بالصور : ماذا كان يفعل أمير الرياض أثناء انتظار الوفود القادمة بالمطار لتقديم واجب العزاء ؟

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وهو يقوم بعمله في إنجاز أعمال الإمارة بمطار القاعدة الجوية.
وقال الناشطون، إن الصور تم التقاطها أثناء وجود الأمير في المطار، وذلك خلال استقبال المعزين في وفاة الأمير تركي.
وأكد عدد كبير من المتداولين للصور، أن الأمير فيصل حريص على إنجاز عمله حتى أثناء وجوده في المطار لاستقبال المعزين.
تعليقات ( 14 )
بوزهراء القطيفيونعم القدوه دائما حريص أن يتابع أعمال الأماره بنفسه حفظ الله ولاة الأمر وأبعد عنهم الحاشيه الفاسده الحاسده
محمد الفقراوي يعني مُعدمتعليق مخالف
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام . الذي اختار لنا ولاة الامر وجعلهم ولاة علينا من فوق سبع سموات وعلينا السمع والطاعة
اخو صيتهوالله انه انسان منصف الله يحفضه
ياسروالنعم ابو بندر رجل رفع الامارة وتشرفت به !
أردني نشميإنسان عملي ارفع له قبعتي إحتراماً له و مليوووون تحية لسموه الكريم ولكل شخص مخلص لوطنه بالعالم العربي
استغفراللهأستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم واتواب اليه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
فهدتعليق مخالف
عمرتعليق مخالف
زمن يخوفبارك الله فيكم من اسرة كريمه .حماكم الله من كل عدو وفاسد ومتربص ***وعميل
زمن يخوفبارك الله فيكم من اسرة كريمه .حماكم الله من كل عدو وفاسد ومتربص وخبيث وعميل
العابرالإخلاص في العمل مفتاح النجاح وفقك الله يا أميرنا