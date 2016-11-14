بالفيديو :محمود عبدالعزيز متحدثاً عن الموت: «له رائحة وحسيت بأنفاسه»

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهو يتحدث عن الموت، خلال أحد مشاهد مسلسل “جبل الحلال”.

وفي المشهد سأل الفنان يسري مصطفى، محمود عبدالعزيز: “إنت طول عمرك بتجري ورا الموت.. إنت إيه ما بتخافش؟”، ليرد الأخير عليه باللهجة الصعيديه: “حد يخاف من الموت يا دكتور، ده اللي يخاف منيه يبقى تعبان أوي، كيف تخاف من الخواف.. حد يخاف من الخواف!”.

وتابع عبدالعزيز: “طبعًا الموت خواف.. لو ما خواف ما يجيش مستخبي”، وأردف: “هو خجول لدرجة معاوزش حد يشوفه، قربت منيه، وهو قرب مني كتير وحسيت بأنفاسه”.

وفسر تشبيهه: “للموت أنفاس خفيفة زي النسمة، ما يحساهاش إلا المقصود، تحس ببرد نضيف داخل صدرك، هوه ملهوش مصدر ريحته جميلة، بيروحك من الحتة اللي إنت فيها، تبقى شايف الناس والناس شيفاك لكن لا تقدر تكلمهم ولا تقدر تقول لهم ابعدوه».

وختم عبدالعزيز: “كل اللي عليك إنك تصاحبه، تطاوعه، آه لو كل حد عرف إنه هيقابله مرة واحدة مكنش حد عمل الشر ده واصل”.