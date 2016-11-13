شاهد: كاميرا شاب عراقي تجسد مآساة “سعودي” في كربلاء

صحيفة المرصد: سلَّط موقع “العربية نت” الضوء على حياة شاب عراقي يدعى “رعد”، أنتج العشرات من الفيديوهات التي لاقت قبولا كبيرًا لدى المواطنين وشاهدها الملايين حول العالم وليس العراق فقط .

واستعانت “العربية” بـ “رعد” في تقرير أعدته ، أكد أنه إعداده للفيديوهات مكنه ملاحظة عنصرية لم يكن يلاحظها من قبل في اللون والدين والمذهب والدولة، وأن تلك الأمور أصبح إدراكه لها أكثر من قبل.

تمكن الشاب العراقي من تسخير كاميرته لتصوير شاب سعودي يسير في شوارع كربلاء ويتعرض لمضايقات بسبب جنسيته، لافتاً إلى أن الفيديو لاقى ردود فعل واسعة في التفاعل مع الشاب السعودي.

“رعد” يؤكد أن لديه هدف وهو نبذ التطرف والتعصب والطائفية، والاقتتال الذي يعاني منه العراق، شاكرًا الله على أنه استطاع إيصال صوته، مضيفًا: “هناك إعلام كاذب يحاول توصيل صور مغلوطة دائمًا”.