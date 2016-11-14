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سعودية تقاضي زوجها بتهمة إدخال “أجنبية” المستشفى باسمها!

14 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص
سعودية تقاضي زوجها بتهمة إدخال “أجنبية” المستشفى باسمها!
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صحيفة المرصد : حددت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية منتصف الشهر المقبل للنظر في قضية اتهام مواطن سعودي بجريمة التزوير من خلال ادخاله لزوجته الثانية لأحد المستشفيات لإكمال إجراءات ولادتها ببيانات الزوجة الأولى، التي لم يكن لديها علم بوجود ضرّة لها.

وتعود تفاصيل انكشاف القضية المذكورة إلى البلاغ الذي قدمته الزوجة الأولى السعودية ضد زوجها بعد علمها بتلك الواقعة عندما صارحها بجميع التفاصيل المتعلقة بزواجه الثاني قبل ثلاث سنوات، حيث اتهمته باستغلال اسمها وبياناتها المدوّنة في كرت العائلة مطالبة بمعاقبته بجريمة التزوير، التي قام بها لإكمال إجراءات ولادة زوجته الأجنبية، التي تزوّجها (سرا ) دون الحصول على موافقة الجهات المختصة بهذا الزواج، كما طالبت في دعواها بسجن ضرّتها وإلغاء هذا الزاوج غير النظامي حسب صحيفة “المدينة”.

وعلى إثر الدعوى تم استدعاء الزوج والتحقيق معه وإحالته للمحكمة المختصة بتهمة التزوير فيما سيتم إحالته بقضية أخرى للمحكمة العامة تتضمن مخالفته للأنظمة والتعليمات من خلال زواجه بأجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، حيث تصل عقوبة التزوير في حالة ثبوتها ضده للسجن من عام إلى سبعة أعوام بالإضافة للغرامة المالية، وتشمل العقوبة أيضا الزوجة الأجنبية في حالة ضلوعها بتلك المخالفات.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    14 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    فازع النشبة

    إن كيدكن عظيم
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  2. 50
    14 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    ابن ابوي

    بعض السعوديين للاسف مايحترمون أنظمة البلد ولكن : من امن العقوبة اساء الادب
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  3. 49
    14 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:5753

    المنتصر بالله

    هذا الزوج الغشاش طاح في ورطه وزوجته هذه مبين إنها من أول هي من تسيطر على جميع المستويات وهو مجرد ***والدليل زواجه في السر والخوف من زوجته لكن طاح وياشين الطيحه ههههههههههااااي
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  4. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    بمااني ضد مخالفته للنظام حتى مايظلم الغير سعوديه وعيالهابالمستقبل فالنظام حلو امالو زوجتي سوت هاالسواه اقولها الشارع وعيالها اسيرهم خدم للثانيه طول ماانا عايش ايش الاحتكار هاذا وحده بس لالا متى اتزوج
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  5. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    عابرة سبيل

    هذه آخرت الثقة بالآزواج ترا الثقة العمياء بالزوج غلط لاتثقين بزوجك ولا تخلينه يسافر من دونك انتبهي ترا بعض الآزواج وراهم بلاوي واسرار ومصايب وكوارث واغلبهم كذابين مالهم امان ولا يملى عيونهم الا...؟؟
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  6. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص
    عدد التعليقات:5753

    المنتصر بالله

    الله لا يحطنا في ذا موقف لكن من حق المرأه طرد هذه الضره الغير نظاميه وفيها كذب وتدليس ويضحكون على الجهات الحكومية آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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  7. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    الحسناء

    انتبهوا له متخرفن وضايعه علومه الله يربط على قلبه مسكين وياليت زوجته الأولى تشفق عليه قبل الركل
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  8. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    محمدالجعيد

    انت المفروض ماتقول لها لين الثانيه تولد . تستحق الطلاق الاولى لانهاء غدرت بك ونست العشرة وياكم الحريم مالهم امان غدارات ونصابات
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  9. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    زائره الى 37

    يا العاقل الرزين كامل العقل والدين ترى فيه طرق اذا ماعجبته زوجته يتخذها حتى مو جميله ولا حبها عادي فيه طلاق وفيه زواج بثانيه وثالثه حتى رابعه لكن اسلوب اللف والدوران قمة الوقاحه والدناءة والضعف
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  10. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    حقاني صريح

    اللي مافيه خير لبنت بلده مافيه خير للاجنبية , و الاجنبية ما تركت اهلها وبلدها ومسقط راسها عشان سواد عيونه , الاجانب رجالهم ونساءهم هدفهم الفلوس والجنسية والإقامة والاجنبية تصرف على اهلها فقط لا اكثر.
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  11. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص
    عدد التعليقات:5753

    المنتصر بالله

    كنت ودي أسويها بس بعد هذا الخبر بطلت لأني أخاف من السجن والزوجات مايرحمن ولا هناك تسامح في وجود ضره إذا كانت حلوه مثل بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه
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  12. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    اماني

    مساكين الرجال. خايفين ينكشفون جالسين يدافعون عن الزوج أكيد وراكم بلاوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  13. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص
    عدد التعليقات:5753

    المنتصر بالله

    راح فيها آبك آبك آبك خطأ كبير من هذا الزوج الغشاش وكان هذا العمل معمول فيه أيام زمان قبل 40 سنه أيام يوم كانت الحدود مفتوحه مع دول الجوار هههههههه وقع في شر أعماله وطاح في ورطه لا آخر لها ولا تالي...?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    ام خالد

    اخلعيه وارتاحي هاذا مهو كفو
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  15. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    فهد

    تكفين يا بدر زمانك والله تلاقي الثانيه صاروخ
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  16. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    ويقولون ليه البنات يحبون الاجنبي من الي شافوه منكم و من فعايلكم مع حريمكم . ع الاقل الاجنبي اطيب واحلى وارحم من السعودي
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  17. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    زائره

    انتبهوا منهم ذولا ناقصين العقل والدين
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  18. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    يالطيف

    جد انت من المستهترين بالانظمه والتحدي واهم شي نفسك وكتبت ونسبت البنت الي غير امها ووضعت اسس من تراب ونهاروماذنب الطفله بتخليك الدوله سنين ونت تبحث عن من يفكك وسوف تذوق المر بعد الحلاوة وخل عنجهيتك تنف
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    مصرقع

    بغض النظر عن جنسيتها كيف تجي زوجته الأجنبية زوجته يعني أهله حرمه وهو محرمها اجنبيه يعني لا تربطه بها أي صلة مثل أنا اجنبي على زوجت أخي والعكس هذه زوجته حتى ولو هو أخطأ وزور نعطي الأشياء حقها منصفين
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  20. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    نواف

    كفوووو بنت رجال يستاهل السجن والغرامة هالغشاش وين اخوانها يربونه حتى يعرف ان الله حق ويبطل غش وتزوير وتلاعب بالانظمة لابارك الله فيه ومن على شاكلته
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  21. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    زائره

    الرجال مالهم امان ناقصين عقل ومخادعين وغشاشين وناكرين العشرة وعيونهم زايغه ودايم يركضون خلف شهواتهم
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  22. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    راشد

    يستاهل ماجاه - هذه خيانة للوطن وخيانة لانظمة وقوانين الوطن- نسبة العنوسة عندنا في السعودية مرتفعه بشكل مخيف جدا - وشلون نعالج مشكلة العنوسة اذا كان بعض المواطنين يعددون من اجنبيات -عالجوا عنوسة بناتكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  23. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    مثقف

    تزوج عليها ثلاث وخلهم في نفس البيت تخدمهم وتغسل ملابسهم وتزين لهم غدا وعشاء ناكرت الجميل *** حسبي الله عليها الغداره تروح تشتكي زوجها بياعت العشره
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  24. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    كيف نقضي على العنوسة 🤔

    البلد مليئ بالعوانس والأخ تارك بنات بلده ومخالف الأنظمة ورايح يتزوج أجنبية بالتزوير والغش !!!طيب بنات بلدك🇸🇦بنات الجنوب وبنات الشمال وبنات الشرقية وبنات نجد وبنات الغربية وبنات القصيم أولى من الأجنبية
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  25. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    طرزان سعود خنبوقة

    عليك بالعافية اعرس اربع الشرع محللك وخلها تخيس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    جاسم

    ت 23 الزواج شرعي وعلى سنة محمد واتحدى احد يقدر يلغيه بغض النظر عن تجاوز والا ما تجاوز الزواج شرهي
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  27. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    خالد

    اه ذكرتوني عندي فيزة الزواج من اندونوسية لها سنة ونص بروح اندونسيا بعرس وبعد شهر العسل في الجبل الاخضر بجي مع عروستي الف مبروك عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    محمد

    راح اتزوج ثنتين اجنبيتن وحدة سوريه والثانية مصرية عناد في *** بكيفي اعرس على اربع الشرع محلل وموتي بقهرك مطلقة ومعلقة وبدون زوج وبدون اسرة موت من القهر يا خنبوقة المعرفات النسائية المدلس
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  29. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    أبو محمد

    المهم وشلون حل هذه المعضلة في المخالفات ؟؟؟؟ الزواج شرعي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    محمد

    زرازان سعود قلم الحقيقة هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    غريبة

    متفاعلين مع الزوج وتناسوا قول الحبيب من غشنا ليس منا. مو بس غش زوجتة وانما المستشفى و الاحوال المدنية
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  32. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    محمد

    الشرع حلله اربع ما احد يقدر يمنعة هذا دين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  33. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    حمد

    بطل الدخول بمعرفات نسائية ورجالية يا قلم الحقيقة وتكذب وتسوي فتنة وتدلس
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  34. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    رازان سعود

    وبعدين جاء بطرق ملويه بزعمه بيضحك على الدوله وقوانينها مير ربي سبحانه فضحه وكل هينة عليها من الله بينه وياواخد القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على حاله توقع إنها بترضى بالأمر الواقع وتطخ
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  35. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    طيب

    طيب في الاخير ضياع وتشتت الزوجة والعائلة
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  36. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    والله انها بنت رجال
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  37. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    كفى كذب

    قاتل الله الجهل وأهله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    مواطن

    اذا باقيه علي ذمته فذا يستاهل اكثر من كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    جنوبية..🌻🌻

    والله ياعهود لو معاه حق رضوة وسفر برى ماعرس عليها اجنبية سكيتي باين انه منتف عشان كذا اشتكته ولا في حرمة يفوتها هالشي المهم زين تسوي فيه خاين وأخذ وحدة كفوه بهذليه وخليه يندم قد شعر رأسه أصلي عليك
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  40. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    تفسر على كيفها

    اي احد متزوج اجنبيه وتنجب منه يقدر يظيف له كرت عائلة بأسماء اولاده من دون اسم الزوجة لا تزوير ولاهم يحزنون
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  41. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    يله بكمل نومي 🤗😴 . 😬
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    خنبوقة المتخنبق

    الحقد الدفين *** هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    الصبياني

    عزالله نكبتة راح فيها الضعيف ان كيدهن لعظيم ول ول ول راح الرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لو كانت ذكية لطلبت منه مال رضاوة وذهب وسفر للخارج معه وبكذا ربحت الحين وش بتستفيد غير طلاق وسجن زوجها وبهذلة في المحاكم وشماتة الناس فيها .. الحسد يأكل صاحبه ويخسر الحاسد لا المحسود .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  45. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    رازان سعود

    صح النوم وش عقبه علمها عقب 3 سنين ويوم تورط وعرف إنه بينكشف قال لها إلا مقدية ماألومها من الحرة والقهر سرقة حياة وسرقة إسم من جد صعبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  46. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    صبحي

    من حقها تعلقه باذانيه يتزوج عليها سرا لاواجنبيه بعد وفوق هذا يزور باوراق رسميه عزالله سجن 15سنه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    الكلام

    وين المستشفى اللي ساكتين عن هالتزوير 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    ما ينلام

    هذه بالله زوجة ؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  49. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    حسودة وش عليها منها بالعكس كذا تثبت إنها قبيحة وغايرة والرجل على نياته خبّرها بأدق التفاصيل يدل على طيبته
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  50. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    حسين ابو ريان

    قاعده تقوله انت ويش بلاك يا رجال انت صاحي يوم تدخلها المستشفى باسمي ويش بينك وبينها كما هو موضح في الصوره ههههههه
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  51. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    ali

    صحيح نسوان ناقصات عقل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)

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