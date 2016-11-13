بالفيديو: لاعبو المنتخب السعودي يشاركون في تحدي ” المانيكان ” باليابان

صحيفة المرصد:نشر لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم مقطع فيديو لحظة مشاركتهم بـ”تحدي المانيكان” في اليابان ، حيث ظهر كل لاعب في مكانه صامتًا على الوضع الذي عليه لفترة زمنية، كأنهم تماثيل في موقف درامي معين، لحين انتهاء التصوير.
هذا وقد راج تحدي المانيكان بكثرة في الفترة الأخيرة واجتاح مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 12 )
مجرد رأيطيب الاخير الي ماسك السماعه وش فيه مقوم
الشقردىوآخرها8/ 0 يالمانيكان
مستر قوروبياكلونها من اليابان وتذكروا كلامي
عكاش ابوعجرهالظاهر ان هذي خطة المباراة.
تركي2اتمني مع اليابان ما يكونو مانيكان
طرطشليالله يامنتخب السامبا ....!!!!! أبلشتونا بهالكديش ... وماراح يتأهلون ...
زائرلعبة حركة اصطب زمان
خالدين بريدةقبل المباراة استمتعوا بالمانيكان بس الحذر الحذر أن تصبحوا أمام اليابان خشب مسندة أو مجرد مانيكان .
اندر سكور يادوري اندرسكورجعلكم بالفوز~
اندر سكور يادوري اندرسكورجعلكم بال\فوز اللي ييفرح وليد الفراج
حلعزالله راحو فيها يطبقونها بالملعب
مشعل العتيبيلا تطبقونها فالملعب