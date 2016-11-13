  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: لاعبو المنتخب السعودي يشاركون في تحدي ” المانيكان ” باليابان

13 نوفمبر, 2016 , 20:14 م
بالفيديو: لاعبو المنتخب السعودي يشاركون في تحدي ” المانيكان ” باليابان
  • 1٬235
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نشر لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم مقطع فيديو لحظة مشاركتهم بـ”تحدي المانيكان” في اليابان ، حيث ظهر كل لاعب في مكانه صامتًا على الوضع الذي عليه لفترة زمنية، كأنهم تماثيل في موقف درامي معين، لحين انتهاء التصوير.

هذا وقد راج تحدي المانيكان بكثرة في الفترة الأخيرة واجتاح مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    مجرد رأي

    طيب الاخير الي ماسك السماعه وش فيه مقوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    الشقردى

    وآخرها8/ 0 يالمانيكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    مستر قورو

    بياكلونها من اليابان وتذكروا كلامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    عكاش ابوعجره

    الظاهر ان هذي خطة المباراة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    تركي2

    اتمني مع اليابان ما يكونو مانيكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    طرطشلي

    الله يامنتخب السامبا ....!!!!! أبلشتونا بهالكديش ... وماراح يتأهلون ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    زائر

    لعبة حركة اصطب زمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    خالدين بريدة

    قبل المباراة استمتعوا بالمانيكان بس الحذر الحذر أن تصبحوا أمام اليابان خشب مسندة أو مجرد مانيكان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    اندر سكور يادوري اندرسكور

    جعلكم بالفوز~
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    اندر سكور يادوري اندرسكور

    جعلكم بال\فوز اللي ييفرح وليد الفراج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    حل

    عزالله راحو فيها يطبقونها بالملعب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    مشعل العتيبي

    لا تطبقونها فالملعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم