العقارات.. سلاح إيران الأقوى في غزو العواصم العربية

صحيفة المرصد: يتوسع التجار الإيرانيين في شراء الأراضي بعدة مدن عربية، وذلك بتوجيهات من الحكومة التي تطلب منهم ذلك، لبناء ما تحلم به إيران وهو استعادة الإمبراطورية الفارسية.

وبحسب تقرير أعده موقع “الخليج أون لاين”، فإن هناك توجيهات من الحكومة الإيرانية لتجار العقارات بشراء أراضي وعقارات بعدة عواصم عربية، بشكل يجعل لهم نفوذ في تلك البلدان، ومنها سوريا والعراق واليمن وهو مخطط يشبه ما فعلته إسرائيل في فلسطين.

ففي اليمن بدأ نهب الأراضي في عصر المخلوع، وتفشت هذه الظاهرة بكثرة على يد المليشيات الانقلابية “الحوثيين” واللذين كانوا يتولون الشراء مباشرة أو عن طريق وسطاء.

وفي سوريا، يعود تفكير الإيرانيين في شراء أراضي وعقارات السوريين إلى عام 2013، حيث أصُدر قرار يسهل للإيرانيين شراء العقارات والأراضي وهو القانون رقم 25 لنفس هذا العام.

وفي السياق السابق، قال الباحث والمستشار محسن أبو نصار، إن الحوثيين يدركون قيمة عبارة “الأرض تبقى”، ولذلك سعوا لإحداث تغيير ديموغرافي في معظم أحياء العاصمة صنعاء، وهم يحاولون جاهدين نقل الفكرة إلى محافظات أخرى.