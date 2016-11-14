العقارات.. سلاح إيران الأقوى في غزو العواصم العربية

صحيفة المرصد: يتوسع التجار الإيرانيين في شراء الأراضي بعدة مدن عربية، وذلك بتوجيهات من الحكومة التي تطلب منهم ذلك، لبناء ما تحلم به إيران وهو استعادة الإمبراطورية الفارسية.
وبحسب تقرير أعده موقع “الخليج أون لاين”، فإن هناك توجيهات من الحكومة الإيرانية لتجار العقارات بشراء أراضي وعقارات بعدة عواصم عربية، بشكل يجعل لهم نفوذ في تلك البلدان، ومنها سوريا والعراق واليمن وهو مخطط يشبه ما فعلته إسرائيل في فلسطين.
ففي اليمن بدأ نهب الأراضي في عصر المخلوع، وتفشت هذه الظاهرة بكثرة على يد المليشيات الانقلابية “الحوثيين” واللذين كانوا يتولون الشراء مباشرة أو عن طريق وسطاء.
وفي سوريا، يعود تفكير الإيرانيين في شراء أراضي وعقارات السوريين إلى عام 2013، حيث أصُدر قرار يسهل للإيرانيين شراء العقارات والأراضي وهو القانون رقم 25 لنفس هذا العام.
وفي السياق السابق، قال الباحث والمستشار محسن أبو نصار، إن الحوثيين يدركون قيمة عبارة “الأرض تبقى”، ولذلك سعوا لإحداث تغيير ديموغرافي في معظم أحياء العاصمة صنعاء، وهم يحاولون جاهدين نقل الفكرة إلى محافظات أخرى.
تعليقات ( 21 )
بوزهراء القطيفيالشيعة الإمامية الأثني عشريه خونه خانوا الأسلام والعرب وأتبعوا الفرس المجوس الأيرانيين شيعية الصفويين عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة الحمدلله على نعمة الاسلام والعقل
بوزهراء القطيفيياليت بعد يشترون قلم الخرطي خنبوق والله نبيعه بسعر تافه لأن لايسوى سوا بعض الدراهم
sma_abhaوالمدينة المنورة خير دليل وشاهد........ ابحثوا في اسماء ملاك العقارات القريبة من الحرم وستجدون العجب العجاب
جبال سديرتعليق 12 فلوسهم احرار فيها يشترون في ايران اما بلاد العرب فهي للعرب يكفينا كم الواوي الي عندنا وفي البحرين والكويت
جبال سديريجب على السلطات المختصة مراجعة اسماء ملاك العقارات في جميع مناطق المملكة وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة لاتصير بكرة كربلاءاوقم او النجف وتبداء البدع والخزعبلات الهندوكية المجوسية فيهما شرفهم اللة
عدد التعليقات:16
سلمان البقميهذي خططهم من سنوات طويلة بهدف توطين الشيعة في مناطق أهل السنة وتغيير التركيبة الاجتماعية.خصوصاً في نجد. مناطق مثل ملهم وسدير والمزاحمية يوجد من يشتري العقارات بهوية سعودية لكن ولائهم لإيران الإرهابية
من ناحيتي انالاتروحون بعيد سمعت بعض الفنادق في مكة المكرمة الشريفة وفي المدينة المنورة الشريفة أصحابها شيعة وبعض الشقق المفروشة بجدة أصحابها شيعة . شي يقهر وان ابن باز الله يرحمه حرم بيع العقار للشيعة . اش الحل ؟
كيف الحال ؟؟؟نواز شريف بايع مخطط الحرمين بجده أكثر من ألف قطعه لحسابه الخاص .... كلو كربان كلو مستولي عليه الوافدين ... وحنا نسكن عندهم بالإيجار ... مهزله
الغامديطيب خلوهم يشترون اكثر وأكثر واكثر وبعدين اطردوهم او خلوهم طعام للكلاب ..صعبه يعني..
شيعي برونزيومالمانع فلوسهم وهم احرار
جبال سديرلقد اشترو مساحات كبيرة من الاراضي ومختلف العقارات في المملكة بواسطة اشخاص يحملون الهوية السعودية وولائهم لأايران وكذلك في مصر باالاضافة الى سورياء والعراق واليمن ودول الخليج يجب الانتباة والحذر
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكصح النوم ! من زمان وهم متملكين في مكه والمدينه وبأسماء ممن ينتسبون لهذا البلد بالجنسيه .. ولعلم الجميع البلد عندنا 70% من عقاراته وأراضيه وشركاته ومؤسساته لوافدين من عدة دول بأسماء متسعودين من ربعهم
عدد التعليقات:12973
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=hNqoxW5ka24 ....... منذ 2011 م ورسالة التحذير لم تلقى استجابة ..............هنـــــــــــــــــــــا قصدتها
اتوقع*** . الله اعلم من المستفيد منها ايران ام حنا
يالطيفطيب عندنا اتجهو الى شراء ا راضي في ضرماء وسويدي والمزاحميه باسماء وسطاء قبل خمس سنوات ولم نعلم من اين اتو ب المال واغلب الي اشترو هم الي حالهم على قدهم ولايستطيعون شراء منزل او مدرسات للتمويه
عادي وين المشكلةبتفكيرهم وفلوسهم . لكم شيء عندهم ، انا ماني محصل قطعة ارض 300 متر ابني عليها وانتو تقولون ايران تخطط لشراء عقارات . لحمدلله رب العالمين
الناقدالمفروض الدول العربيه تجتمع وتشوف حل للفرس الذين يحلمون باعادة الأمبراطوريه الفارسيه ، ونحن نعلم علم اليقين بأستحالة ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى قال : لاكسرى بعد كسرى . . !!
sar-al-saمادام هذا حدث في سوريا واليمن وسيحدث في العراق والازهر يدرس المذهب الاثني عشر والصوفيه وغيرهما. فلماذا لاتتدخل الجامعه العربيه لحمايه اعضاءها من الابتلاع سريعا فهاذا مهم ان تضطلع به