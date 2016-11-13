صحيفة المرصد: تداول “مغردون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلم في إحدى مدارس بكازاخستان يحمل عصا غليظة في يده، وينهال بها ضربًا على مؤخرات أطفال صغار.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم ودهشتهم من طريقة الضرب العنيفة التي استخدمها هذا المعلم تجاه الطلاب في المدرسة. وتم نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع.
بالفيديو: شاهد طريقة ضرب الطلاب في مدارس كازاخستان!
صحيفة المرصد: تداول “مغردون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلم في إحدى مدارس بكازاخستان يحمل عصا غليظة في يده، وينهال بها ضربًا على مؤخرات أطفال صغار.
تعليقات ( 51 )
خرخرينوعندنا لو تضرب الطالب بفاين هجم عليك الأب والأم والأخ والمدير والإدارة كلها وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الطالب يتمرد ويتجرأ على والديه وعلى معلمه وعلى المجتمع فلابد من وقفة صارمة من وزارة التعاميم
سليمتلاقيهم احرقو سيارة المدير وياكلون شمه ...........................
marالى32 الا انظربنا ةتعلمنا وانتجنا وتقاعدنا ولله الحمد والفضل لله ثم لمن درسناوعلمنا والله يرحم الميت منهم ويبقي الحي ولا عيب في التعليموكما قيل (كفايه دلع)
aliمريض نفسي مفروض يلقعونه من التدريس ويضرب مثل ما ضرب الطلاب. وين اهل الطلاب وين وزارة التعليم عندهم؟!
ملونشكل المعلم هاوي لعبة ****
الزعيم الملكي*** اخلاق ولا يوجد بعقله ذره من انسانيه الا اذا كان هؤلاء الاربعه عملو جرما عظيما
محمد الشريفاللي اسمه سراييفو خل المدرس يضرب عيالك عشان يطلعون رجال ومخترعين بس اهم شي لا يسبب لهم اعاقه عشان ماتبلش فيهم
انشر التعليقتعليق 31 ولك مثله الف*****
انشر التعليق***** عليه وعلى منهم على شاكلته
محمد الشهري***** الله يا مريض وسلط الله عليك دنيا وآخرة لان قلبك لايوجد فيه مثقال ذرة يا وصخ
ملكيهذا تكسير عظم ماهو ضرب. لوكان بخيزران معقول
العويدواتحدى اي مؤيد لهذا الاسلوب يرضى يشوف ابنه ينجلد هالجلد ، هذا انتقام ، كان عندنا زمان بعض المدرسين العرب يصبون جام غضبهم على الدارسين من المواطنين تقول ماكل حلال ابوه واثاريهم حاقدين حقد الله المستعان
يالطيفيوم الوافدة في التعليم كان يضربون وبشدة وبعد مابعدو واصبحو في فترة مستشارين تعليم منعو الضرب وهم يعلمون منع الضرب دمار للتعليم وستهتار في التعليم وكانت استشارات غير صحيه
العويدهذا الضرب له مردودات سيئة اياً كان سبب الضرب فالانحراف وترك الدراسة والالتحاق بالجماعات المتطرفة وغيرها من السلوكيات تنتج من هذا التعذيب اي تعليم واي دراسة اقلها تعقيد مدى الحياة واوسطها *****
ابومشعلكان الضرب يمارس لدينا قبل اكثر من اربعين سنه فكان هناك مايسمى الفلكة وغيرها اثرت على نفسيات الطلاب جعلت البعض منهم يترك الدراسة
سيرايفواونعم المعلم ونعم التربيه هذا هو التعليم الذي يخرج الرجال ويصنع الفكر والاختراع وينفع البلد ويصنع الرجاااال وياليت كمان بعض اولياء الامور ينحطون معاهم لانه محتاج تربية زيهم تحياتي لك ايه المعلم
فنان شعبي قديمتكفى ياوزير التربيه والتعليم استقدم هذا المعلم مدارسنا في حاجه ماسه لمثل هذا الملعلم لأعطاء بعض الطلبه واولياء امورهم دروس خصوصيه .عشان من يوم يجي ولي امر طالب مهاااايط مع ولده ياخذ واجبه مع ولده هههه
💎🎀سُندُسي26 نعم هذا الكلام الصحيح ولكن وين المعلم الفاهم😎إلامارحم ربي.
معيضلا التربية ولا التعليم يكون بالضرب وان كنت أشك في هذا المشهد ربما تمثيل حتى العصا التي استخدمها لم تؤثر في المضروب وإنما صوت
💎🎀سُندُستعال عندنا هنيا ي معلم😎وجرب هياطك وشوف ويش راح يعملون فيك طلابنا أقلها يحرقون🔥🚘ولا🔫😎والبادي أظلم ي معلم😂
صرخة صمتالضرب يؤدي الى مشاكل واضطربات نفسيه اقلها الشعور بالذل والاهانه ، قوة شخصيه المعلم وهيبته ليست بالضرب بتعامله واحترامه لنفسه وللطلبه يفرض الاحترام ع طلابه ويهابونه وبس
صرخة صمتاعوذبالله وش هالضرب وش هالوحشيه هذي اذا مافهم التلميذ العيب مو منه من المدرس الي مايعرف يفهم الطلاب ولا يوصل المعلومة حتى ولو شاغب وش هالضرب لو انه ذابح واحد من اهله الضرب مايربي الضرب يسبب مشاكل
تركي2بكره ام الولد تحشي راس ابوه ويجيك ثاني يوم الصبح منتفخ يبي يضارب وهو ما يدري ولده باي مرحلة. وأساسا يجون بدون تربية الصراحة الا ما ندر. ويعلمون بعض بسوء الأخلاق اسمها وزارة التربية والتعليم.
💎🎀سُندُسهذي آخرتها ي معلم😎دائماً نمدحك ونقول أنت معلم وحنا منك نتعلم وبالنهاية تطلع مجرم😎روح ياشيخ منك لله أشوف فيك يوم ي ظالم😩😢
💎🎀سُندُسي15 سلامات ويش اللي الضرب لابد منه ف المدارس هذا "تحريض" وأنا لاأقبله بأي حال من الأحوال أنت كذا تخلي المعلم يستأسد🐩ويروح فيها الطالب المسكين اللي لاحول ولاقوة له إلابالله☺️
مع الخيلالاحسن لبس ****
أجامل أياميهذي واللله التربيه😂😂😂😂😂 كنه يقول له قل التوبه ماعاد أكررها مره ثانيه
ليبرالياضرب لابد منه في المدراس اوفي المعاهد الصناعيه حتى يكون فيه خوف من المعلم ويستوعب الدرس ويكون انظباط في الحضور والانصراف واذا ترك التاديب صار فيه فوضى في الفصول والغياب بدون عذر ولم يحسبو حساب المعلم
77المفروض كل طالب يلبس 5 سراويل وجاكيت شتوي كي يتحمل الضرب المبرح
محمداعوذ بالله هذا مدرس ولا زعيم عصابه .
1Naserهذا الرجل حتى لو كان معلم .. ليس في قلبه رحمة .. اعوذ بالله كل هذا ضرب .
زائرهذا ليس عقاب وأنما انتقام.. اشك ان هذا المعلم به مرض نفسي وعقد ودونية ومرض.. أو انه ضرب عندما كان طالباً لذلك اراد الانتقام لنفسه.. بهذا الاسلوب الهمجي.. هذا المعلم لابد أن يضرب كما ضرب هؤلاء الصبية
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
السليمانايييييه المدرس هذا ودك يقطعون ايديه ورجليه ويرمى في الشارع
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳تجد من يعانون من المرض النفسي و أنعدام الشخصية هو بسبب التربية الخاطئة التي تعتمد على سلوك الضرب المبرح .
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳و قطعا سوف يولد في المجتمع نفسيات و أمراض نفسيه و أنعدام و أهتزاز في التكوين الشخصي و الشخصيه ،، ويستمر مسلسل الى ماله نهايه ،،
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳للأسف هذا العنف الواقع لدينا في مجتمعاتنا ك عرب و مسلمين علما بأن الأسلام دين نصح و تهذيب خلقي و ليس تهذيب ضرب ،،