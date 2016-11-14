بالفيديو .. حسين فهمي باكيا على الفنان محمود عبدالعزيز : ” الدور عليا مش فاضل غيري”

صحيفة المرصد: قال الفنان المصري حسين فهمي، إنه خسر هذا العام اثنين من أكثر المقربين إلى قلبه هما “نور الشريف”، و”محمود عبد العزيز”، مؤكدًا أنهما كانا الأقرب إليه ومثَّلا معه العديد من الأفلام الرائعة في السينما المصرية.
وتعرَّض “فهمي” لنوبة بكاء شديدة في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي” المصرية، مضيفًا: مثَّلتُ مع محمود عبد العزيز “العار” و”جري الوحوش”.
واعتبر أن خبر وفاة صديقه محمود عبد العزيز كان بمثابة الصاعقة التي نزلت عليه، متابعًا: قضينا سنوات معًا، ومش فاضل غيري والبقية في حياتهم.
تعليقات ( 14 )
💎🎀سُندُسي حسين أبكي😭ع حالك أولى أما بالنسبة لمحمود أفضى إلى ما أفضى إليه بحسناته وسيئاته الدور والباقي عليك طالما أنك مازلت عايش وتتنفس فحياتك ف خطر قد ترتكب الذنوب والمعاصي أو تكسب المزيد من الحسنات.
مسلم غيورإنا لله وإنا إليه راجعون يا مسكين إبكي على حالك لأن الدور عليك وعلينا فهل حضرت نفسك فكيف حالك مع الصلاة ؟ والحلال والحرام ؟ أللهم إهدنا لما تحبه وترضى
💎💛عــــهــــــود💛💎عموماً الموت ليس للكبار فقط .. نسأل الله لي أولاً الهداية والغفران والرحمة فأنا خطّاءة وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون اللهم تب علي . ونسأل الله الهداية للجميع
💎💛عــــهــــــود💛💎فيه خير دامه فكر بالموت وتكلم بالإعلام كذا . عادل إمام ماحضر عزاء صديق دربه سعيد صالح ولا تكلم عن موته وتجنب الظهور حتى لايقال له لم يبقَ من رفاقك إلا أنت فتب لكنه خشي ذلك ولم يظهر إعلامياً
فهدالدور الدور يللي عليك الدور ... الله يحسن خاتمتنا جميعا
الله المستعانالموت لا يعرف كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا جميل ولا قبيح ولا وزير ولا فنان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
سيرايفوادامك عارف المصير وامهلك الله فتب مادامت الروح في الجسد واكثر من الاعمال الصالحة فانت تتعامل مع رب وليس مع عبد بل من كرمه يبدل سيئاتك حسناااااااات
زائرمش فاضل غيرك ليه يا حسين فهمي لس عادل امام وجميل راتب وعزت العلايلي كلهم من جيلكم الله يرحم الساحر محمود عبدالعزيز ويغفر له
شيعي برونزيفيه نوم
حساويالله يرحمه فنان كبير صحيح من سماه الساحر
💎🎀سُندُسويش اللي مش فاضل غيري” .... الله يصلحك ي حسين الموت مايفرق بين صغير وكبير مربض ولامتعافي إذا حان الأجل يأخذ أمانته ف أي سن وفي جميع الحالات.