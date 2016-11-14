بالفيديو .. حسين فهمي باكيا على الفنان محمود عبدالعزيز : ” الدور عليا مش فاضل غيري”

صحيفة المرصد: قال الفنان المصري حسين فهمي، إنه خسر هذا العام اثنين من أكثر المقربين إلى قلبه هما “نور الشريف”، و”محمود عبد العزيز”، مؤكدًا أنهما كانا الأقرب إليه ومثَّلا معه العديد من الأفلام الرائعة في السينما المصرية.

وتعرَّض “فهمي” لنوبة بكاء شديدة في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي” المصرية، مضيفًا: مثَّلتُ مع محمود عبد العزيز “العار” و”جري الوحوش”.

واعتبر أن خبر وفاة صديقه محمود عبد العزيز كان بمثابة الصاعقة التي نزلت عليه، متابعًا: قضينا سنوات معًا، ومش فاضل غيري والبقية في حياتهم.