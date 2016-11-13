هل يكون هذا الرجل المسلم الأهم في أميركا ؟

صحيفة المرصد:بطريقته المشاغبة المعتادة، أطلق السيناتور الأميركي “بيرني ساندرز” – والذي نافس هيلاري كلينتون سابقاً على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، قبل أن يخسر معركته ويدعو أنصار الحزب من مؤيديه إلى التصويت لكلينتون – حملة من أجل دعم السيناتور “كيث إليسون” لرئاسة الحزب.

وكتب ساندرز على موقعه وعلى صفحته الرسمية على الفيسبوك: “لا أعتقد أن النظام السياسي القائم (أو ما يعرف بالاستابليشمنت) أو أصحاب المليارات سيحبون أن يأتي شخص كـ”كيث إليسون” رئيساً للحزب الديمقراطي.. جيد! صوتوا له إذاً” وفقاً لموقع العربية نت.

ويعتبر كيث أول عضو مسلم منتخب في مجلس النواب.

وأكد “ساندرز” أن التغيير السياسي مستمر، وأن لديه أهدافاً كبيرة، وأنه إذا تمكن كيث من جمع 500 ألف توقيع يدعم ترشيحه، فستشكل تلك الخطوة رسالة قوية إلى الحزب. وأشار إلى أنه سيعرض التواقيع أمام المجلس التنفيذي للحزب.

فمن هو أليسون الذي يتمسك به ساندرز؟

هو محامٍ أميركي من مواليد 1963، اعتنق الإسلام وهو في سن 19، وهو أول نائب ديمقراطي مسلم في الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا.

صاحب أفكار تقدمية، وله مواقف مناهضة للوجود الأميركي في العراق وكان من أشد المطالبين بانسحاب القوات الأميركية من العراق، كما يعتبر من المدافعين عن حقوق الأقليات، وحقوق المرأة بالإجهاض وغيرها من القضايا التي تتعارض بشدة مع مواقف اليمين أو الجمهوريين في الإدارة الأميركية.

كما يدافع عن مبدأ مشاركة المسلمين “بشكل فعال” في السياسة الأميركية.