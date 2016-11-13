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شاهد: كاميرا شاب عراقي تجسد مآساة “سعودي” في كربلاء

13 نوفمبر, 2016 , 23:02 م
شاهد: كاميرا شاب عراقي تجسد مآساة “سعودي” في كربلاء
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صحيفة المرصد: سلَّط موقع “العربية نت” الضوء على حياة شاب عراقي يدعى “رعد”، أنتج العشرات من الفيديوهات التي لاقت قبولا كبيرًا لدى المواطنين وشاهدها الملايين حول العالم وليس العراق فقط .

واستعانت “العربية” بـ “رعد” في تقرير أعدته ، أكد أنه إعداده للفيديوهات مكنه ملاحظة عنصرية لم يكن يلاحظها من قبل في اللون والدين والمذهب والدولة، وأن تلك الأمور أصبح إدراكه لها أكثر من قبل.

تمكن الشاب العراقي من تسخير كاميرته لتصوير شاب سعودي يسير في شوارع كربلاء ويتعرض لمضايقات بسبب جنسيته، لافتاً إلى أن الفيديو لاقى ردود فعل واسعة في التفاعل مع الشاب السعودي.

“رعد” يؤكد أن لديه هدف وهو نبذ التطرف والتعصب والطائفية، والاقتتال الذي يعاني منه العراق، شاكرًا الله على أنه استطاع إيصال صوته، مضيفًا: “هناك إعلام كاذب يحاول توصيل صور مغلوطة دائمًا”.



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    اردني اصيل

    للاسف مازل المتشددون يعلقون للكراهيه الشيعه والسنه عينان في راس واحد
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  2. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    السعودية تاج روسكم يالمجوس
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  3. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    ضمير الناس

    المتشددين الحاقدين يكرهون كل من خالفهم ولواخوه ابن امه وابوه لذلك رايهم ليس له قيمه مؤثره الابالزعيق والارهاب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    جبال سدير

    تعليق 43 راكان الشيعي اذا ضعيفا استخدم التقية والتي تتمثل في الطيبة والبرأة واذا تقوى فعل الافاعيل انظر الى مايجري في العراق وسورياء واليمن والبحرين والعوامية والكويت
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  5. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    ضمير الناس

    اذاالتعايش مع الكافروالمسالمه افضل فكيف المسلم ولوكان هناك اختلاف مذهبي او انتماء طائفي فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاناوعلمناالاسلام والسلام حكمته***
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  6. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ضمير الناس

    المسلمون اخوه ولواختلفت مذاهبهم***اماالمتشددين من كل الاطراف فهم اقل بكثيرمن السوادالاعظم المحب للسلام والحريه المذهبيه والتعايش***
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  7. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    راكان

    أبغى أفهم ليه هنا الشعب مايحب اللحمه و الوحدة الوطنية مع أختلاف المذاهب ليه هنا ردود الشعب عنصرية ليه هنا الشعب يحب التفرقه ليه هنا الشعب مشغول تفكيره في اي مذهب يختلف عن مذهبه ياخي خلك في حالك وبس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    جبال سدير

    الذين تعاطفو معة على اساس انة شيعي جاء لزيارة الحسين موعلى مودك يابة
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  9. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    NO PROBLEM

    يالعبريه ياللي تروجين لحكومة الهالكي والعبادي وإيران والملالي .. الـــــــــــورع اللي سحنوه الجحش الشعبي تحت جنازير الدبابه . وشهو ؟ كان كمره خفيه ؟ على فكره العبريه أول من نفت الخبر وقالت ذولي داعش
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  10. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    سيف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    شيعي برونزي

    38اتفق معك
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  12. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    أردني نشمي

    تصرفات جميلة من البعض تدل على النخوة والانتماء العربي لأبناء عمومتهم السعوديين (وإن إختلفنا معهم في المذهب) ولكنهم للامانة أفضل من العراقيين الذين إنبطحوا للإيرانيين وجعلوا من أنفسهم أحذية للمجوس .
    لا يعجبني(7) اعجبني(23)
  13. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    يارعد سعودي الحمدلله محتاج لكم عايش بوطنه معزز مكرم. ياليت خليت فديو لسنة عراق الي ذوقتهم تعذيب إهانه ضرب تشريد انتم اكرمو سنة عراق الله المستعان أن الله ليس بغافل لاكن سيأتي فرج القريب لااخواننا سنه
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  14. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    الذيابي.

    بصراحة احسن تمثلية اشوفها... الرافضة وخاصة العراقيين يقتلون القتيل ويمشون بجنازته شوفوا جرائمهم في اهل السنة وخاصة في العراق وسوريا .حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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  15. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ت-27 اخي الا يوجد نفس الشيء عندنا السيء والجيد في كل مكان حتى في البيت الواحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    العنزي

    ***وانتم سنه وكل منكم الافضل**** من ايقضها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    مخضرم

    فكرة البرنامج غير صحيحة سعودي يحضر لكربلاء للسلام على الحسين فمن الطبيعي يجد التعاطف معة عند الاعتداء علية كشيعي . لو عملت في بغداد سعودي يسال عن فندق لاختفى التعاطف حتى يعرف مذهبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    مخضرم

    فكرة البرنامج غير صحيحة سعودي يحضر لكربلاء للسلام على الحسين فمن الطبيعي يجد التعاطف معة عند الاعتداء علية كشيعي . لو عملت في بغداد سعودي يسال عن فندق لاختفى التعاطف حتى يعرف مذهبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    اياد العتيبي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    سوسو

    والله الشعب العراقي شعب فيه نخوه ورجوله وان اكانوا معظمهم شيعه فمنهم السي والجيد مثل عندنا يالسنه وكنا قلب واحد اللين فرقتنا ايران الله لايوفقهم وجعلتنا احزاب نكرهه بعض باسم المذهب والدين
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  21. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
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  22. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم ساطانك
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  23. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ووووووور

    العراقي يقتل العراقي تبيه يحب السعودي هههههههههههه
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  24. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    ***لكن صدق حين قال يا أهل العراق يا أهل ا****
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  25. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ملكي

    ياليتة حقيقة للى يروح ويزور كربلاء حقتهم.
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  26. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    تميم

    قبل كم سنه اوقفتني زائره عراقيه اتقول ليه انتو ياسعوديين تكرهونا ضحكت وقلت منو قالك قالت اسمع الاعلام طيب والحين انتي عندنا كيف احد اعترضك اوغيره اذا الاعلام العراقي *****
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  27. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    فهد١١١

    تمثيل في تمثيل ****، لم يرحموا أطفال بلدهم ونساء العرق !! يقتلونهم ويتم تعذيبهم بسبب طائفي ! والعربية أن تكذب أكثر تريد تحسين صورة المجرم!! الواقع أصدق من هذه الدراما**** !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  28. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    يا ابجد هوز

    يا ابجد هوز ما شاهدته هو تمثيل ***
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  29. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    انا

    اكثر شعب عنصري ومجرم دواعش ويرمون مشاكلهم وبلاويهم****
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  30. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    غييييوووورررر

    مشهد تمثيلي لتغطية جرائم الصفويين
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  31. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    الصارم

    كله تمثيل في تمثيل بعد ما طلعت ويحتهم وطغى ظلمهم لبني جنسهم العراقيين بينهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  32. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    زياد

    العراقيين يكرهون سعوديين بس السعوديين يموتون عليهم لانه اغلب اهل نجد والشمال عاشوا هناك ورجعوا بعد قرار الملك فيصل..
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  33. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ابجد هوز

    امس شاهدة مقطع للحشد الرافضي ماسكين طفل ووضعوه تحت جنزير الدبابه حتى سحقوه ... اللي ما يخافوا الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  34. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    كاره الروافض

    الروافض اكذب البشر على وجه الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  35. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    حيدر

    حسبنا الله على الدواعش****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  36. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    الإسلام ثم القانون.

    تحيه للشعب العراقي الطيب ولرائد تحيتين✋✋ وتمنيت أن هذا النموذج يعم جميع المسلمون حتى لو أختلفنا في مذاهبنا يجب أن تعم المحبه والموده. والبعد عن الكراهية والأنتقاميه.. والتحزب ضد بعظكم بعظآ.
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  37. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    زياد

    حتى بدون تمثيل العراقيين السعوديين والخليج..بس سعوديين يموتون عليهم لانهم قرايب خصوصا اهل نجد والشمال
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    الحقباني

    علم من ذهب الازرب الايجد سوي ريحه نتره وهذه سعوديه يستهل وكل سعودي يذهب هناك علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    احمد

    كذابين كلهم عارفين في كمره ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:148

    تابط شرا

    كلهم ممثليين والمساله جر الشباب لللعراق وبعدين****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    تقريركم بعكس الفيديو

    ***** السعودي الممثل وهذا فخر للعراقيين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروك

    تأكد لي الآن أن قناة العربجيه ... قناة تعمل لصالح الهالكي والعبادي وملالي إيران ... فيه أكثر من برنامج صناعة الموت والذي أُنتج لمحاربة أهل السنه في العراق ... ولتلميع ونشر مذهب التشيع
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  43. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    وشك وشك

    خخخخخ كذب الروافض ماله حدود
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    عبدالرحمن الدوسي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    ابوسلطان

    ايران غسلة عقول العراقيين الله بكره يمحو هويتهم العربيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  46. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    Ymni mahbob

    **** رحم الله الملك فهد.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    Ymni mahbob

    لا احد يلومهم لانهم ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  49. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    صقر الشمال

    *** وعلي الي يزوركم يعني عشان قبر الحسين اي عنصريه ياعبال****
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