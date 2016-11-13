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بالفيديو: رضيع يلقى حتفه جراء سقوطه من يد جدته من أعلى سلم متحرك في شانغهاي

13 نوفمبر, 2016 , 20:02 م
بالفيديو: رضيع يلقى حتفه جراء سقوطه من يد جدته من أعلى سلم متحرك في شانغهاي
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة بأحد المولات، حيث تظهر سيدة كبيرة تحمل طفل صغير أربعة أشهر يتوقع أنها جدته وهي تنزل من على سلم كهربائي حيث تزل قدمها فتندفع ناحية حافة السلم فيسقط الرضيع من يدها من على ارتفاع 30 قدم و كان يسير خلفها سيدة وطفلة تمسك بيدها يعتقد أنها والدة الطفل و أخته وبنهاية الفيديو يهرع الثلاثة لتفقد الطفل و نقلوه للمشفى، ولكن للأسف توفي بالساعات الأولى من نهار اليوم التالي، حدثت الواقعة بأحد المولات التجارية بشانغهاي.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    فراسة مؤمن

    علشنه تحذير لاتقعي فيه ياأخت عهود ماهو تحذير لاتشوفيه
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  2. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    💔💔💔😱😱😱ليش اذا شفنا تحذير نتسابق على شوفة المقطع ليتني ماشفته . عموماً تنبيه الأطفال الى سن ٣ او ٤ حطوهم بعربية ونزلوهم بالمصعد السلم المتحرك انا نفسي اخاف منه اركبه في الضرورة بس اذا مالقيت مصعد
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  3. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  4. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    طبيب نفسي وحارس أمن

    لاينصح بمشاهدته
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  5. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    ام بدر

    يا الله موقف صعب يارب ﻻتفجعنا
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  6. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    فوفو

    اللي معه اطفال رضع ينزل مع اللفت بدل من الدرج المتحرك لانك لا تضمن ماذا يحدث
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