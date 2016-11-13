شاهد .. مقطع فيديو يطيح بقائد “البيجو”

صحيفة المرصد: تمكن مرور محافظة جدة من ضبط الشخص الذي انتشر له فيديو مؤخرًا، وكان واضعًا “حمولة زائدة” بالمقعد الأمامي دون إغلاق باب المركبة، وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 36 عاما.
وتم ضبطه بناءً على ما ارتكبه من سلوك من شأنه الإضرار بنفسه وسالكي الطرق أيضًا، وحجزت مركبته، فيما يعرض على الأجهزة المختصة لاتخاذ حكم بشأنه.
في الوقت نفسه، أعادت إدارة المرور تحذيرها من تجاوز الأنظمة المرورية، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، حيثُ جاء قرار الضبط بناء على فيديو منتشر لهذا الشخص وهو يضع “كارتونة” على المقعد الأمامي تسببت في عدم إغلاقه لباب مركبته.
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صحيفة المرصد: تمكن مرور محافظة جدة من ضبط الشخص الذي انتشر له فيديو مؤخرًا، وكان واضعًا “حمولة زائدة” بالمقعد الأمامي دون إغلاق باب المركبة، وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 36 عاما.
تعليقات ( 10 )
صفخــهبعض الناس لايوجد لديه وعي ثقافي ولايدرك معنى المسئوليه تصرفات اطفال وعقول خاويه جهل مركب من كل النواحي
المهاجرعيب عليكم أرتقوا شوي ياعرب شوفوا العالم وين وصلت وانتو طايحين في بعض شتايم *****
يالطيفهاذي نتائج غياب المرور الاعتماد على سهار والكاميرات التي لوكانت فعاله لرصدة هذة المخالفه الله يذكر رجال المرور القداما بالخير مع ضباطهم والان اتو خريجي الخارج بيطبق نظام مو ميطبقه وينكم يرجال مرور اول
هم شي في الخبرانه سعودي الجنسية .
ابو عقلين*** طلع سعودي هههههه ا****
زمن يخوفوالله شي يفشل مفروض،سحب رخصته ومصادرة سيارته بلا نفسيه بلا وجع هذا ****
متسعودنعم سعودي الجنسيه ... يعني متسعود ... وضحوا عشان مايصير فيه إلتباس ...
ابو شادنمن امن العقوبة اساء الادب