السجن عاماً و 900 جلدة لمدير شركة أمر موظفا بحلق لحيته!

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بسجن مدير شركة نقل من جنسية عربية عاماً وأربعة أشهر، وجلده 900 جلدة، بعد طلبه من موظف حلق ذقنه، أمام زملائه، وتهديده بالفصل. وأن المدير العربي طلب أكثر من مرة من الموظف الآسيوي حلق ذقنه أمام العاملين، مهددا بفصله في حالة عدم تجاوبه مع تعليماته.

وبحسب صحيفة عكاظ ذكرت المحامية بيان زهران أن الأصل في العقوبات القضائية وجود مخالفة شرعية أو قانونية، والقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعلى ذلك فإن عبارة «احلق ذقنك لا تُعد جريمة»، إذ لا أمر لبشر على بشر، ويستطيع المدعي تجاهل الطلب وعدم الاستجابة له ما لم يكن هناك إيذاء له.