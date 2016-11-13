  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : ماذا كان يفعل أمير الرياض أثناء انتظار الوفود القادمة بالمطار لتقديم واجب العزاء ؟

13 نوفمبر, 2016 , 23:45 م
بالصور : ماذا كان يفعل أمير الرياض أثناء انتظار الوفود القادمة بالمطار لتقديم واجب العزاء ؟
  • 5٬885
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وهو يقوم بعمله في إنجاز أعمال الإمارة بمطار القاعدة الجوية.
وقال الناشطون، إن الصور تم التقاطها أثناء وجود الأمير في المطار، وذلك خلال استقبال المعزين في وفاة الأمير تركي.
وأكد عدد كبير من المتداولين للصور، أن الأمير فيصل حريص على إنجاز عمله حتى أثناء وجوده في المطار لاستقبال المعزين.

2014

8745

9214

88745



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    بوزهراء القطيفي

    ونعم القدوه دائما حريص أن يتابع أعمال الأماره بنفسه حفظ الله ولاة الأمر وأبعد عنهم الحاشيه الفاسده الحاسده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام . الذي اختار لنا ولاة الامر وجعلهم ولاة علينا من فوق سبع سموات وعلينا السمع والطاعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    اخو صيته

    والله انه انسان منصف الله يحفضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    ياسر

    والنعم ابو بندر رجل رفع الامارة وتشرفت به !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    أردني نشمي

    إنسان عملي ارفع له قبعتي إحتراماً له و مليوووون تحية لسموه الكريم ولكل شخص مخلص لوطنه بالعالم العربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  8. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم واتواب اليه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    فهد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    الامير فيصل بن بندر عملي ومتواضع الله يوفقه دخلت عليه حين كان نائب لأمير عسير خالد الفيصل بكل يسر. الله يوفقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    عمر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    زمن يخوف

    بارك الله فيكم من اسرة كريمه .حماكم الله من كل عدو وفاسد ومتربص ***وعميل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    زمن يخوف

    بارك الله فيكم من اسرة كريمه .حماكم الله من كل عدو وفاسد ومتربص وخبيث وعميل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    العابر

    الإخلاص في العمل مفتاح النجاح وفقك الله يا أميرنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم