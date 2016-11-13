  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد .. مقطع فيديو يطيح بقائد “البيجو”

13 نوفمبر, 2016 , 23:18 م
شاهد .. مقطع فيديو يطيح بقائد “البيجو”
  • 3٬345
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تمكن مرور محافظة جدة من ضبط الشخص الذي انتشر له فيديو مؤخرًا، وكان واضعًا “حمولة زائدة” بالمقعد الأمامي دون إغلاق باب المركبة، وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 36 عاما.
وتم ضبطه بناءً على ما ارتكبه من سلوك من شأنه الإضرار بنفسه وسالكي الطرق أيضًا، وحجزت مركبته، فيما يعرض على الأجهزة المختصة لاتخاذ حكم بشأنه.
في الوقت نفسه، أعادت إدارة المرور تحذيرها من تجاوز الأنظمة المرورية، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، حيثُ جاء قرار الضبط بناء على فيديو منتشر لهذا الشخص وهو يضع “كارتونة” على المقعد الأمامي تسببت في عدم إغلاقه لباب مركبته.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    صفخــه

    بعض الناس لايوجد لديه وعي ثقافي ولايدرك معنى المسئوليه تصرفات اطفال وعقول خاويه جهل مركب من كل النواحي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    المهاجر

    عيب عليكم أرتقوا شوي ياعرب شوفوا العالم وين وصلت وانتو طايحين في بعض شتايم *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    يالطيف

    هاذي نتائج غياب المرور الاعتماد على سهار والكاميرات التي لوكانت فعاله لرصدة هذة المخالفه الله يذكر رجال المرور القداما بالخير مع ضباطهم والان اتو خريجي الخارج بيطبق نظام مو ميطبقه وينكم يرجال مرور اول
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    هم شي في الخبر

    انه سعودي الجنسية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    ابو عقلين

    *** طلع سعودي هههههه ا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    هههههههههه زيدوا المراكز النفسيه الله لا يبلانا ويعافيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    هههه شكله ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    زمن يخوف

    والله شي يفشل مفروض،سحب رخصته ومصادرة سيارته بلا نفسيه بلا وجع هذا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    متسعود

    نعم سعودي الجنسيه ... يعني متسعود ... وضحوا عشان مايصير فيه إلتباس ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    ابو شادن

    من امن العقوبة اساء الادب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم