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رفع أسعار تذاكر «كلاسيكو» الأهلي والهلال

14 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص
رفع أسعار تذاكر «كلاسيكو» الأهلي والهلال
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صحيفة المرصد : كشفت منصة “مكاني” عن عدد التذاكر المبيعة للقاء “الكلاسيكو” بين الأهلي والهلال في الجولة العاشرة من “دوري جميل” على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ اشترت جماهير الفريقين حتى هذه اللحظة ما يقارب 20 ألف تذكرة.
وحسب صحيفة “الرياض” أعلنت أنه سيتم رفع أسعار التذاكر بدءاً من اليوم الاثنين إلى 45 ريالاً بدلاً من 30 ريالاً حتى نفاد تذاكر المباراة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    🤓🤓🤓🤓 اقصد زي غير سعودي رغم ان المعنى والخلاصه واحده 😂😂😂😂😂
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  2. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    ياعمي اول شي حدث قبل التشفير المحللين والبرامج لازم يكون بكرفته وزب ماهو سعودي الخطوه الثانيه تم اقصاء المعلقين السعوديين والان تشفير بالعربي قريباً يصير اسمه دوري عبداللطيف جميل اللبناني او القرداحي
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  3. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    ههههه قايلكم من باب انساتي ثم سادتي فتم تقديم شعار **** على شعار الملكي واذا طلعلي ****صغير يقول الملكي الاهلي اقوله لو تفحط الهلال تم تغيير اسمه بقرار ملكي من الملك سعود للهلال فهمت يابزر انت وياه
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  4. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    تشفير غريب وليس له هدف

    نفسي اعرف اش السبب في تشفير الدوري السعودي بدون تقليل من الاندية باطن خليج قادسية وبعض اندية الوسط ماتساعد على نجاح الدوري السعودي همهم ما ينزل درجة اولي وتشوف بعض مباريات لهم تجيب الضغط
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  5. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    اهلاوووي قديم

    التذاكر يابويه شي يقطع القلب ياخي الاسعار في طلوع وهم يزودوها علينا كمان ايش الهرجه بيطلعو سداد ديونهم من ظهورنا حنا يالمشجعين معشر الشباب اقصود حرام ياخي والله حرام المواصلات غاليه وبهدله
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  6. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    مترك

    ههههه الان سبتوا موضوع التذاكر وطايحين في الصورة هذا الشعار اكبر من شعاركم ولا مايل وهذا ليه كذا لاتعليق .....................................
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  7. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    نعم انه زمن الرويبضه

    هههههههه اسمع من يتلكلم اقول يالحربي وش اخر اخبار الفريدي اعطيتوه افلوسه او لسى باقي ساحب عليكم انتم وك ميخان هههههههه يعيبو على الناااس والعيب فيهم اغنيه حلوه انصحك بسماعها
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  8. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    ع . الحربي

    المفروض تكون التذاكر كلها للملكي الأخضر وليس للسنافر .... لأن جمهور السنافر متعود على ***والشحاذة أتحداهم يشترون التذاكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  9. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    وبالنسبه للتذاكر والله لاني مشترك بام بي سي برو سبورت لان اعيالي اولى ب١٩٩ولاني بدافع ٤٥ ريال تذكره من غير قيمة المواصلات وشفلك كم مهالفات ساهر بتاخذها وزود على الزحمه والبهدله خلي البزوره هي الي تحضر
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  10. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    وبالنسبه لتعليق ٤ بقولك شي ٣٠ سنه وانتى ملطشه للانديه بدون دووووري فالايصيبك الغرور وتنسى ماضيك الهلال وغيره ياما خلاك تبكي والسنه هذي او السنه الجايه بترجع نفس الدوامه اذا استمر غروركم وكذبكم
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  11. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    لا غير صحيح يجب تقديم الانساة اولاً يا تعليق ٥
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  12. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    alsadiar

    العين ما تعلى الحاجب عشان كدا لازم يكون شعار الاهلي الملكي الحقيقي اكبر واعلى من شعار فريق الهلال
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  13. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    صاح الذيب وتغير قانون الطبيعة

    هههههههههههههه اذا جاك واحد من الهلاليه وقال راح نفوز عليكم تاكد انه يمر بضروف عقلية خطيرة جدا لكن عندي حل تبي تقنعه اعطة طاقية سوف ترجع الذاكرة تدرجيين هههههههههههههه
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  14. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    صاح الذيب وتغير قانون الطبيعة

    طيب فيه فرق بينهم الاهلي قلعة الكؤؤس لازم يكون الشعار اكبر
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  15. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 9:02 ص

    اكيد هلالية ان شاء الله

    لكن لي ملاحظة على الصورة شعار الفريقين ،، المفروض تكون اجمل من كذا ، حاطين شعار اكبر من شعار ؟؟؟
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  16. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    الصبياني

    باالتوفيق لزعيم نصف الأرض وسمعت جاي امطار على جدة لذا على جميع ***الجلوس في اماكنها والرجاء عدم الأزعاج قق قووق قق قووقق قق ***
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