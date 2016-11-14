لماذ أمر داعش سكان شرقي الموصل بمغادرة منازلهم والتوجه نحو مركز المدينة؟

صحيفة المرصد-متابعات: أمر تنظيم داعش سكان الأحياء الشرقية من مدينة الموصل الأحد، بمغادرة منازلهم والتوجه نحو مركز المدينة، بحسب أمني عراقي.

وقال النقيب مهند أحمد الضابط في مكتب المعلومات الوطنية في تصريح صحفي: “وصلنا معلومات من مصادرنا داخل الموصل، أن تنظيم داعش بدأ بتهجير سكان حي التحرير والمحاربين شرقي الموصل”.

وأوضح أحمد بأن التنظيم أمهل الأهالي حتى يوم الاثنين لإخلاء منازلهم والتوجه الى مركز مدينة الموصل، وهدد المخالفين بالاعتقال حتى لو كنّ نساء.

وبين المسؤول الأمني أن التنظيم حوّل الحَيين إلى ساحة حرب ويحاول استغلال المنازل ونشر مقاتليه وقناصيه على أسطح المباني.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح داعش شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.