شاهد: رمي مئات الكراسي والطاولات المدرسية في أرض فضاء بمكة

صحيفة المرصد: أظهرت فيديوهات تداولها رواد التواصل الاجتماعي، هدر كبير في مستودعات التعليم بمكة وذلك في الكراسي والطاولات والأدوات المدرسية.

وقالت وزارة التعليم، في ردها على تلك الفيديوهات، إن الفيديوهات المتداولة صحيحة، متوعدة بحساب من فعل ذلك، حيث قال المتحدث باسم التعليم في مكة، طلال الردادي، إن الإدارة تابعت جميع الفيديوهات المنشورة وأنها بصدد حساب المتسبب فيها.

ونشرت إدارة التعليم بمكة 5 نقاط هامة، قالت إنها تريد توصليها للرأي العام، وهي أنها تشرف على 1615 مدرسة يستفيد منها مئات الآلاف من الطلاب، وهو ما يعني أن وجود تلفيات في الأثاث المدرسي “وارد”.

وأكدت الإدارة أنها ترصد من خلال عدة لجان ما يعرف بالرجيع، مؤكدة أن تلك العملية تتم بعد موافقة لجنة مدرسية داخلية، تضم المدير وثلاثة أعضاء من المدرسة، لحصر الأثاث التالف والتوصية بنقله إلى مستودعات التعليم.