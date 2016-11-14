“الجوازات”:تكشف حقيفة المنع من السفر قبل تسديد المخالفات المرورية

صحيفة المرصد: ذكرت المديرية العامة للجوازات، أن المخالفات المرورية لا تمنع المواطنين من السفر إلى خارج المملكة.

وقالت في رد على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الأحد ، أن “المخالفات المرورية في سجل المواطن لا تمنعه من السفر خارج المملكة”، وذلك في إشارة إلى ما تردد- مؤخرا- حول تسبب هذه المخالفات في منع المواطنين من السفر.

فيما شددت الجوازات على أن رهن جواز السفر يعرِّض لعقوبة الغرامة المالية والمنع من السفر أو بهما معًا.