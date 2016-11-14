• الانتخابات مرة أخرى.
• تجربة ثانية بعد الاتحاد المنتخب (المهترئ).
• أسماء جديدة.
• لا ينطبق على جلها شرط (غريب) و(عجيب) وصعب (القياس)!
• وترشح (سري) لرئيس الاتحاد العربي!
• الشرط الغريب هو (الخبرة النشطة) في مجال كرة القدم.
• محليا (أو) دوليا ولمدة 15 عاما!
• ومارس خلالها مهمات وأعمالا (أو) مناصب قيادية محليا أو دوليا!
• في النظام الأساسي للاتحاد الإماراتي لا وجود لهذا الشرط (بهذا التعنت)!
• يكفي أن تكون من (العناصر النشطة في مجال كرة القدم).
• لكنه شرط (مفصل) لأحدهم!
• أحدهم ممن (لم يترشح)!
• (طار) المرشح!
• وبقي الشرط (التعجيزي)!
• لا عادل عزت ولا سلمان المالك يستوفيان هذا الشرط!
• لجنة الانتخابات هي من (ستقدر) تلك (الخبرة النشطة)!
• ولا أعرف كيف سيتم (التقدير)!
• خصوصا في شرط (المناصب القيادية)!
• فلو افترضنا تقدم مرشحين ولهما مناصب (قيادية)!
• الأول كان (نائب رئيس اتحاد سابق).
• والثاني (رئيس لجنة الدراسات الاستراتيجية)
• بدون (شم) طبعا!
• هل يتساويان!
• قس على ذلك أمثلة كثيرة!
• شرط (إتقان) اللغة الإنجليزية (لا ضابط) له!
• سوى (تقدير) لجنة الانتخابات!
• بينما ضوابط (الإتقان) متوفرة!
• TOFEL أحدها (مثلا).
• ما يهمنا في النهاية هي (العدالة).
• (رئيس) اتحاد الكرة الحالي كان رئيس (فريقين) فقط!
• نريد رئيسا لــ (كل) الأندية السعودية.
• أزمتنا واضحة مع الاتحاد الحالي!
• سألوا الفـــشـار ما هي (الأزمة)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال أزمة (عدالة)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 6 )
ابو نهارالشباب مولعين نارهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عادل امامسألو الباذنجان وراك تسلك للطماطه (عادل امام) في مطبخ الكشنه ؟ استلقى على ظهره وكح وشهق وزعق ثم قال ( لزوم الصحوبيه في مرحلة المتوسط )
عادل امامسألوا الخبير التحليلي ( عادل امام ) كم نادي يرأسه الرئيس العام ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق ثم قال ( ازرق واحد )
عادل اماموسألو الجماهير السعوديه سؤال ثاني على الهوا ولويش انعدمت ثقتكم بخرطي اللجنه ؟ قالوا لأنا لا نحب البربسه والزعقنه
عادل امامسألوا الجماهير السعوديه هل زادت ام نقصت ثقتكم وقناعتكم باللجنه بعد سخونة وزعيق الطماطه في مطبخ كشنه ؟ قالوا بصوت واحد ( انخفظت الى الصفر )