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بالفيديو :محمود عبدالعزيز متحدثاً عن الموت: «له رائحة وحسيت بأنفاسه»

14 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص
بالفيديو :محمود عبدالعزيز متحدثاً عن الموت: «له رائحة وحسيت بأنفاسه»
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهو يتحدث عن الموت، خلال أحد مشاهد مسلسل “جبل الحلال”.

وفي المشهد سأل الفنان يسري مصطفى، محمود عبدالعزيز: “إنت طول عمرك بتجري ورا الموت.. إنت إيه ما بتخافش؟”، ليرد الأخير عليه باللهجة الصعيديه: “حد يخاف من الموت يا دكتور، ده اللي يخاف منيه يبقى تعبان أوي، كيف تخاف من الخواف.. حد يخاف من الخواف!”.

وتابع عبدالعزيز: “طبعًا الموت خواف.. لو ما خواف ما يجيش مستخبي”، وأردف: “هو خجول لدرجة معاوزش حد يشوفه، قربت منيه، وهو قرب مني كتير وحسيت بأنفاسه”.

وفسر تشبيهه: “للموت أنفاس خفيفة زي النسمة، ما يحساهاش إلا المقصود، تحس ببرد نضيف داخل صدرك، هوه ملهوش مصدر ريحته جميلة، بيروحك من الحتة اللي إنت فيها، تبقى شايف الناس والناس شيفاك لكن لا تقدر تكلمهم ولا تقدر تقول لهم ابعدوه».

وختم عبدالعزيز: “كل اللي عليك إنك تصاحبه، تطاوعه، آه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة مكنش حد عمل الشر ده واصل”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    خنبوقة المتخنبق

    وليش ما تبت بدال ما مثلت مع الرقصات واللقطات الخدشة للحياء والمسلمين كله محاسب عليه الحين
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  2. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    رشدي

    هذاكلام جاهل لكن يظل اخونا المسلم وندعوله بالرحمه .( كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندوفاته يرش على وجهه بالماء ويقول لااله الاالله ان للموت لسكرات ) .. اللهم احسن ختامنا وهون علينا خروجنا من الدنيا
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  3. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    اعجبتني فقط الجملة الأخيرة : لو كل حد عرف انه حيقابل الموت مش حيفكر يعمل شر واصل . ليش كثير من الناس أشرار وليش مايتذكرون انهم بيموتون ياااااه ياقساوة قلوبهم يعرفون انهم بيقابلون الموت وعادي عندهم
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  4. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    خرخرينو

    أصبحنا نستنبط الأحكام الشرعية والفقهية والوعظ من الأفلام والمسلسلات المصرية !!!
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  5. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    حسين ابو ريان

    جات باالصدفه هنا يتكلم عن دور له في المسلسل لم يكن كلام خارج التمثيل
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  6. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    اللي قلد اللهجه لايك 😊
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  7. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    مثقف

    خراط فاضي ... استغرب من اللي يهتم او يعير اي اهتمام لكلام يصدر من ***المجتمع
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  8. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    وردة الصباح

    عمر،، خير كيف يوسوس،، المؤمن بالله ما يوسوس بل يزداد ايمانه في ثبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    خرابيط وهلاوس مصريين الثقافه الدينيه صفر عند اغلبهم والسلطة لها دور اشوفه عمل حساب للموت مافيه اكذب منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  10. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 5:59 ص
    عدد التعليقات:4361

    العنيد

    أصبحنا وأصبح الملك لله ،، اللهم يمقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ،، اللهم ارزقني توبه نصوحه قبل الممات ،، اللهم أحسن خاتمتي !!
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  11. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 5:56 ص

    عمر

    كلام يخلي الواحد يوسوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 5:56 ص

    رحمتك يارب

    صح لسان الكاتب والقائل رحمه الله عليه الهم اختم لنا بخير واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    رحمتك يارب

    صح لسان الكاتب والقائل رحمه الله عليه الهم اختم لنا بخير واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    عابر

    ذهبو لقبورهم وبقيت الأسماء في الذاكرة على هيئة وجع . إلھي لا تحرم أمواتنا من مغفرتك فقد انقطع بھم العمل ولاحول لھم،ارحم قلة حيلتھم وأغفرلهم.
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  15. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 5:20 ص

    شجاع

    يالموت لك هيبة تهز السلاطين ولك حزة ما تدري الناس عنها لك ضربة تقطع احبال الشرايين ولك طعنة ماغيرك الي طعنها لك سطوة بالهند والسند والصين والغرب وبشام الديار ويمنها ولك صدمة تفجع قلوب المحبين
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  16. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 5:07 ص

    منصف

    افَضى الى ما قدم،،، كلامه خطير ماحد يقد يقوله وفيه تجني،
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  17. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    ﴿ وَاذْكُر ربّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾؛ - سُبحان الله - الحمدالله - الله أكبّر - أستغفر الله - لا اله الا الله - لاحول ولا قوة الا بالله 🌸
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