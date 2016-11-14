شاهد .. حملة مرورية تستهدف “الشريطية” وإلزامهم بعدم الوقوف أمام وكالات السيارات

صحيفة المرصد : أشاد مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” على تطبيق “سناب شات” حيث أظهر قيام رجال المرور بالتحفظ على عدد من “الشريطية” أثناء محاولتهم اصطياد أصحاب السيارات بمعارض النسيم، وتجاوزهم على الطرق السريعة، مما يعد مخالفاً للأنظمة.

وألزم رجال المرور مَن تم إيقافهم بكتابة تعهد على أنفسهم، بعدم تكرار وقوفهم أمام المعارض ووكالات السيارات والتأثير على المرور.

ولقي الفيديو تداولاً على موقع “تويتر”؛ حيث بجهود رجال المرور في الإيقاع بهؤلاء المخالفين، مطالبين بتكثيف الحملات ضدهم لما يقومون به من تجاوزات وتأثير سلبي على حركة المرور.