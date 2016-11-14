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شاهد: رمي مئات الكراسي والطاولات المدرسية في أرض فضاء بمكة

14 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص
شاهد: رمي مئات الكراسي والطاولات المدرسية في أرض فضاء بمكة
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صحيفة المرصد: أظهرت فيديوهات تداولها رواد التواصل الاجتماعي، هدر كبير في مستودعات التعليم بمكة وذلك في الكراسي والطاولات والأدوات المدرسية.

وقالت وزارة التعليم، في ردها على تلك الفيديوهات، إن الفيديوهات المتداولة صحيحة، متوعدة بحساب من فعل ذلك، حيث قال المتحدث باسم التعليم في مكة، طلال الردادي، إن الإدارة تابعت جميع الفيديوهات المنشورة وأنها بصدد حساب المتسبب فيها.

ونشرت إدارة التعليم بمكة 5 نقاط هامة، قالت إنها تريد توصليها للرأي العام، وهي أنها تشرف على 1615 مدرسة يستفيد منها مئات الآلاف من الطلاب، وهو ما يعني أن وجود تلفيات في الأثاث المدرسي “وارد”.

وأكدت الإدارة أنها ترصد من خلال عدة لجان ما يعرف بالرجيع، مؤكدة أن تلك العملية تتم بعد موافقة لجنة مدرسية داخلية، تضم المدير وثلاثة أعضاء من المدرسة، لحصر الأثاث التالف والتوصية بنقله إلى مستودعات التعليم.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    💎🎀سُندُس

    هذا شكر النعمة?
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  2. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    محمد

    اهلا ب 2030
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  3. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    إذا أنت حملت الخؤن أمانة .. فإنك قد اسندتها شر مسند.
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  4. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    كفى كذب

    فسادفي فساد لاينتهي
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  5. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    NO PROBLEM

    ولماذا لايستفاد من هذه الكراسي والطاولات من خلا إعادة تدويرها والإستفاده منها مرة أخرى ؟؟؟؟ وأنا أقول ليش 75% من المواطنين بدون سكن أثاريه من هذه الفوضى وهذا الهدر وعدم الإستفاده من المخلفات , والرجيع
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  6. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    ضمير الناس

    وارد وارد وارد***لجان لجان لجان***الرجيع الرجيع الرجيع***ماادري نصدق ولانكذب لكن واردصادق لجنه الرجيع***
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  7. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    وجها لوجه

    تعليق مخالف
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  8. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    الفيصل

    لو صلحوا العطلان من هالاثاث وتبرعوا فيه للدول الاسلامية الفقيرة افضل ***.. وافهم يافهيم.
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  9. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    ضمير الناس

    هناك طلاب اكثرمن الطاولات يتم هدرحقوقهم بتعليم امين على نفسياتهم ومستقبلهم وكرامتهم***
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  10. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    ضمير الناس

    *******يجب التحقيق والمخالفات لاتنتهي بالتقادم ويعاقب الخائن***
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  11. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    الناقد

    خلاص زمن الهدر والتبذير مضى وأنتهى من الآن فصاعداً يجب ترميم وصيانة الأدوات والأجهزه المكتبيه والمدرسيه في المدارس والمعاهد والجامعات حتى الكتب المدرسيه يجب إعادتها للمدرسه لتسلم لطلاب العام الجديد ،،
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  12. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    وجهة نظر

    المفروض يتم تصليح الاجزاء التالفه والاستفاده منها بدل شراء كميات اخرى وضياع ميزانيات على الفاضي لكن هذا عيب القطاع الحكومي .. هدر للمال العام ولا مبالاه
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  13. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    بوزهراء القطيفي

    لماذا لايصدر للدول الفقيره المسلمه وتكون صدقه لأبناء هذا الوطن الغالي ويستفيد منها أبناء المسلمين ويدعون لأهل هاذي البلد وإلا حكامها بطول العمر والرزق المديد لكون دعوة المسلم لأخوه المسلم لها فضل كبير
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  14. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    يا الله هذي جديدة
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  15. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    حسن

    تعليق مخالف
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