رفع أسعار تذاكر «كلاسيكو» الأهلي والهلال

صحيفة المرصد : كشفت منصة “مكاني” عن عدد التذاكر المبيعة للقاء “الكلاسيكو” بين الأهلي والهلال في الجولة العاشرة من “دوري جميل” على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ اشترت جماهير الفريقين حتى هذه اللحظة ما يقارب 20 ألف تذكرة.

وحسب صحيفة “الرياض” أعلنت أنه سيتم رفع أسعار التذاكر بدءاً من اليوم الاثنين إلى 45 ريالاً بدلاً من 30 ريالاً حتى نفاد تذاكر المباراة.