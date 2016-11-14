أكاديمي سعودي مهاجما العربية : ” هل أصبحت المتحدث الرسمي باسم الحشد الطائفي ؟ “

صحيفة المرصد:شنَّ الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيد، هجوماً شديداً على قناة “العربية” السعودية، متهماً إياها بتبني الدفاع عن ميليشيات الحشد الشيعي الطائفية في العراق.

وقال “أبن سعيد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” تبرّىء #العربية ميليشيات الحشد الشيعية من سحق الطفل السني،فتصف قاتليه بـ”مسلّحين”، ثم تقول إن اتهامات تُوجّه إلى الحشد بقتله! #أبق_الوعي_حيا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” دلالات هذين التأطيرين في قناة #العربية #الحدث… هل أصبحت القناة متحدّثة باسم الحشد الشيعي الإرهابي؟ #أبق_الوعي_حيا”.

دلالات هذين التأطيرين في قناة #العربية #الحدث…

هل أصبحت القناة متحدّثة باسم الحشد الشيعي الإرهابي؟#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/LiPhRjE8xu — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) November 12, 2016