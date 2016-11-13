شاهد: كاميرا شاب عراقي تجسد مآساة “سعودي” في كربلاء

صحيفة المرصد: سلَّط موقع “العربية نت” الضوء على حياة شاب عراقي يدعى “رعد”، أنتج العشرات من الفيديوهات التي لاقت قبولا كبيرًا لدى المواطنين وشاهدها الملايين حول العالم وليس العراق فقط .
واستعانت “العربية” بـ “رعد” في تقرير أعدته ، أكد أنه إعداده للفيديوهات مكنه ملاحظة عنصرية لم يكن يلاحظها من قبل في اللون والدين والمذهب والدولة، وأن تلك الأمور أصبح إدراكه لها أكثر من قبل.
تمكن الشاب العراقي من تسخير كاميرته لتصوير شاب سعودي يسير في شوارع كربلاء ويتعرض لمضايقات بسبب جنسيته، لافتاً إلى أن الفيديو لاقى ردود فعل واسعة في التفاعل مع الشاب السعودي.
“رعد” يؤكد أن لديه هدف وهو نبذ التطرف والتعصب والطائفية، والاقتتال الذي يعاني منه العراق، شاكرًا الله على أنه استطاع إيصال صوته، مضيفًا: “هناك إعلام كاذب يحاول توصيل صور مغلوطة دائمًا”.
تعليقات ( 49 )
اردني اصيلللاسف مازل المتشددون يعلقون للكراهيه الشيعه والسنه عينان في راس واحد
ضمير الناسالمتشددين الحاقدين يكرهون كل من خالفهم ولواخوه ابن امه وابوه لذلك رايهم ليس له قيمه مؤثره الابالزعيق والارهاب***
جبال سديرتعليق 43 راكان الشيعي اذا ضعيفا استخدم التقية والتي تتمثل في الطيبة والبرأة واذا تقوى فعل الافاعيل انظر الى مايجري في العراق وسورياء واليمن والبحرين والعوامية والكويت
ضمير الناساذاالتعايش مع الكافروالمسالمه افضل فكيف المسلم ولوكان هناك اختلاف مذهبي او انتماء طائفي فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاناوعلمناالاسلام والسلام حكمته***
ضمير الناسالمسلمون اخوه ولواختلفت مذاهبهم***اماالمتشددين من كل الاطراف فهم اقل بكثيرمن السوادالاعظم المحب للسلام والحريه المذهبيه والتعايش***
راكانأبغى أفهم ليه هنا الشعب مايحب اللحمه و الوحدة الوطنية مع أختلاف المذاهب ليه هنا ردود الشعب عنصرية ليه هنا الشعب يحب التفرقه ليه هنا الشعب مشغول تفكيره في اي مذهب يختلف عن مذهبه ياخي خلك في حالك وبس
جبال سديرالذين تعاطفو معة على اساس انة شيعي جاء لزيارة الحسين موعلى مودك يابة
NO PROBLEMيالعبريه ياللي تروجين لحكومة الهالكي والعبادي وإيران والملالي .. الـــــــــــورع اللي سحنوه الجحش الشعبي تحت جنازير الدبابه . وشهو ؟ كان كمره خفيه ؟ على فكره العبريه أول من نفت الخبر وقالت ذولي داعش
سيفتعليق مخالف
شيعي برونزي38اتفق معك
أردني نشميتصرفات جميلة من البعض تدل على النخوة والانتماء العربي لأبناء عمومتهم السعوديين (وإن إختلفنا معهم في المذهب) ولكنهم للامانة أفضل من العراقيين الذين إنبطحوا للإيرانيين وجعلوا من أنفسهم أحذية للمجوس .
الذيابي.بصراحة احسن تمثلية اشوفها... الرافضة وخاصة العراقيين يقتلون القتيل ويمشون بجنازته شوفوا جرائمهم في اهل السنة وخاصة في العراق وسوريا .حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
العنزي***وانتم سنه وكل منكم الافضل**** من ايقضها
مخضرمفكرة البرنامج غير صحيحة سعودي يحضر لكربلاء للسلام على الحسين فمن الطبيعي يجد التعاطف معة عند الاعتداء علية كشيعي . لو عملت في بغداد سعودي يسال عن فندق لاختفى التعاطف حتى يعرف مذهبة
مخضرمفكرة البرنامج غير صحيحة سعودي يحضر لكربلاء للسلام على الحسين فمن الطبيعي يجد التعاطف معة عند الاعتداء علية كشيعي . لو عملت في بغداد سعودي يسال عن فندق لاختفى التعاطف حتى يعرف مذهبة
اياد العتيبيتعليق مخالف
سوسووالله الشعب العراقي شعب فيه نخوه ورجوله وان اكانوا معظمهم شيعه فمنهم السي والجيد مثل عندنا يالسنه وكنا قلب واحد اللين فرقتنا ايران الله لايوفقهم وجعلتنا احزاب نكرهه بعض باسم المذهب والدين
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم ساطانك
ووووووورالعراقي يقتل العراقي تبيه يحب السعودي هههههههههههه
ملكيياليتة حقيقة للى يروح ويزور كربلاء حقتهم.
تميمقبل كم سنه اوقفتني زائره عراقيه اتقول ليه انتو ياسعوديين تكرهونا ضحكت وقلت منو قالك قالت اسمع الاعلام طيب والحين انتي عندنا كيف احد اعترضك اوغيره اذا الاعلام العراقي *****
فهد١١١تمثيل في تمثيل ****، لم يرحموا أطفال بلدهم ونساء العرق !! يقتلونهم ويتم تعذيبهم بسبب طائفي ! والعربية أن تكذب أكثر تريد تحسين صورة المجرم!! الواقع أصدق من هذه الدراما**** !!!
يا ابجد هوزيا ابجد هوز ما شاهدته هو تمثيل ***
انااكثر شعب عنصري ومجرم دواعش ويرمون مشاكلهم وبلاويهم****
غييييووووررررمشهد تمثيلي لتغطية جرائم الصفويين
الصارمكله تمثيل في تمثيل بعد ما طلعت ويحتهم وطغى ظلمهم لبني جنسهم العراقيين بينهم
زيادالعراقيين يكرهون سعوديين بس السعوديين يموتون عليهم لانه اغلب اهل نجد والشمال عاشوا هناك ورجعوا بعد قرار الملك فيصل..
ابجد هوزامس شاهدة مقطع للحشد الرافضي ماسكين طفل ووضعوه تحت جنزير الدبابه حتى سحقوه ... اللي ما يخافوا الله
كاره الروافضالروافض اكذب البشر على وجه الارض
حيدرحسبنا الله على الدواعش****
الإسلام ثم القانون.تحيه للشعب العراقي الطيب ولرائد تحيتين✋✋ وتمنيت أن هذا النموذج يعم جميع المسلمون حتى لو أختلفنا في مذاهبنا يجب أن تعم المحبه والموده. والبعد عن الكراهية والأنتقاميه.. والتحزب ضد بعظكم بعظآ.
زيادحتى بدون تمثيل العراقيين السعوديين والخليج..بس سعوديين يموتون عليهم لانهم قرايب خصوصا اهل نجد والشمال
الحقبانيعلم من ذهب الازرب الايجد سوي ريحه نتره وهذه سعوديه يستهل وكل سعودي يذهب هناك علم
احمدكذابين كلهم عارفين في كمره ****
عدد التعليقات:148
تابط شراكلهم ممثليين والمساله جر الشباب لللعراق وبعدين****
تقريركم بعكس الفيديو***** السعودي الممثل وهذا فخر للعراقيين
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكتأكد لي الآن أن قناة العربجيه ... قناة تعمل لصالح الهالكي والعبادي وملالي إيران ... فيه أكثر من برنامج صناعة الموت والذي أُنتج لمحاربة أهل السنه في العراق ... ولتلميع ونشر مذهب التشيع
وشك وشكخخخخخ كذب الروافض ماله حدود
عبدالرحمن الدوسيتعليق مخالف
ابوسلطانايران غسلة عقول العراقيين الله بكره يمحو هويتهم العربيه
Ymni mahbob**** رحم الله الملك فهد.....
Ymni mahbobتعليق مخالف
Ymni mahbobلا احد يلومهم لانهم ****
صقر الشمال*** وعلي الي يزوركم يعني عشان قبر الحسين اي عنصريه ياعبال****