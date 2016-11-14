تعرف على السبب الحقيقي وراء إنتشار صورة مواطن سعودي في شوارع “أمستردام” – صورة

صحيفة المرصد : نشرت بلدية مدينة أمستردام الهولندية صوراً للعديد من الأجانب الذين يعيشون فيها ضمن حملة للتعريف بتنوع المدينة الثقافي، واحتضانها لرعايا 180 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، في مبادرة نفذتها عدة جهات.
وظهر من ضمن الأفراد الذين تم التعريف بهم في الحملة الشاب السعودي عامر عسيري الذي تم تداول صورته مع 800 صورة لأجانب آخرين من جنسيات مختلفة غطت صورهم أنحاء المدينة في شوارع أمستردام كجزء من أهداف الحملة في التعريف بالأجانب، وهو واحد من 16 سعوديًا يعيشون في المدينة، بحسب ما ورد بصحيفة “الحياة” نقلا عن موقع الحملة، ويقيم هو وزوجته وأولاده في أمستردام.
وجاءت مشاركة هؤلاء الأجانب الذين انتشرت صورهم في أرجاء أمستردام بناء على رغبتهم الشخصية في الانضمام للحملة وقاموا بالتسجيل على صفحتها في “فيسبوك”، ناشرين نبذة عن حياتهم، وطاف المشاركين أنحاء المدينة بحثًا عن صورهم أمام مواقف الحافلات ولوحات الدعاية، بحسب ما أوضحه فيديو دعائي عن الحملة.
وكتب عسيري في البروفايل الخاص بالتعريف عن نفسه في موقع الحملة، أنه واحد من بين 26 طفلا رزق بهم والده من 3 زوجات، وأنه الوحيد بينهم الذي يعيش في الخارج، ووصل أمستردام منذ 3 أشهر، حيث يعيش مع زوجته و3 أطفال، مضيفا أنه أحس بالفرق الكبير في الطقس بين أمستردام والمملكة، فلا حاجة للتكييف، وأنه أصبح يمشي كثيرا، ويلعب مع أطفاله خارج المنزل كل يوم.
تعليقات ( 12 )
اععليتك ساكت
لفت انتباهي 26 طفلاأين رؤية 2030 من تلك الحالات غير التنموية .. الى متى وبعض المواطنين غير القادرين يخلف ويرمي في الشوارع .. ألا يعلم انهم بحاجة لرعاية وتعليم وصحة وسكن فالدين يوصي بالتكاثر الموزون لتنشأة جيل صالح وقوي
آسرجميل إعتذارك تعليق 7 وهذه لغة الواثقين ،، فخر لنا هذا الشاب وفعلا العسارية مميزين ويغلب عليهم طابع الرقي والإجتهاد والهدوء ،، وفق الله كل مواطن يرفع رصيد وطنه من كل جزء في بلدنا
المحترمومن الي مانعك تلعب مع اطفالك اوتمشي في السعودية
فهدمن نجاحات العساريه وهدوء طبعهم وجمال منطقتهم تمنيت اني عسيري ولا اقل شي اتزوج عسيريه
ووووووورانتبه لدراستك مهو بالشوارع والحدايق
سليمت 2 وش ألي مزعلك انه يقضي وقته معى أولاده وش رايك في الوجه الاخر ألي في دسكوهات وغيرها من كسرة الوجه وتشويه سمعت بلد باكمله
أ د صالح بن سبعانيقال ان السبب هو أن : أمستردام تحتفي بالباحث السعودي #عامر_عسيري وتوزع صوره بالشوارع تكريما له لتميزه في بحث عن المضادات الحيوية ومكافحة البكتيريا. #السعودية
يالطيفكويس هم نشرو صورته ونحن افتخرنا به طيب لماذا لا يعود لوطنه والمبتعثين الجادين لفايدة وطنهم بصدق واخلاص واحلالهم انكان قنوات فضائيه وعلام اما دكاترة بالجامعات رجاء لاء وخلهم يفكونا من ابو سن ومنهوعلى