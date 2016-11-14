بالفيديو :محمود عبدالعزيز متحدثاً عن الموت: «له رائحة وحسيت بأنفاسه»

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهو يتحدث عن الموت، خلال أحد مشاهد مسلسل “جبل الحلال”.
وفي المشهد سأل الفنان يسري مصطفى، محمود عبدالعزيز: “إنت طول عمرك بتجري ورا الموت.. إنت إيه ما بتخافش؟”، ليرد الأخير عليه باللهجة الصعيديه: “حد يخاف من الموت يا دكتور، ده اللي يخاف منيه يبقى تعبان أوي، كيف تخاف من الخواف.. حد يخاف من الخواف!”.
وتابع عبدالعزيز: “طبعًا الموت خواف.. لو ما خواف ما يجيش مستخبي”، وأردف: “هو خجول لدرجة معاوزش حد يشوفه، قربت منيه، وهو قرب مني كتير وحسيت بأنفاسه”.
وفسر تشبيهه: “للموت أنفاس خفيفة زي النسمة، ما يحساهاش إلا المقصود، تحس ببرد نضيف داخل صدرك، هوه ملهوش مصدر ريحته جميلة، بيروحك من الحتة اللي إنت فيها، تبقى شايف الناس والناس شيفاك لكن لا تقدر تكلمهم ولا تقدر تقول لهم ابعدوه».
وختم عبدالعزيز: “كل اللي عليك إنك تصاحبه، تطاوعه، آه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة مكنش حد عمل الشر ده واصل”.
تعليقات ( 17 )
خنبوقة المتخنبقوليش ما تبت بدال ما مثلت مع الرقصات واللقطات الخدشة للحياء والمسلمين كله محاسب عليه الحين
رشديهذاكلام جاهل لكن يظل اخونا المسلم وندعوله بالرحمه .( كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندوفاته يرش على وجهه بالماء ويقول لااله الاالله ان للموت لسكرات ) .. اللهم احسن ختامنا وهون علينا خروجنا من الدنيا
💎💛عــــهــــــود💛💎اعجبتني فقط الجملة الأخيرة : لو كل حد عرف انه حيقابل الموت مش حيفكر يعمل شر واصل . ليش كثير من الناس أشرار وليش مايتذكرون انهم بيموتون ياااااه ياقساوة قلوبهم يعرفون انهم بيقابلون الموت وعادي عندهم
خرخرينوأصبحنا نستنبط الأحكام الشرعية والفقهية والوعظ من الأفلام والمسلسلات المصرية !!!
حسين ابو ريانجات باالصدفه هنا يتكلم عن دور له في المسلسل لم يكن كلام خارج التمثيل
مثقفخراط فاضي ... استغرب من اللي يهتم او يعير اي اهتمام لكلام يصدر من ***المجتمع
وردة الصباحعمر،، خير كيف يوسوس،، المؤمن بالله ما يوسوس بل يزداد ايمانه في ثبات
عدد التعليقات:4361
العنيدأصبحنا وأصبح الملك لله ،، اللهم يمقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ،، اللهم ارزقني توبه نصوحه قبل الممات ،، اللهم أحسن خاتمتي !!
عمركلام يخلي الواحد يوسوس
رحمتك ياربصح لسان الكاتب والقائل رحمه الله عليه الهم اختم لنا بخير واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله
رحمتك ياربصح لسان الكاتب والقائل رحمه الله عليه الهم اختم لنا بخير واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله
عابرذهبو لقبورهم وبقيت الأسماء في الذاكرة على هيئة وجع . إلھي لا تحرم أمواتنا من مغفرتك فقد انقطع بھم العمل ولاحول لھم،ارحم قلة حيلتھم وأغفرلهم.
شجاعيالموت لك هيبة تهز السلاطين ولك حزة ما تدري الناس عنها لك ضربة تقطع احبال الشرايين ولك طعنة ماغيرك الي طعنها لك سطوة بالهند والسند والصين والغرب وبشام الديار ويمنها ولك صدمة تفجع قلوب المحبين
منصفافَضى الى ما قدم،،، كلامه خطير ماحد يقد يقوله وفيه تجني،