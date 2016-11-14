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أكاديمي سعودي مهاجما العربية : ” هل أصبحت المتحدث الرسمي باسم الحشد الطائفي ؟ “

14 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص
أكاديمي سعودي مهاجما العربية : ” هل أصبحت المتحدث الرسمي باسم الحشد الطائفي ؟ “
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صحيفة المرصد:شنَّ الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيد، هجوماً شديداً على قناة “العربية” السعودية، متهماً إياها بتبني الدفاع عن ميليشيات الحشد الشيعي الطائفية في العراق.

وقال “أبن سعيد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” تبرّىء #العربية ميليشيات الحشد الشيعية من سحق الطفل السني،فتصف قاتليه بـ”مسلّحين”، ثم تقول إن اتهامات تُوجّه إلى الحشد بقتله! #أبق_الوعي_حيا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دلالات هذين التأطيرين في قناة #العربية #الحدث… هل أصبحت القناة متحدّثة باسم الحشد الشيعي الإرهابي؟ #أبق_الوعي_حيا”.



تعليقات ( 62 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 62
    14 نوفمبر, 2016 , 4:46 ص

    4

    بوزهراء وبعد القطيفي هههه لاصدقنا اقسم بالله انك اخونجي مختار الإسم علشان توهم الناس ههههه الاخوانج مرضى بجد حرام اللي تسوون في انفسكم القطيفي هاااه ههههههههه
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  2. 61
    14 نوفمبر, 2016 , 4:41 ص

    الاخونج الخونة أذناب المجوس

    اكبرمثال متفضي يكذب ويصدق نفسه ويحسب الناس ماتفهم ههههه كلهم كيذا امباااااع
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  3. 60
    14 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    49 *** بل انت مترفض مندس
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  4. 59
    14 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    رحم الله الملك عبدالله اللي كتم انفاس اذناب المجوس الاخونجية
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  5. 58
    14 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    سبقنا الامير نايف الله يرحمه بقوله ( كل مشاكلنا تأتي من الإخوان المسلمين، لقد منحنا دعمًا كبيرًا لهذه الجماعة ، الإخوان المسلمون دمروا العالم العربي )
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  6. 57
    14 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    قناة الجزيرة ظهر على شاشتها عبارة ( معا لاسقاط مصر ) ثم برروا موقفهم بأن القناة مخترقة من هكر ( علما بأن العبارة ظهرت اثناء البث المباشر ) وهذه حقيقة الاخونج القذرة لتدمير الدول العربية
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  7. 56
    14 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    51

    صح لسانك
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  8. 55
    14 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    قناة العربية لو بثت مظاهرات قديمة بمصر على انها قبل قليل مثل غيرها لأصبحت مقدسة عند الاخونجية اخزاهم الله
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  9. 54
    14 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    48

    هذيك الخنزيرة ياشاطر خلاص حركاتكم القرعا مكشوفة ملك امريكا قال هههههههه استحوا على دمكم ياخونه الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  10. 53
    14 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    سعد

    يعني تروني ما ادري انها سعوديه 100%
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  11. 52
    14 نوفمبر, 2016 , 3:41 ص

    لاتلومون الاخونجية لانهم لم يجدوا لهم منفس يصرخون من خلاله الا بسب قناة العربية
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  12. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    الاخونج معروفين بعدائهم لقناة العربية لأنها هي من كشفت حقيقتهم وفضحتهم
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  13. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    من الآخر

    الاخونج الخونة أذناب المجوس بعد تصنيفهم ارهابيين وحظر انشطتهم بالمملكة طفح كيلهم وظهر حقدهم على الحكومة وكل من يوالي الحكومة قنوات وغيرها ومن يتتبعهم يعرف حقيقتهم الخبيثة
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  14. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    39 متفضي /ويحك أنا من الفرقة الناجية ولله الحمد والمنة ومتابعة لقناة العربية والعربية الحدث تابعها لتعرف أكثر وتصير مليان بدل ما أنت متفضي
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  15. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    المنضبط

    اظن العربية ملك لأمريكا .. هكذا قرأت منذ زمن قديم والله اعلم .. ولكن حقيقة العربية مخترقة في قسم الاخبار بها تحديدا ولا ننس ابدا ذلك الشريط الذي بث في القناة يمجد في الخبيث حسن نصر عليه غضب الله
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  16. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    الى متفضي

    الاخونجي لايعني انه سني بل ارهابي من اذناب المجوس - واترك عنك اللف والدوران .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  17. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    40

    الموضوع هذا بالذات يخص الإخوان شكلك ماتتابع بن سعيد على تويتر وهو راز علم رابعه *** وانت مغمض
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    بعض القنوات كاذبه وتدس السم مع العسل وللأسف وجدت مغفلين من الجنسين يصدقونهم ويدافعون عنهم؟وتجد بعض هذه القنوات تدعي المصداقية والشفافية والنزاهة والحقيقه!!وهي عكس ذلك تماماً _ (حسبنا الله ونعم الوكيل)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    متفضي

    بكل تعليق الإخوان وأقسم بالله العظيم أنك تكره السنه وتتمنى زوالهم أكثر من كرهك للإخوان أنت في شريعتك حتى قتل السني يدخلك الجنه وجاي تقول تدليس أنت معممينك دلسوا كلام الله وحرفوه وتقولي تدليس أحجي عدل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    اللي يشوف تغريداته من زمان وقلبه مع مرسي وجماعته أما العربية فهي أفضل قناة من حيث تحري الدقة في توصيل المعلومة للمتلقي يبونها مثل الجزيرة بألف وجه ووجه
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  22. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    يابن سعيدالعربيه مخصصه باستمرار حلقه لوزيرالإعلام الأسبق الاءردني العميدالوزير الأردني القلاب يعري الحشد الشعبي ويعري ايران ويعري بشارلاءسد ومافعله ابوه ويعري روسيا ويعري كل الحشد الشعبي ويعريه بقوه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  23. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    متفضي

    ساميه ولا قلم الحقيقه إنت بكل رد تقول الأخوان وتسب والمواضيع كلها لاتخص الإخوان، التقيه اللي تستخدمها ماتمشي معاي أعرف حقدك وقلبك الأسود لأنك تتبع ملالي قم فتحمل في داخلك "خميني صغير" يلعب على الحبلين
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  24. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    متفضي

    تعليق35 أنتم حرفتم القرأن وطعنتم في امهات المؤمنين وسبيتم صحابته الكرام يعني سهله عليك تقول تدليس وتكذبني،أنتم أخطر وألعن من اليهود في هذا العصر فاليهود يحركونكم كالأراقوز لإثاره الفتن وقتل الناس :(
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  25. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    يابن سعيدالعربيه مخصصه باستمرار حلقه لوزيرالإعلام الأسبق الاءردني العميدالوزير الأردني القلاب يعري الحشد الشعبي ويعري ايران ويعري بشارلاءسد ومافعله ابوه ويعري روسيا ويعري كل الحشد الشعبي ويعريه بقوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    عيد

    طيب . تريد القناة ان تكذب حتى تشبع ميولك الطائفيه ؟ ولو حصل ذلك ماذا عساك ان تفعل غير البكاء والعويل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    ٣١ كلامك تدليس وغير صحيح فالمملكة سبق وأعلنت أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لاتلزق بلاويكم فينا وتدلس على الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  29. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    متفضي

    وقلم الحقيقه وطقته اللي ياخذون فلوس من إيران لزرع الفتنه والله العظيم لو تتولاك إيران أنت ورافضه العر ايكون مصيركم الرافعات مشنوقين عليها ماخذين مقبل بإيران ِ، إيران لاتحب العرب لكن وجدت الرافضه اغبيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    العربية لا يمكن تتهم أحد بشيء إلا بعد التأكد فهناك مطالبات للحكومة العراقية لإجراء تحقيق في الموضوع وسبق وفعل أفراد من الإخونج في مصر وقت الثورة مثل ذلك يلبسون زي العسكر ويقتلون المتظاهرين عالم مريضة
    لا يعجبني(3) اعجبني(17)
  31. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    متفضي

    الرافضه كالدود على الجرح الملتهب،يفرحون بمصيبه المسلمين ولا يكفرون اليهود ويكفرون السنه،ومن زمان العربيه تعمل تحت منشأه رافضيه وش الجديد يعني، الرافضه هم الحذاء الذي تسير فوقه إيران وستدهسم يوما ما
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    متفضي

    أكرر وأقول ِأن كل من يقول أخواني يعني وهابي " يعنينا السنه" لأن لادخل للإخوان في الخبر ولا الردود،عموما كل جميلات العربيه شيعيات ومدرائها شيعه ، لاتوجد قناه تمثلني إلا قناة وصال وصفا والعربيه مزبله
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  33. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    يالطيف

    رايحين ١١ احدى عشر دوله عربيه تشكي ايران في الامم المتحده وهي جتهم من احد قنواتهم الي تمول من تجار خليجيين مدري اضحك ام ابيكي من الحال الي وصلنا لها
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  34. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    شيعي برونزي

    قناه الجزيره غير جيده صدقوني انا لاحبها فياحبذا تحذفونها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    تبقى العربية شوكة في حلق كل الحزبيين لتفضح تدليس مثيري الفتن
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  36. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    شيعي برونزي

    الحقيقه ارفع اليك قبعتي قناه العربيه هي الحقيقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    وماذا عن الجزيرة ***عندما كانت تستضيف المسعري والفقيه وتبث رسائل بن لادن ضدنا وتستضيف الهالك هيكل ليسبنا والحوثي الذي يقتل ابناءنا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    من حائل

    العربيه قناة سعوديه وكل مايطرح فيها فهو يمثل توجه الدوله !
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  39. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    ضمير الناس

    الاعلام الحقيقي يكون مهني ويحارب الطائفيه ويدعوللسلام والتشددفي كل الطوائف هناك من يغذيه من الجهله والعاطفيين***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    ليبرنجي

    ايران ومليشياته وجحوشها ومتطرفيها محتلين أربع عواصم عربية .. والعرب يناصرونهم وينشرون أجندتهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    ضمير الناس

    التفحيط ظاهره افقدتناكثيرمن شبابناالله يهديهم***وبعض الكتاب يفاحطون على العربيه نيتهم يغبرون على الحقيقه***المهنيه تتطلب التثبت في الخبر***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص
    عدد التعليقات:791

    سامية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    والجزيرة هل اصبحت المتحدث الرسمي باسم الحوثي عندما تستضيفه على قنواتها وتروج لافكاره وابناءنا يقتلون على يده وعندما كانت تبث رسائل القاعدة ورجال امننا يقتلون على ايديهم ما تسميها لقد اعمتك الحزبية
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  44. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    لالالا

    هل الهدف ان يجعلونا نكون في الامر الواقع ونرضى ان نكون تحت سيطرة ايران
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    ليبرنجي

    ايران أصبحت تصدر أجندتها للخارج ويتبناها الرعاع عندنا والمصيبة أنهم على أعلى المناصب .. صدقوا الصهاينة عندما قالوا أن العرب لايفهمون إلا لغة القوة .. القوي يفرض أجندته .. ونحن مركوبين من الرايح والجاي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  46. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    كل إناء بما فيه ينضح

    كل اعلامنا متبني لسياسة ايران ونقل اخبارهم داخليا ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  47. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    ليبرنجي

    القنوات السعودية بالإسم والشعار فقط أما بالمحتوى فهي أجنبية ذات أجندة خارجية لاتمت للعرب ولا للمسلمين ولا للسعودية بصلة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    ليبرنجي

    الإرهاب والتطرف واحد ولكن التشفي وحب الإنتقام يجعلهم يدعمون الإرهاب الصفوي ضد الإرهاب السني .. يعني لايوجد حل وسط وينبذ الإرهاب من كل الأطراف .. أهل العقول في راحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    ابو فهد

    الطاسه ضايعه لم نكن يوما ما داعمين لمذهبنا الحق مثل مايدعم الايرانيون مذهبهم الباطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    جبال سدير

    ستبقى الnbc والعبرية والحدث واخواتهم عار على وليد البراهيم ومن يدعمة الى يوم الدين قنوات امريكية تدعم من تدعمة امريكاء وايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    سلملم

    القناه كانت ولازلت تطبل لمجازر المليشات في العراق والجزيره اخذت على عاتقها الرايه الكوندليزيه للفوضى الخلاقه .. الجوهر واحد والشكل مختلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    ليبرنجي

    القناة تتبنى وجهة النظر الرسمية السعودية .. المخرج عاوز كدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    سلملم

    قناة صهيونيه ماسونيه ولاتهون الجزيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  54. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    الحقيقه

    هذا الاخواني الاردقاني يشن هجوم على العربيه ليل نهار ولا يتابع سواها طيب في يدك الريموت غير القناه وريح نفسك . العربيه رغم مافيها تبقى الاولى في المهنيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  55. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيه

    سوف تبقى قناة العربية شوكه في حلوق الخونه الاخونجيه مثيري الفتن فالدول العربيه
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  56. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    الحقيقه

    رغم كل مافي العربيه الا انا هذا الاكاديمي الاخواني الاردغاني الملقب(المفك) لديه عداوه قديمه معها ومع الاعلام السعودي عام والاعلاميين السعوديين ولا ننسى انه قسم بالله ان مرسي عائد وانه يرى ذلك
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  57. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ودي اضحك ههههه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    غلطان من يتابع هذي القناة
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  59. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    بوزهراء القطيفي

    طبعا لها الحق تمجد للروافض الشيعة الإمامية الأثني عشريه لأن مسلمين أدارة القناة لخونه من العرب وبلأخص من يظنون أننا اليهود والنصارى فهم يضهورون ما غير مايبطنون فاحسبي ياالله ونعم الوكيل فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    صحوه

    نعم هي متحدث رسمي لجحش وبني صهيون
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  61. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    فيصل

    وهل نسيت حكاية حسن .......!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  62. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    سالم

    اسال وزارة الاعلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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