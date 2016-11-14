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السجن عاماً و 900 جلدة لمدير شركة أمر موظفا بحلق لحيته!

14 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص
السجن عاماً و 900 جلدة لمدير شركة أمر موظفا بحلق لحيته!
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صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بسجن مدير شركة نقل من جنسية عربية عاماً وأربعة أشهر، وجلده 900 جلدة، بعد طلبه من موظف حلق ذقنه، أمام زملائه، وتهديده بالفصل. وأن المدير العربي طلب أكثر من مرة من الموظف الآسيوي حلق ذقنه أمام العاملين، مهددا بفصله في حالة عدم تجاوبه مع تعليماته.
وبحسب صحيفة عكاظ ذكرت المحامية بيان زهران أن الأصل في العقوبات القضائية وجود مخالفة شرعية أو قانونية، والقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعلى ذلك فإن عبارة «احلق ذقنك لا تُعد جريمة»، إذ لا أمر لبشر على بشر، ويستطيع المدعي تجاهل الطلب وعدم الاستجابة له ما لم يكن هناك إيذاء له.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    ياخوان في كثير من الشركات وبتحديد التي تعمل في مجال البترول والحفر وتنقيب على سبيل المثال أرامكو والشركات التابعة له تشرط على الموظف حلق لحيتة للمحافظة علية وسلامتة من المخاطر الغاز
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  2. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 4:21 ص

    سياار

    ورود تعليق المحامية بعد الحكم ما معناه .. قاعدة من عندها وتفنيد مثله وكئان القضاة تلاميذ عندها ... مع العلم لو تسال اي شخص عن الموضوع لاخبرك ان المدير تجاوز الحد في تصرفه واساء الى المجتمع .
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  3. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    ت1و2 كلامكم هذا هو الذي جعل الاجنبي يتمادى على ابن البلد هذا ان كنتما اصلا من ابناء البلد - اما كلام المحاميه فهو بالمجمل خطأ واعتقد انها تجهل كثير من الانظمه فضلا عن الاحكام الشرعيه فالصمت ابلغ لها
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  4. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    💎🎀سُندُس

    ي مدير الغفلة👱🏼 ويش مشكلتك مع اللحية هل هي تعيقه عن اداء عمله مثلاً ولاتمنع دخول الهواء للمبنى ولاطالب منك تعتني فيها حقيقة أمرك عجيب لكن دفعت ثمن هياطك وجات ع رأسك.
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  5. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    كفى كذب

    مدير شركة نقل من جنسية عربية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟لذلك البلد لهم يتحكموا في خلق الله كيفما يشاؤا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى به حسيب
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  6. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    زمن يخوف

    امحق من محاميه القضاء،قال كلمته وانتصر لدين الله ****
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  7. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    سعد

    في اي قرن صدر هذا الحكم؟
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  8. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 3:42 ص

    فهد

    موضوع لا يستحق الوصول للقضاء اصلا فكيف بصدور حكم !!!
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