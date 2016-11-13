بالصور : ماذا كان يفعل أمير الرياض أثناء انتظار الوفود القادمة بالمطار لتقديم واجب العزاء ؟

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وهو يقوم بعمله في إنجاز أعمال الإمارة بمطار القاعدة الجوية.

وقال الناشطون، إن الصور تم التقاطها أثناء وجود الأمير في المطار، وذلك خلال استقبال المعزين في وفاة الأمير تركي.

وأكد عدد كبير من المتداولين للصور، أن الأمير فيصل حريص على إنجاز عمله حتى أثناء وجوده في المطار لاستقبال المعزين.