استقالة رئيس تحرير “الشرق القطرية” بعد تغريدته المثيرة للجدل

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة الشرق القطرية، في وقت متأخر من ليل الأحد، إن رئيس تحريرها جابر الحرمي استقال من منصبه لظروف شخصية.

وجاءت استقالة الحرمي بعد أيام قليلة من تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أثارت استياء في دول الخليج لاسيما في السعودية خلال حديثه عن زيادة لرواتب الموظفين في قطر.

وقالت الصحيفة “قدم الزميل جابر سالم الحرمي استقالته من رئاسة تحرير جريدة الشرق لظروف شخصية إلى سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق بعد نحو 12 عاماً من العمل بالشرق ما بين نائب لرئيس التحرير ثم رئيساً للتحرير في 2008”.

وكان الحرمي قد كتب في تغريدته “دول أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها.. فيما تعلن قطر عن زيادة رواتب مواطنيها.. فضل من الله ونعمة أولا.. ثم قيادة سخرت ثروات الوطن لمواطنيها”.

وأثارت التغريدة استياء من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعتبرت تهكما من الحرمي على إجراءات التقشف التي أقرتها السعودية أخيرًا وتضمنت تقليصاً في أجور بعض الموظفين.