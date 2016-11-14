• الانتخابات مرة أخرى.

• تجربة ثانية بعد الاتحاد المنتخب (المهترئ).

• أسماء جديدة.

• لا ينطبق على جلها شرط (غريب) و(عجيب) وصعب (القياس)!

• وترشح (سري) لرئيس الاتحاد العربي!

• الشرط الغريب هو (الخبرة النشطة) في مجال كرة القدم.

• محليا (أو) دوليا ولمدة 15 عاما!

• ومارس خلالها مهمات وأعمالا (أو) مناصب قيادية محليا أو دوليا!

• في النظام الأساسي للاتحاد الإماراتي لا وجود لهذا الشرط (بهذا التعنت)!

• يكفي أن تكون من (العناصر النشطة في مجال كرة القدم).

• لكنه شرط (مفصل) لأحدهم!

• أحدهم ممن (لم يترشح)!

• (طار) المرشح!

• وبقي الشرط (التعجيزي)!

• لا عادل عزت ولا سلمان المالك يستوفيان هذا الشرط!

• لجنة الانتخابات هي من (ستقدر) تلك (الخبرة النشطة)!

• ولا أعرف كيف سيتم (التقدير)!

• خصوصا في شرط (المناصب القيادية)!

• فلو افترضنا تقدم مرشحين ولهما مناصب (قيادية)!

• الأول كان (نائب رئيس اتحاد سابق).

• والثاني (رئيس لجنة الدراسات الاستراتيجية)

• بدون (شم) طبعا!

• هل يتساويان!

• قس على ذلك أمثلة كثيرة!

• شرط (إتقان) اللغة الإنجليزية (لا ضابط) له!

• سوى (تقدير) لجنة الانتخابات!

• بينما ضوابط (الإتقان) متوفرة!

• TOFEL أحدها (مثلا).

• ما يهمنا في النهاية هي (العدالة).

• (رئيس) اتحاد الكرة الحالي كان رئيس (فريقين) فقط!

• نريد رئيسا لــ (كل) الأندية السعودية.

• أزمتنا واضحة مع الاتحاد الحالي!

• سألوا الفـــشـار ما هي (الأزمة)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال أزمة (عدالة)!

نقلا عن “مكة”