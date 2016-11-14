  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد .. حملة مرورية تستهدف “الشريطية” وإلزامهم بعدم الوقوف أمام وكالات السيارات

14 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص
شاهد .. حملة مرورية تستهدف “الشريطية” وإلزامهم بعدم الوقوف أمام وكالات السيارات
  • 1٬086
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : أشاد مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” على تطبيق “سناب شات” حيث أظهر قيام رجال المرور بالتحفظ على عدد من “الشريطية” أثناء محاولتهم اصطياد أصحاب السيارات بمعارض النسيم، وتجاوزهم على الطرق السريعة، مما يعد مخالفاً للأنظمة.

وألزم رجال المرور مَن تم إيقافهم بكتابة تعهد على أنفسهم، بعدم تكرار وقوفهم أمام المعارض ووكالات السيارات والتأثير على المرور.

ولقي الفيديو تداولاً على موقع “تويتر”؛ حيث بجهود رجال المرور في الإيقاع بهؤلاء المخالفين، مطالبين بتكثيف الحملات ضدهم لما يقومون به من تجاوزات وتأثير سلبي على حركة المرور.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    ملون

    الله يقويكم يارجال الأمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    يالطيف

    طيب مفعله المرور ممتاز ونشحعه لاكن هل هي صورة تذكاريه للحمله اقصد هل هناك جديه ومتابعه لاكن المواطن بعد يومين او اكثر سوف يرسل صور ان الحاله عادة ليثبت جديه مقابه به المرورلانهم سوف يعودون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    سليم

    الطاسه ضايعه في معارض جده مش صدق تعال تعال شوف فوضه يقابلوك حتى في الخط السريع من المسؤل عن مثل هذه التجاوزات غلقو الشوارع وأغلبهم اجانب وبعضهم بدون ايقامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    خالد الزهراني

    الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    سالم

    اذا كان هدف الحمله التنظيم واشك في ذلك فيشكرون .. ولكن اعتقد ان الهدف حماية التاجر الكبير الذي بدوره يلتهم المستهلك الصغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    محق

    باقي جدة يعملو حمله لتنظيف الشوارع المحيطة بمعارض السيارات في الجوهرة اعدادهم في الرياض مايجي عشر اللي في جدة في جدة حتى الأجانب شريطية بشكل كثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    بدر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    مصمم

    تنظيم وترخيص ووضع لوئح بدل من المنع // تصنيفها كمهنه وليست جريمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    مصمم

    ممكن ذا الي شالو ماعنده حق حليب لعياله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    مصمم

    قطع الارزاق على قدمٍ وساق // بعد ذي لاتنشروها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم