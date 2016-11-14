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تعرف على السبب الحقيقي وراء إنتشار صورة مواطن سعودي في شوارع “أمستردام” – صورة

14 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص
تعرف على السبب الحقيقي وراء إنتشار صورة مواطن سعودي في شوارع “أمستردام” – صورة
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صحيفة المرصد : نشرت بلدية مدينة أمستردام الهولندية صوراً للعديد من الأجانب الذين يعيشون فيها ضمن حملة للتعريف بتنوع المدينة الثقافي، واحتضانها لرعايا 180 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، في مبادرة نفذتها عدة جهات.

وظهر من ضمن الأفراد الذين تم التعريف بهم في الحملة الشاب السعودي عامر عسيري الذي تم تداول صورته مع 800 صورة لأجانب آخرين من جنسيات مختلفة غطت صورهم أنحاء المدينة في شوارع أمستردام كجزء من أهداف الحملة في التعريف بالأجانب، وهو واحد من 16 سعوديًا يعيشون في المدينة، بحسب ما ورد بصحيفة “الحياة” نقلا عن موقع الحملة، ويقيم هو وزوجته وأولاده في أمستردام.

وجاءت مشاركة هؤلاء الأجانب الذين انتشرت صورهم في أرجاء أمستردام بناء على رغبتهم الشخصية في الانضمام للحملة وقاموا بالتسجيل على صفحتها في “فيسبوك”، ناشرين نبذة عن حياتهم، وطاف المشاركين أنحاء المدينة بحثًا عن صورهم أمام مواقف الحافلات ولوحات الدعاية، بحسب ما أوضحه فيديو دعائي عن الحملة.

وكتب عسيري في البروفايل الخاص بالتعريف عن نفسه في موقع الحملة، أنه واحد من بين 26 طفلا رزق بهم والده من 3 زوجات، وأنه الوحيد بينهم الذي يعيش في الخارج، ووصل أمستردام منذ 3 أشهر، حيث يعيش مع زوجته و3 أطفال، مضيفا أنه أحس بالفرق الكبير في الطقس بين أمستردام والمملكة، فلا حاجة للتكييف، وأنه أصبح يمشي كثيرا، ويلعب مع أطفاله خارج المنزل كل يوم.

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تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    اعع

    ليتك ساكت
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  2. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    لفت انتباهي 26 طفلا

    أين رؤية 2030 من تلك الحالات غير التنموية .. الى متى وبعض المواطنين غير القادرين يخلف ويرمي في الشوارع .. ألا يعلم انهم بحاجة لرعاية وتعليم وصحة وسكن فالدين يوصي بالتكاثر الموزون لتنشأة جيل صالح وقوي
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  3. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    آسر

    جميل إعتذارك تعليق 7 وهذه لغة الواثقين ،، فخر لنا هذا الشاب وفعلا العسارية مميزين ويغلب عليهم طابع الرقي والإجتهاد والهدوء ،، وفق الله كل مواطن يرفع رصيد وطنه من كل جزء في بلدنا
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  4. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    عامر حمزة عبيد عسيري أحد أبناء محافظة محايل عسير وتحديدا من قرية الحضن إحدى قرى وادي الريش، يعمل كباحث في جامعة امستردام الحرة أحد أعرق جامعات العالم وأقدمها حيث يصل عمرها إلى أكثر من 500 سنة.
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  5. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    المحترم

    ومن الي مانعك تلعب مع اطفالك اوتمشي في السعودية
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  6. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    ت 4 سليم : انا جدا اسف وبيض الله وجهك يا سليم على التنويه الله يخس العجلة!!! فكرت انه مهاجر واكرر اسفي للدكتور عامر عسيري الله يكثر من أمثالك ***
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  7. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    فهد

    من نجاحات العساريه وهدوء طبعهم وجمال منطقتهم تمنيت اني عسيري ولا اقل شي اتزوج عسيريه
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  8. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    ووووووور

    انتبه لدراستك مهو بالشوارع والحدايق
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  9. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    سليم

    ت 2 وش ألي مزعلك انه يقضي وقته معى أولاده وش رايك في الوجه الاخر ألي في دسكوهات وغيرها من كسرة الوجه وتشويه سمعت بلد باكمله
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  10. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    أ د صالح بن سبعان

    يقال ان السبب هو أن : أمستردام تحتفي بالباحث السعودي ⁧#عامر_عسيري⁩ وتوزع صوره بالشوارع تكريما له لتميزه في بحث عن المضادات الحيوية ومكافحة البكتيريا. #السعودية
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  11. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    اهم شي ما تحتاج التكييف وانك تتبلحط مع اولادك خارج المنزل يوميا .. خوش مداخلة االله يعين الهولنديين..من ترك داره قل مقداره..
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  12. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    يالطيف

    كويس هم نشرو صورته ونحن افتخرنا به طيب لماذا لا يعود لوطنه والمبتعثين الجادين لفايدة وطنهم بصدق واخلاص واحلالهم انكان قنوات فضائيه وعلام اما دكاترة بالجامعات رجاء لاء وخلهم يفكونا من ابو سن ومنهوعلى
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