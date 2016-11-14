حظنا مع اليابان يخوف

* عشرة أيام أو أكثر ونحن نتعارك حول نتائج أو محصلة لجنة التوثيق دون أن نصل إلى المرمى، فكل تسديداتنا فوق العارضة ومازلنا نحاول.

* عشرة أيام نسينا معها أن لنا منتخبا في اليابان ولم ننس أن لنا حلما في روسيا قد يضيع منا بسبب مطاردتنا متعصبين في المؤسسة الرياضية أفسدوا الرياضة.

* أيام مضت وأخرى قادمة وأهداف من اؤتمنوا على الرياضة لا تتجاوز «نادينا أهم» في زمن بات فيه الزر الصغير يفضح الكل وتويتر يقول هنا إدانتكم فماذا أنتم فاعلون.

* سلام يا طوكيو، وكيف الحال يا منتخبنا، لم ننسك وإن نسوك، ولن نجاملهم لسبب بسيط هو أنت، وأنت فقط «خط أحمر» وما سواك بما فيه ناديهم ليس همنا، ولن يكون، وإن تعاركنا معهم.

* غبار الخلاف، بل دخانه، يتصاعد، والخليوي من برنامج إلى آخر يتطاول على الكل مثل ما تطاول على التاريخ، وقوم النادي الواحد يعززون له «عاش الخليوي عاش».

* صباح الخير يا طوكيو، لنا منتخب حولك، تكفين أكرمي وفادته بطريقتنا وليس بطريقتك، فقومي مازالوا منشغلين بمن زعيم البطولات ومن عقيدها.

(2)

* غداً يبدأ الحوار، هناك في اليابان بيننا وبين منتخب حظنا أمامه «مش ولا بد» لكن أحلامنا وآمالنا لو واجهت البرازيل هزمتها.

* وهناك فارق بين الحلم والواقع، وإن كنت أعتقد أن واقعنا جيد إلى جيد جداً.

* اليابان منتخب سهل الفوز عليه في هذه الأيام بالذات، لكن الصعب أن أراهن على منتخب تخلينا عنه في وقت هو بحاجتنا وذهبنا إلى لجنة عنوانها إذا لعب الهلال فخبروني.

(3)

* إن استمر الأمير تركي بن خالد في سباق الانتخابات فخذوها مني لا عزت ولا المالك ولا العيبان من الممكن منافسته، أما إذا استبعد ملفه لسبب أو لآخر فهنا الصراع سيكون بين عزت والمالك مع احترامي للبقية الباقية.

(4)

لا تشرق الشمس في منتصف الليل ولكن في قمة اليأس ينبت الأمل.

نقلا عن “عكاظ”