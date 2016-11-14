إلزام زين بدفع 219.5 مليون ريال لـ “موبايلي”

صحيفة المرصد-متابعات: تسلّمت شركتا “زين” و”موبايلي” نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم الخميس الماضي في قضية النزاع القائم بينهما، الذي “زين” أن تدفع لـ”موبايلي” نحو 219.5 مليون ريال.
وقالت “زين” في بيان لها على “تداول” أمس الأحد إن الحكم الذي تسلمته، ينص على أن بإمكانها رفع دعوى بطلان لدى المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ صدور الحكم، مؤكدةً أنه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي عليها، لأنها سبق أن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.
بدورها، أكدت “موبايلي” في بيان منفصل، أن الحكم نهائي وملزم لكلا الطرفين؛ وعليه ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.
وكانت “موبايلي” قد طلبت في نهاية 2014 اللجوء للتحكيم بخصوص تحصيل 2.2 مليار ريال قالت إنها مستحقة لها لدى “زين” على خلفية اتفاقية تبادل الخدمات الموقعة بينهما في 2008، فيما ردت شركة “زين” بالنفي في حينه وقالت إن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.
تعليقات ( 6 )
ع . الحربيطبعاً لازم يكون هناك نصيب لشركة سحب الأموال من جيوب العملاء STC
زائرشركة زين مشهود لها بخدمة العملاء و العروض الرائعه و الحمدلله أنا محول خطي من stc منذ سنتين و لله الحمد الخدمه و الشبكه و التغطيه و النت السريع ابرز شي يميز زين❤️
الصريح جداوالله ان زين وموبايلي شركات كرتونيه وكلها عروض خرطي
خلك بعيد حبك يزيد 😊13 مليون ريال اعتراف من زين وموبايلي شركة **** تطالب زين بدفع 219 مليون أنامقاطع الstc وموبايلي اﻵن على زين النيت سريع ولا سياسة اﻹستهلاك العادل اللي موجوده في ال stc وموبايلي .
خرخرينوموبايلي المفروض يسمونها شركة علي بابا هي وشركة الإتصالات سوا لا خدمة ولا تغطية ولا شي زين إلا من شركة زين فقط أما البقية هدفها استنزاف المواطن
طاخ طيخواخرتها من ظهر المواطن المسكين ، وزياده على ذلك خدمه سيئه ،، اللي مستفيد من زين ابو هنود وأبو بكس.