شاهد .. مقطع فيديو يطيح بقائد “البيجو”

صحيفة المرصد: تمكن مرور محافظة جدة من ضبط الشخص الذي انتشر له فيديو مؤخرًا، وكان واضعًا “حمولة زائدة” بالمقعد الأمامي دون إغلاق باب المركبة، وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 36 عاما.

وتم ضبطه بناءً على ما ارتكبه من سلوك من شأنه الإضرار بنفسه وسالكي الطرق أيضًا، وحجزت مركبته، فيما يعرض على الأجهزة المختصة لاتخاذ حكم بشأنه.

في الوقت نفسه، أعادت إدارة المرور تحذيرها من تجاوز الأنظمة المرورية، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، حيثُ جاء قرار الضبط بناء على فيديو منتشر لهذا الشخص وهو يضع “كارتونة” على المقعد الأمامي تسببت في عدم إغلاقه لباب مركبته.