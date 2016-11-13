بالفيديو: لاعبو المنتخب السعودي يشاركون في تحدي ” المانيكان ” باليابان

صحيفة المرصد:نشر لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم مقطع فيديو لحظة مشاركتهم بـ”تحدي المانيكان” في اليابان ، حيث ظهر كل لاعب في مكانه صامتًا على الوضع الذي عليه لفترة زمنية، كأنهم تماثيل في موقف درامي معين، لحين انتهاء التصوير.

هذا وقد راج تحدي المانيكان بكثرة في الفترة الأخيرة واجتاح مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.