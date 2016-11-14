صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بسجن مدير شركة نقل من جنسية عربية عاماً وأربعة أشهر، وجلده 900 جلدة، بعد طلبه من موظف حلق ذقنه، أمام زملائه، وتهديده بالفصل. وأن المدير العربي طلب أكثر من مرة من الموظف الآسيوي حلق ذقنه أمام العاملين، مهددا بفصله في حالة عدم تجاوبه مع تعليماته.
وبحسب صحيفة عكاظ ذكرت المحامية بيان زهران أن الأصل في العقوبات القضائية وجود مخالفة شرعية أو قانونية، والقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعلى ذلك فإن عبارة «احلق ذقنك لا تُعد جريمة»، إذ لا أمر لبشر على بشر، ويستطيع المدعي تجاهل الطلب وعدم الاستجابة له ما لم يكن هناك إيذاء له.
السجن عاماً و 900 جلدة لمدير شركة أمر موظفا بحلق لحيته!
صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بسجن مدير شركة نقل من جنسية عربية عاماً وأربعة أشهر، وجلده 900 جلدة، بعد طلبه من موظف حلق ذقنه، أمام زملائه، وتهديده بالفصل. وأن المدير العربي طلب أكثر من مرة من الموظف الآسيوي حلق ذقنه أمام العاملين، مهددا بفصله في حالة عدم تجاوبه مع تعليماته.
تعليقات ( 8 )
مزارع من أرض الطيبينياخوان في كثير من الشركات وبتحديد التي تعمل في مجال البترول والحفر وتنقيب على سبيل المثال أرامكو والشركات التابعة له تشرط على الموظف حلق لحيتة للمحافظة علية وسلامتة من المخاطر الغاز
سياارورود تعليق المحامية بعد الحكم ما معناه .. قاعدة من عندها وتفنيد مثله وكئان القضاة تلاميذ عندها ... مع العلم لو تسال اي شخص عن الموضوع لاخبرك ان المدير تجاوز الحد في تصرفه واساء الى المجتمع .
💎🎀سُندُسي مدير الغفلة👱🏼 ويش مشكلتك مع اللحية هل هي تعيقه عن اداء عمله مثلاً ولاتمنع دخول الهواء للمبنى ولاطالب منك تعتني فيها حقيقة أمرك عجيب لكن دفعت ثمن هياطك وجات ع رأسك.
كفى كذبمدير شركة نقل من جنسية عربية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟لذلك البلد لهم يتحكموا في خلق الله كيفما يشاؤا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى به حسيب
زمن يخوفامحق من محاميه القضاء،قال كلمته وانتصر لدين الله ****
سعدفي اي قرن صدر هذا الحكم؟
فهدموضوع لا يستحق الوصول للقضاء اصلا فكيف بصدور حكم !!!