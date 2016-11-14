سعودية تقاضي زوجها بتهمة إدخال “أجنبية” المستشفى باسمها!

صحيفة المرصد : حددت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية منتصف الشهر المقبل للنظر في قضية اتهام مواطن سعودي بجريمة التزوير من خلال ادخاله لزوجته الثانية لأحد المستشفيات لإكمال إجراءات ولادتها ببيانات الزوجة الأولى، التي لم يكن لديها علم بوجود ضرّة لها.
وتعود تفاصيل انكشاف القضية المذكورة إلى البلاغ الذي قدمته الزوجة الأولى السعودية ضد زوجها بعد علمها بتلك الواقعة عندما صارحها بجميع التفاصيل المتعلقة بزواجه الثاني قبل ثلاث سنوات، حيث اتهمته باستغلال اسمها وبياناتها المدوّنة في كرت العائلة مطالبة بمعاقبته بجريمة التزوير، التي قام بها لإكمال إجراءات ولادة زوجته الأجنبية، التي تزوّجها (سرا ) دون الحصول على موافقة الجهات المختصة بهذا الزواج، كما طالبت في دعواها بسجن ضرّتها وإلغاء هذا الزاوج غير النظامي حسب صحيفة “المدينة”.
وعلى إثر الدعوى تم استدعاء الزوج والتحقيق معه وإحالته للمحكمة المختصة بتهمة التزوير فيما سيتم إحالته بقضية أخرى للمحكمة العامة تتضمن مخالفته للأنظمة والتعليمات من خلال زواجه بأجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، حيث تصل عقوبة التزوير في حالة ثبوتها ضده للسجن من عام إلى سبعة أعوام بالإضافة للغرامة المالية، وتشمل العقوبة أيضا الزوجة الأجنبية في حالة ضلوعها بتلك المخالفات.
تعليقات ( 51 )
فازع النشبةإن كيدكن عظيم
ابن ابويبعض السعوديين للاسف مايحترمون أنظمة البلد ولكن : من امن العقوبة اساء الادب
عدد التعليقات:5753
المنتصر باللههذا الزوج الغشاش طاح في ورطه وزوجته هذه مبين إنها من أول هي من تسيطر على جميع المستويات وهو مجرد ***والدليل زواجه في السر والخوف من زوجته لكن طاح وياشين الطيحه ههههههههههااااي
عابرة سبيلهذه آخرت الثقة بالآزواج ترا الثقة العمياء بالزوج غلط لاتثقين بزوجك ولا تخلينه يسافر من دونك انتبهي ترا بعض الآزواج وراهم بلاوي واسرار ومصايب وكوارث واغلبهم كذابين مالهم امان ولا يملى عيونهم الا...؟؟
عدد التعليقات:5753
المنتصر باللهالله لا يحطنا في ذا موقف لكن من حق المرأه طرد هذه الضره الغير نظاميه وفيها كذب وتدليس ويضحكون على الجهات الحكومية آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
الحسناءانتبهوا له متخرفن وضايعه علومه الله يربط على قلبه مسكين وياليت زوجته الأولى تشفق عليه قبل الركل
محمدالجعيدانت المفروض ماتقول لها لين الثانيه تولد . تستحق الطلاق الاولى لانهاء غدرت بك ونست العشرة وياكم الحريم مالهم امان غدارات ونصابات
زائره الى 37يا العاقل الرزين كامل العقل والدين ترى فيه طرق اذا ماعجبته زوجته يتخذها حتى مو جميله ولا حبها عادي فيه طلاق وفيه زواج بثانيه وثالثه حتى رابعه لكن اسلوب اللف والدوران قمة الوقاحه والدناءة والضعف
حقاني صريحاللي مافيه خير لبنت بلده مافيه خير للاجنبية , و الاجنبية ما تركت اهلها وبلدها ومسقط راسها عشان سواد عيونه , الاجانب رجالهم ونساءهم هدفهم الفلوس والجنسية والإقامة والاجنبية تصرف على اهلها فقط لا اكثر.
عدد التعليقات:5753
المنتصر باللهكنت ودي أسويها بس بعد هذا الخبر بطلت لأني أخاف من السجن والزوجات مايرحمن ولا هناك تسامح في وجود ضره إذا كانت حلوه مثل بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه
امانيمساكين الرجال. خايفين ينكشفون جالسين يدافعون عن الزوج أكيد وراكم بلاوي
عدد التعليقات:5753
المنتصر باللهراح فيها آبك آبك آبك خطأ كبير من هذا الزوج الغشاش وكان هذا العمل معمول فيه أيام زمان قبل 40 سنه أيام يوم كانت الحدود مفتوحه مع دول الجوار هههههههه وقع في شر أعماله وطاح في ورطه لا آخر لها ولا تالي...?
ام خالداخلعيه وارتاحي هاذا مهو كفو
فهدتكفين يا بدر زمانك والله تلاقي الثانيه صاروخ
زائرهانتبهوا منهم ذولا ناقصين العقل والدين
يالطيفجد انت من المستهترين بالانظمه والتحدي واهم شي نفسك وكتبت ونسبت البنت الي غير امها ووضعت اسس من تراب ونهاروماذنب الطفله بتخليك الدوله سنين ونت تبحث عن من يفكك وسوف تذوق المر بعد الحلاوة وخل عنجهيتك تنف
مصرقعبغض النظر عن جنسيتها كيف تجي زوجته الأجنبية زوجته يعني أهله حرمه وهو محرمها اجنبيه يعني لا تربطه بها أي صلة مثل أنا اجنبي على زوجت أخي والعكس هذه زوجته حتى ولو هو أخطأ وزور نعطي الأشياء حقها منصفين
نوافكفوووو بنت رجال يستاهل السجن والغرامة هالغشاش وين اخوانها يربونه حتى يعرف ان الله حق ويبطل غش وتزوير وتلاعب بالانظمة لابارك الله فيه ومن على شاكلته
زائرهالرجال مالهم امان ناقصين عقل ومخادعين وغشاشين وناكرين العشرة وعيونهم زايغه ودايم يركضون خلف شهواتهم
راشديستاهل ماجاه - هذه خيانة للوطن وخيانة لانظمة وقوانين الوطن- نسبة العنوسة عندنا في السعودية مرتفعه بشكل مخيف جدا - وشلون نعالج مشكلة العنوسة اذا كان بعض المواطنين يعددون من اجنبيات -عالجوا عنوسة بناتكم
مثقفتزوج عليها ثلاث وخلهم في نفس البيت تخدمهم وتغسل ملابسهم وتزين لهم غدا وعشاء ناكرت الجميل *** حسبي الله عليها الغداره تروح تشتكي زوجها بياعت العشره
كيف نقضي على العنوسة 🤔البلد مليئ بالعوانس والأخ تارك بنات بلده ومخالف الأنظمة ورايح يتزوج أجنبية بالتزوير والغش !!!طيب بنات بلدك🇸🇦بنات الجنوب وبنات الشمال وبنات الشرقية وبنات نجد وبنات الغربية وبنات القصيم أولى من الأجنبية
طرزان سعود خنبوقةعليك بالعافية اعرس اربع الشرع محللك وخلها تخيس
جاسمت 23 الزواج شرعي وعلى سنة محمد واتحدى احد يقدر يلغيه بغض النظر عن تجاوز والا ما تجاوز الزواج شرهي
خالداه ذكرتوني عندي فيزة الزواج من اندونوسية لها سنة ونص بروح اندونسيا بعرس وبعد شهر العسل في الجبل الاخضر بجي مع عروستي الف مبروك عليه
محمدراح اتزوج ثنتين اجنبيتن وحدة سوريه والثانية مصرية عناد في *** بكيفي اعرس على اربع الشرع محلل وموتي بقهرك مطلقة ومعلقة وبدون زوج وبدون اسرة موت من القهر يا خنبوقة المعرفات النسائية المدلس
أبو محمدالمهم وشلون حل هذه المعضلة في المخالفات ؟؟؟؟ الزواج شرعي .
محمدزرازان سعود قلم الحقيقة هههههه
غريبةمتفاعلين مع الزوج وتناسوا قول الحبيب من غشنا ليس منا. مو بس غش زوجتة وانما المستشفى و الاحوال المدنية
محمدالشرع حلله اربع ما احد يقدر يمنعة هذا دين
حمدبطل الدخول بمعرفات نسائية ورجالية يا قلم الحقيقة وتكذب وتسوي فتنة وتدلس
رازان سعودوبعدين جاء بطرق ملويه بزعمه بيضحك على الدوله وقوانينها مير ربي سبحانه فضحه وكل هينة عليها من الله بينه وياواخد القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على حاله توقع إنها بترضى بالأمر الواقع وتطخ
طيبطيب في الاخير ضياع وتشتت الزوجة والعائلة
كفى كذبقاتل الله الجهل وأهله
مواطناذا باقيه علي ذمته فذا يستاهل اكثر من كذا
جنوبية..🌻🌻والله ياعهود لو معاه حق رضوة وسفر برى ماعرس عليها اجنبية سكيتي باين انه منتف عشان كذا اشتكته ولا في حرمة يفوتها هالشي المهم زين تسوي فيه خاين وأخذ وحدة كفوه بهذليه وخليه يندم قد شعر رأسه أصلي عليك
تفسر على كيفهااي احد متزوج اجنبيه وتنجب منه يقدر يظيف له كرت عائلة بأسماء اولاده من دون اسم الزوجة لا تزوير ولاهم يحزنون
💎💛عــــهــــــود💛💎يله بكمل نومي 🤗😴 . 😬
خنبوقة المتخنبقالحقد الدفين *** هههههه
الصبيانيعزالله نكبتة راح فيها الضعيف ان كيدهن لعظيم ول ول ول راح الرجال
💎💛عــــهــــــود💛💎لو كانت ذكية لطلبت منه مال رضاوة وذهب وسفر للخارج معه وبكذا ربحت الحين وش بتستفيد غير طلاق وسجن زوجها وبهذلة في المحاكم وشماتة الناس فيها .. الحسد يأكل صاحبه ويخسر الحاسد لا المحسود .
رازان سعودصح النوم وش عقبه علمها عقب 3 سنين ويوم تورط وعرف إنه بينكشف قال لها إلا مقدية ماألومها من الحرة والقهر سرقة حياة وسرقة إسم من جد صعبة
صبحيمن حقها تعلقه باذانيه يتزوج عليها سرا لاواجنبيه بعد وفوق هذا يزور باوراق رسميه عزالله سجن 15سنه.
الكلاموين المستشفى اللي ساكتين عن هالتزوير 🤔
ما ينلامهذه بالله زوجة ؟
💎💛عــــهــــــود💛💎حسودة وش عليها منها بالعكس كذا تثبت إنها قبيحة وغايرة والرجل على نياته خبّرها بأدق التفاصيل يدل على طيبته
حسين ابو ريانقاعده تقوله انت ويش بلاك يا رجال انت صاحي يوم تدخلها المستشفى باسمي ويش بينك وبينها كما هو موضح في الصوره ههههههه
aliصحيح نسوان ناقصات عقل