صحيفة المرصد : كشفت منصة “مكاني” عن عدد التذاكر المبيعة للقاء “الكلاسيكو” بين الأهلي والهلال في الجولة العاشرة من “دوري جميل” على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ اشترت جماهير الفريقين حتى هذه اللحظة ما يقارب 20 ألف تذكرة.
وحسب صحيفة “الرياض” أعلنت أنه سيتم رفع أسعار التذاكر بدءاً من اليوم الاثنين إلى 45 ريالاً بدلاً من 30 ريالاً حتى نفاد تذاكر المباراة.
رفع أسعار تذاكر «كلاسيكو» الأهلي والهلال
صحيفة المرصد : كشفت منصة “مكاني” عن عدد التذاكر المبيعة للقاء “الكلاسيكو” بين الأهلي والهلال في الجولة العاشرة من “دوري جميل” على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ اشترت جماهير الفريقين حتى هذه اللحظة ما يقارب 20 ألف تذكرة.
تعليقات ( 16 )
تشفير غريب وليس له هدفنفسي اعرف اش السبب في تشفير الدوري السعودي بدون تقليل من الاندية باطن خليج قادسية وبعض اندية الوسط ماتساعد على نجاح الدوري السعودي همهم ما ينزل درجة اولي وتشوف بعض مباريات لهم تجيب الضغط
اهلاوووي قديمالتذاكر يابويه شي يقطع القلب ياخي الاسعار في طلوع وهم يزودوها علينا كمان ايش الهرجه بيطلعو سداد ديونهم من ظهورنا حنا يالمشجعين معشر الشباب اقصود حرام ياخي والله حرام المواصلات غاليه وبهدله
متركههههه الان سبتوا موضوع التذاكر وطايحين في الصورة هذا الشعار اكبر من شعاركم ولا مايل وهذا ليه كذا لاتعليق .....................................
نعم انه زمن الرويبضههههههههه اسمع من يتلكلم اقول يالحربي وش اخر اخبار الفريدي اعطيتوه افلوسه او لسى باقي ساحب عليكم انتم وك ميخان هههههههه يعيبو على الناااس والعيب فيهم اغنيه حلوه انصحك بسماعها
ع . الحربيالمفروض تكون التذاكر كلها للملكي الأخضر وليس للسنافر .... لأن جمهور السنافر متعود على ***والشحاذة أتحداهم يشترون التذاكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
alsadiarالعين ما تعلى الحاجب عشان كدا لازم يكون شعار الاهلي الملكي الحقيقي اكبر واعلى من شعار فريق الهلال
صاح الذيب وتغير قانون الطبيعةهههههههههههههه اذا جاك واحد من الهلاليه وقال راح نفوز عليكم تاكد انه يمر بضروف عقلية خطيرة جدا لكن عندي حل تبي تقنعه اعطة طاقية سوف ترجع الذاكرة تدرجيين هههههههههههههه
صاح الذيب وتغير قانون الطبيعةطيب فيه فرق بينهم الاهلي قلعة الكؤؤس لازم يكون الشعار اكبر
اكيد هلالية ان شاء اللهلكن لي ملاحظة على الصورة شعار الفريقين ،، المفروض تكون اجمل من كذا ، حاطين شعار اكبر من شعار ؟؟؟
الصبيانيباالتوفيق لزعيم نصف الأرض وسمعت جاي امطار على جدة لذا على جميع ***الجلوس في اماكنها والرجاء عدم الأزعاج قق قووق قق قووقق قق ***