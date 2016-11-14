إلزام زين بدفع 219.5 مليون ريال لـ “موبايلي”

صحيفة المرصد-متابعات: تسلّمت شركتا “زين” و”موبايلي” نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم الخميس الماضي في قضية النزاع القائم بينهما، الذي “زين” أن تدفع لـ”موبايلي” نحو 219.5 مليون ريال.

وقالت “زين” في بيان لها على “تداول” أمس الأحد إن الحكم الذي تسلمته، ينص على أن بإمكانها رفع دعوى بطلان لدى المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ صدور الحكم، مؤكدةً أنه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي عليها، لأنها سبق أن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.

بدورها، أكدت “موبايلي” في بيان منفصل، أن الحكم نهائي وملزم لكلا الطرفين؛ وعليه ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.

وكانت “موبايلي” قد طلبت في نهاية 2014 اللجوء للتحكيم بخصوص تحصيل 2.2 مليار ريال قالت إنها مستحقة لها لدى “زين” على خلفية اتفاقية تبادل الخدمات الموقعة بينهما في 2008، فيما ردت شركة “زين” بالنفي في حينه وقالت إن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.