بالصور : الملك سلمان يستقبل قادة و مبعوثي بعض الدول لتقديم العزاء في الأمير تركي

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء اليوم، عدداً من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة الذين قدموا لتقديم العزاء والمواساة للملك المفدى في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ممثل رئيس الدولة حاكم إمارة الفجيرة عضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي الوزير الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية التونسية الأزهر القروي الشابي، ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التعازي في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله-.

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم الشخصية وعزاء حكوماتهم وشعوبهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.

من جهته أعرب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي على مشاعرهم الطيبة.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة مساء اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع غفير من المواطنين الذين قدموا التعازي للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.