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  2. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    سليم

    تلاقيهم احرقو سيارة المدير وياكلون شمه ...........................
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  3. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    ما تستغربوا من ثاتي بلد مصدر للارهاب بعد ايران ومن جاء منها بن لادن المجرم.. يربون الاجيال بهذا الحقد ويرسلوهم الى بلداننا لينفثوا حقدهم وامراضهم علينا
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  4. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    mar

    الى32 الا انظربنا ةتعلمنا وانتجنا وتقاعدنا ولله الحمد والفضل لله ثم لمن درسناوعلمنا والله يرحم الميت منهم ويبقي الحي ولا عيب في التعليموكما قيل (كفايه دلع)
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  5. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    ali

    مريض نفسي مفروض يلقعونه من التدريس ويضرب مثل ما ضرب الطلاب. وين اهل الطلاب وين وزارة التعليم عندهم؟!
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  6. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ملون

    شكل المعلم هاوي لعبة ****
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  7. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    الزعيم الملكي

    *** اخلاق ولا يوجد بعقله ذره من انسانيه الا اذا كان هؤلاء الاربعه عملو جرما عظيما
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  8. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    محمد الشريف

    اللي اسمه سراييفو خل المدرس يضرب عيالك عشان يطلعون رجال ومخترعين بس اهم شي لا يسبب لهم اعاقه عشان ماتبلش فيهم
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  9. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    هاتوه استقدموه يربي بعض الاجيال عندنا كثر الدلع خرب شبابنا خص الي ولعو بسيارات مديرهم
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  10. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

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    تعليق 31 ولك مثله الف*****
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  11. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

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    ***** عليه وعلى منهم على شاكلته
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  12. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    محمد الشهري

    ***** الله يا مريض وسلط الله عليك دنيا وآخرة لان قلبك لايوجد فيه مثقال ذرة يا وصخ
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  13. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    ملكي

    هذا تكسير عظم ماهو ضرب. لوكان بخيزران معقول
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  14. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    هذا أسلوب همجي وإجرامي ما كان التعليم بهذا الشكل من الغلظة والشدة والإرهاب العقاب ليس بالضرب يوجد بدائل تربوية غير هذا العنف الذي يولد الانتقام والهروب من المدرسة ويؤدي للأمراض النفسية وربما العاهات.
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  15. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    العويد

    واتحدى اي مؤيد لهذا الاسلوب يرضى يشوف ابنه ينجلد هالجلد ، هذا انتقام ، كان عندنا زمان بعض المدرسين العرب يصبون جام غضبهم على الدارسين من المواطنين تقول ماكل حلال ابوه واثاريهم حاقدين حقد الله المستعان
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  16. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    يالطيف

    يوم الوافدة في التعليم كان يضربون وبشدة وبعد مابعدو واصبحو في فترة مستشارين تعليم منعو الضرب وهم يعلمون منع الضرب دمار للتعليم وستهتار في التعليم وكانت استشارات غير صحيه
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  17. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    العويد

    هذا الضرب له مردودات سيئة اياً كان سبب الضرب فالانحراف وترك الدراسة والالتحاق بالجماعات المتطرفة وغيرها من السلوكيات تنتج من هذا التعذيب اي تعليم واي دراسة اقلها تعقيد مدى الحياة واوسطها *****
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  18. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    وانا احسب الصينين اقصى عقاب عندهم القرص اثر الدلع عندنا
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  19. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    اول واحد هذا يبهذلك في ضربه الباقين فاهمين لازم يزود لهم كل واحد درجتين الغريب العصا ما انكسرت الله يعين المدرس الي دبغهم على الجهد الي يبذله
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  20. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    ابومشعل

    كان الضرب يمارس لدينا قبل اكثر من اربعين سنه فكان هناك مايسمى الفلكة وغيرها اثرت على نفسيات الطلاب جعلت البعض منهم يترك الدراسة
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  21. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    سيرايفوا

    ونعم المعلم ونعم التربيه هذا هو التعليم الذي يخرج الرجال ويصنع الفكر والاختراع وينفع البلد ويصنع الرجاااال وياليت كمان بعض اولياء الامور ينحطون معاهم لانه محتاج تربية زيهم تحياتي لك ايه المعلم
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  22. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    لوعندنا هل الاسلوب لانتهت اادرباويه وانتهت الكسل في الدراس وانتهى الاعتداء على المدرسين ولوجداتنا اكبر شباب منتج لاكن المشكله ان الطالب يضرب المعلم
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  23. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    ودنا نشوف شلون يعاقبون الطالبات في كزخستان
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  24. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    فنان شعبي قديم

    تكفى ياوزير التربيه والتعليم استقدم هذا المعلم مدارسنا في حاجه ماسه لمثل هذا الملعلم لأعطاء بعض الطلبه واولياء امورهم دروس خصوصيه .عشان من يوم يجي ولي امر طالب مهاااايط مع ولده ياخذ واجبه مع ولده هههه
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  25. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    💎🎀سُندُس

    ي26 نعم هذا الكلام الصحيح ولكن وين المعلم الفاهم😎إلامارحم ربي.
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  26. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    معيض

    لا التربية ولا التعليم يكون بالضرب وان كنت أشك في هذا المشهد ربما تمثيل حتى العصا التي استخدمها لم تؤثر في المضروب وإنما صوت
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  27. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    💎🎀سُندُس

    تعال عندنا هنيا ي معلم😎وجرب هياطك وشوف ويش راح يعملون فيك طلابنا أقلها يحرقون🔥🚘ولا🔫😎والبادي أظلم ي معلم😂
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  28. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    صرخة صمت

    الضرب يؤدي الى مشاكل واضطربات نفسيه اقلها الشعور بالذل والاهانه ، قوة شخصيه المعلم وهيبته ليست بالضرب بتعامله واحترامه لنفسه وللطلبه يفرض الاحترام ع طلابه ويهابونه وبس
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  29. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    صرخة صمت

    اعوذبالله وش هالضرب وش هالوحشيه هذي اذا مافهم التلميذ العيب مو منه من المدرس الي مايعرف يفهم الطلاب ولا يوصل المعلومة حتى ولو شاغب وش هالضرب لو انه ذابح واحد من اهله الضرب مايربي الضرب يسبب مشاكل
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  30. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    والله لو عندنا هذا الضرب كان حرقوا سيارة المدرس .. بس شكل المدرس الكازاخستان ما عنده الا سكوتر
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  31. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    ودي انها في مدارسنا
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  32. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    تركي2

    بكره ام الولد تحشي راس ابوه ويجيك ثاني يوم الصبح منتفخ يبي يضارب وهو ما يدري ولده باي مرحلة. وأساسا يجون بدون تربية الصراحة الا ما ندر. ويعلمون بعض بسوء الأخلاق اسمها وزارة التربية والتعليم.
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  33. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    💎🎀سُندُس

    هذي آخرتها ي معلم😎دائماً نمدحك ونقول أنت معلم وحنا منك نتعلم وبالنهاية تطلع مجرم😎روح ياشيخ منك لله أشوف فيك يوم ي ظالم😩😢
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  34. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    💎🎀سُندُس

    ي15 سلامات ويش اللي الضرب لابد منه ف المدارس هذا "تحريض" وأنا لاأقبله بأي حال من الأحوال أنت كذا تخلي المعلم يستأسد🐩ويروح فيها الطالب المسكين اللي لاحول ولاقوة له إلابالله☺️
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  35. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    مع الخيل

    الاحسن لبس ****
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  36. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    أجامل أيامي

    هذي واللله التربيه😂😂😂😂😂 كنه يقول له قل التوبه ماعاد أكررها مره ثانيه
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  37. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    ليبرالي

    اضرب لابد منه في المدراس اوفي المعاهد الصناعيه حتى يكون فيه خوف من المعلم ويستوعب الدرس ويكون انظباط في الحضور والانصراف واذا ترك التاديب صار فيه فوضى في الفصول والغياب بدون عذر ولم يحسبو حساب المعلم
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  38. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    77

    المفروض كل طالب يلبس 5 سراويل وجاكيت شتوي كي يتحمل الضرب المبرح
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  39. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    محمد

    اعوذ بالله هذا مدرس ولا زعيم عصابه .
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  40. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    الي يضرب خبير في الضرب ما شاء الله .....شكله يا خذ زيادة على راتبه بدل دبغ المشكلة شلون يروحون يجلسون في الفصل ....
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  41. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    1Naser

    هذا الرجل حتى لو كان معلم .. ليس في قلبه رحمة .. اعوذ بالله كل هذا ضرب .
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  42. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    الطالب الاخير شكله *** من الخوف وصار ماده اسفنجيه معد حس بالطق
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  43. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    جعلني لاتعلمت وجع
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  44. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    زائر

    هذا ليس عقاب وأنما انتقام.. اشك ان هذا المعلم به مرض نفسي وعقد ودونية ومرض.. أو انه ضرب عندما كان طالباً لذلك اراد الانتقام لنفسه.. بهذا الاسلوب الهمجي.. هذا المعلم لابد أن يضرب كما ضرب هؤلاء الصبية
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  45. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  46. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    طفران او شبعان وحط حرته في الطلاب
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  47. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    السليمان

    ايييييه المدرس هذا ودك يقطعون ايديه ورجليه ويرمى في الشارع
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  48. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    تجد من يعانون من المرض النفسي و أنعدام الشخصية هو بسبب التربية الخاطئة التي تعتمد على سلوك الضرب المبرح .
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  49. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    و قطعا سوف يولد في المجتمع نفسيات و أمراض نفسيه و أنعدام و أهتزاز في التكوين الشخصي و الشخصيه ،، ويستمر مسلسل الى ماله نهايه ،،
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  50. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    للأسف هذا العنف الواقع لدينا في مجتمعاتنا ك عرب و مسلمين علما بأن الأسلام دين نصح و تهذيب خلقي و ليس تهذيب ضرب ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  51. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    وعندنا المفروض يجيبون فيديوات عن كيفية ضرب الطلاب للمعلمين
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