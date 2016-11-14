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“الجوازات”:تكشف حقيفة المنع من السفر قبل تسديد المخالفات المرورية

14 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص
“الجوازات”:تكشف حقيفة المنع من السفر قبل تسديد المخالفات المرورية
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صحيفة المرصد: ذكرت المديرية العامة للجوازات، أن المخالفات المرورية لا تمنع المواطنين من السفر إلى خارج المملكة.

وقالت في رد على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الأحد ، أن “المخالفات المرورية في سجل المواطن لا تمنعه من السفر خارج المملكة”، وذلك في إشارة إلى ما تردد- مؤخرا- حول تسبب هذه المخالفات في منع المواطنين من السفر.

فيما شددت الجوازات على أن رهن جواز السفر يعرِّض لعقوبة الغرامة المالية والمنع من السفر أو بهما معًا.



تعليقات ( 1 )

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    14 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    ابو عبدالعزيز

    وتجديد الجواز والرخصه لزم تسدد المخالفات يعني نفسها تجي تجدد جواز السفر عليه مخالفات روح سدد بعدين تعال جدد ضحك على العالم بطريقه ثانيه ساهر نكب الشعب للجبايه الماليه ودفع الرواتب مهمت ساهر
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