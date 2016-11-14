تعرف على السبب الحقيقي وراء إنتشار صورة مواطن سعودي في شوارع “أمستردام” – صورة

صحيفة المرصد : نشرت بلدية مدينة أمستردام الهولندية صوراً للعديد من الأجانب الذين يعيشون فيها ضمن حملة للتعريف بتنوع المدينة الثقافي، واحتضانها لرعايا 180 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، في مبادرة نفذتها عدة جهات.

وظهر من ضمن الأفراد الذين تم التعريف بهم في الحملة الشاب السعودي عامر عسيري الذي تم تداول صورته مع 800 صورة لأجانب آخرين من جنسيات مختلفة غطت صورهم أنحاء المدينة في شوارع أمستردام كجزء من أهداف الحملة في التعريف بالأجانب، وهو واحد من 16 سعوديًا يعيشون في المدينة، بحسب ما ورد بصحيفة “الحياة” نقلا عن موقع الحملة، ويقيم هو وزوجته وأولاده في أمستردام.

وجاءت مشاركة هؤلاء الأجانب الذين انتشرت صورهم في أرجاء أمستردام بناء على رغبتهم الشخصية في الانضمام للحملة وقاموا بالتسجيل على صفحتها في “فيسبوك”، ناشرين نبذة عن حياتهم، وطاف المشاركين أنحاء المدينة بحثًا عن صورهم أمام مواقف الحافلات ولوحات الدعاية، بحسب ما أوضحه فيديو دعائي عن الحملة.

وكتب عسيري في البروفايل الخاص بالتعريف عن نفسه في موقع الحملة، أنه واحد من بين 26 طفلا رزق بهم والده من 3 زوجات، وأنه الوحيد بينهم الذي يعيش في الخارج، ووصل أمستردام منذ 3 أشهر، حيث يعيش مع زوجته و3 أطفال، مضيفا أنه أحس بالفرق الكبير في الطقس بين أمستردام والمملكة، فلا حاجة للتكييف، وأنه أصبح يمشي كثيرا، ويلعب مع أطفاله خارج المنزل كل يوم.