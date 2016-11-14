أكاديمي سعودي مهاجما العربية : ” هل أصبحت المتحدث الرسمي باسم الحشد الطائفي ؟ “

صحيفة المرصد:شنَّ الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيد، هجوماً شديداً على قناة “العربية” السعودية، متهماً إياها بتبني الدفاع عن ميليشيات الحشد الشيعي الطائفية في العراق.
وقال “أبن سعيد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” تبرّىء #العربية ميليشيات الحشد الشيعية من سحق الطفل السني،فتصف قاتليه بـ”مسلّحين”، ثم تقول إن اتهامات تُوجّه إلى الحشد بقتله! #أبق_الوعي_حيا”.
وأضاف في تغريدة أخرى: ” دلالات هذين التأطيرين في قناة #العربية #الحدث… هل أصبحت القناة متحدّثة باسم الحشد الشيعي الإرهابي؟ #أبق_الوعي_حيا”.
دلالات هذين التأطيرين في قناة #العربية #الحدث…
هل أصبحت القناة متحدّثة باسم الحشد الشيعي الإرهابي؟#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/LiPhRjE8xu
— أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) November 12, 2016
تبرّىء #العربية ميليشيات الحشد الشيعية من سحق الطفل السني،فتصف قاتليه بـ"مسلّحين"، ثم تقول إن اتهامات تُوجّه إلى الحشد بقتله!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/xwVXJbGCzG
— أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) November 12, 2016
تعليقات ( 62 )
4بوزهراء وبعد القطيفي هههه لاصدقنا اقسم بالله انك اخونجي مختار الإسم علشان توهم الناس ههههه الاخوانج مرضى بجد حرام اللي تسوون في انفسكم القطيفي هاااه ههههههههه
الاخونج الخونة أذناب المجوساكبرمثال متفضي يكذب ويصدق نفسه ويحسب الناس ماتفهم ههههه كلهم كيذا امباااااع
51صح لسانك
48هذيك الخنزيرة ياشاطر خلاص حركاتكم القرعا مكشوفة ملك امريكا قال هههههههه استحوا على دمكم ياخونه الوطن
سعديعني تروني ما ادري انها سعوديه 100%
من الآخرالاخونج الخونة أذناب المجوس بعد تصنيفهم ارهابيين وحظر انشطتهم بالمملكة طفح كيلهم وظهر حقدهم على الحكومة وكل من يوالي الحكومة قنوات وغيرها ومن يتتبعهم يعرف حقيقتهم الخبيثة
عدد التعليقات:791
سامية39 متفضي /ويحك أنا من الفرقة الناجية ولله الحمد والمنة ومتابعة لقناة العربية والعربية الحدث تابعها لتعرف أكثر وتصير مليان بدل ما أنت متفضي
المنضبطاظن العربية ملك لأمريكا .. هكذا قرأت منذ زمن قديم والله اعلم .. ولكن حقيقة العربية مخترقة في قسم الاخبار بها تحديدا ولا ننس ابدا ذلك الشريط الذي بث في القناة يمجد في الخبيث حسن نصر عليه غضب الله
الى متفضيالاخونجي لايعني انه سني بل ارهابي من اذناب المجوس - واترك عنك اللف والدوران .
40الموضوع هذا بالذات يخص الإخوان شكلك ماتتابع بن سعيد على تويتر وهو راز علم رابعه *** وانت مغمض
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦بعض القنوات كاذبه وتدس السم مع العسل وللأسف وجدت مغفلين من الجنسين يصدقونهم ويدافعون عنهم؟وتجد بعض هذه القنوات تدعي المصداقية والشفافية والنزاهة والحقيقه!!وهي عكس ذلك تماماً _ (حسبنا الله ونعم الوكيل)
متفضيبكل تعليق الإخوان وأقسم بالله العظيم أنك تكره السنه وتتمنى زوالهم أكثر من كرهك للإخوان أنت في شريعتك حتى قتل السني يدخلك الجنه وجاي تقول تدليس أنت معممينك دلسوا كلام الله وحرفوه وتقولي تدليس أحجي عدل
عدد التعليقات:791
ساميةاللي يشوف تغريداته من زمان وقلبه مع مرسي وجماعته أما العربية فهي أفضل قناة من حيث تحري الدقة في توصيل المعلومة للمتلقي يبونها مثل الجزيرة بألف وجه ووجه
متفضيساميه ولا قلم الحقيقه إنت بكل رد تقول الأخوان وتسب والمواضيع كلها لاتخص الإخوان، التقيه اللي تستخدمها ماتمشي معاي أعرف حقدك وقلبك الأسود لأنك تتبع ملالي قم فتحمل في داخلك "خميني صغير" يلعب على الحبلين
متفضيتعليق35 أنتم حرفتم القرأن وطعنتم في امهات المؤمنين وسبيتم صحابته الكرام يعني سهله عليك تقول تدليس وتكذبني،أنتم أخطر وألعن من اليهود في هذا العصر فاليهود يحركونكم كالأراقوز لإثاره الفتن وقتل الناس :(
عدد التعليقات:791
ساميةتعليق مخالف
عيدطيب . تريد القناة ان تكذب حتى تشبع ميولك الطائفيه ؟ ولو حصل ذلك ماذا عساك ان تفعل غير البكاء والعويل
عدد التعليقات:791
سامية٣١ كلامك تدليس وغير صحيح فالمملكة سبق وأعلنت أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لاتلزق بلاويكم فينا وتدلس على الناس
متفضيوقلم الحقيقه وطقته اللي ياخذون فلوس من إيران لزرع الفتنه والله العظيم لو تتولاك إيران أنت ورافضه العر ايكون مصيركم الرافعات مشنوقين عليها ماخذين مقبل بإيران ِ، إيران لاتحب العرب لكن وجدت الرافضه اغبيا
عدد التعليقات:791
ساميةالعربية لا يمكن تتهم أحد بشيء إلا بعد التأكد فهناك مطالبات للحكومة العراقية لإجراء تحقيق في الموضوع وسبق وفعل أفراد من الإخونج في مصر وقت الثورة مثل ذلك يلبسون زي العسكر ويقتلون المتظاهرين عالم مريضة
متفضيالرافضه كالدود على الجرح الملتهب،يفرحون بمصيبه المسلمين ولا يكفرون اليهود ويكفرون السنه،ومن زمان العربيه تعمل تحت منشأه رافضيه وش الجديد يعني، الرافضه هم الحذاء الذي تسير فوقه إيران وستدهسم يوما ما
متفضيأكرر وأقول ِأن كل من يقول أخواني يعني وهابي " يعنينا السنه" لأن لادخل للإخوان في الخبر ولا الردود،عموما كل جميلات العربيه شيعيات ومدرائها شيعه ، لاتوجد قناه تمثلني إلا قناة وصال وصفا والعربيه مزبله
يالطيفرايحين ١١ احدى عشر دوله عربيه تشكي ايران في الامم المتحده وهي جتهم من احد قنواتهم الي تمول من تجار خليجيين مدري اضحك ام ابيكي من الحال الي وصلنا لها
شيعي برونزيقناه الجزيره غير جيده صدقوني انا لاحبها فياحبذا تحذفونها
عدد التعليقات:791
ساميةتبقى العربية شوكة في حلق كل الحزبيين لتفضح تدليس مثيري الفتن
شيعي برونزيالحقيقه ارفع اليك قبعتي قناه العربيه هي الحقيقه
من حائلالعربيه قناة سعوديه وكل مايطرح فيها فهو يمثل توجه الدوله !
ضمير الناسالاعلام الحقيقي يكون مهني ويحارب الطائفيه ويدعوللسلام والتشددفي كل الطوائف هناك من يغذيه من الجهله والعاطفيين***
ليبرنجيايران ومليشياته وجحوشها ومتطرفيها محتلين أربع عواصم عربية .. والعرب يناصرونهم وينشرون أجندتهم
ضمير الناسالتفحيط ظاهره افقدتناكثيرمن شبابناالله يهديهم***وبعض الكتاب يفاحطون على العربيه نيتهم يغبرون على الحقيقه***المهنيه تتطلب التثبت في الخبر***
عدد التعليقات:791
ساميةتعليق مخالف
لالالاهل الهدف ان يجعلونا نكون في الامر الواقع ونرضى ان نكون تحت سيطرة ايران
ليبرنجيايران أصبحت تصدر أجندتها للخارج ويتبناها الرعاع عندنا والمصيبة أنهم على أعلى المناصب .. صدقوا الصهاينة عندما قالوا أن العرب لايفهمون إلا لغة القوة .. القوي يفرض أجندته .. ونحن مركوبين من الرايح والجاي
كل إناء بما فيه ينضحكل اعلامنا متبني لسياسة ايران ونقل اخبارهم داخليا ،
ليبرنجيالقنوات السعودية بالإسم والشعار فقط أما بالمحتوى فهي أجنبية ذات أجندة خارجية لاتمت للعرب ولا للمسلمين ولا للسعودية بصلة
ليبرنجيالإرهاب والتطرف واحد ولكن التشفي وحب الإنتقام يجعلهم يدعمون الإرهاب الصفوي ضد الإرهاب السني .. يعني لايوجد حل وسط وينبذ الإرهاب من كل الأطراف .. أهل العقول في راحة
ابو فهدالطاسه ضايعه لم نكن يوما ما داعمين لمذهبنا الحق مثل مايدعم الايرانيون مذهبهم الباطل
جبال سديرستبقى الnbc والعبرية والحدث واخواتهم عار على وليد البراهيم ومن يدعمة الى يوم الدين قنوات امريكية تدعم من تدعمة امريكاء وايران
سلملمالقناه كانت ولازلت تطبل لمجازر المليشات في العراق والجزيره اخذت على عاتقها الرايه الكوندليزيه للفوضى الخلاقه .. الجوهر واحد والشكل مختلف
ليبرنجيالقناة تتبنى وجهة النظر الرسمية السعودية .. المخرج عاوز كدا
سلملمقناة صهيونيه ماسونيه ولاتهون الجزيرة
الحقيقههذا الاخواني الاردقاني يشن هجوم على العربيه ليل نهار ولا يتابع سواها طيب في يدك الريموت غير القناه وريح نفسك . العربيه رغم مافيها تبقى الاولى في المهنيه
لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيهسوف تبقى قناة العربية شوكه في حلوق الخونه الاخونجيه مثيري الفتن فالدول العربيه
الحقيقهرغم كل مافي العربيه الا انا هذا الاكاديمي الاخواني الاردغاني الملقب(المفك) لديه عداوه قديمه معها ومع الاعلام السعودي عام والاعلاميين السعوديين ولا ننسى انه قسم بالله ان مرسي عائد وانه يرى ذلك
ودي اضحك هههههتعليق مخالف
بوزهراء القطيفيطبعا لها الحق تمجد للروافض الشيعة الإمامية الأثني عشريه لأن مسلمين أدارة القناة لخونه من العرب وبلأخص من يظنون أننا اليهود والنصارى فهم يضهورون ما غير مايبطنون فاحسبي ياالله ونعم الوكيل فيهم
صحوهنعم هي متحدث رسمي لجحش وبني صهيون
فيصلوهل نسيت حكاية حسن .......!!
سالماسال وزارة الاعلام