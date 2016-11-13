بالفيديو: رضيع يلقى حتفه جراء سقوطه من يد جدته من أعلى سلم متحرك في شانغهاي

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة بأحد المولات، حيث تظهر سيدة كبيرة تحمل طفل صغير أربعة أشهر يتوقع أنها جدته وهي تنزل من على سلم كهربائي حيث تزل قدمها فتندفع ناحية حافة السلم فيسقط الرضيع من يدها من على ارتفاع 30 قدم و كان يسير خلفها سيدة وطفلة تمسك بيدها يعتقد أنها والدة الطفل و أخته وبنهاية الفيديو يهرع الثلاثة لتفقد الطفل و نقلوه للمشفى، ولكن للأسف توفي بالساعات الأولى من نهار اليوم التالي، حدثت الواقعة بأحد المولات التجارية بشانغهاي.