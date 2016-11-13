بالفيديو: شاهد طريقة ضرب الطلاب في مدارس كازاخستان!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلم في إحدى مدارس بكازاخستان يحمل عصا غليظة في يده، وينهال بها ضربًا على مؤخرات أطفال صغار.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم ودهشتهم من طريقة الضرب العنيفة التي استخدمها هذا المعلم تجاه الطلاب في المدرسة. وتم نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع.