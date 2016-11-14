شاهد .. حملة مرورية تستهدف “الشريطية” وإلزامهم بعدم الوقوف أمام وكالات السيارات

صحيفة المرصد : أشاد مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” على تطبيق “سناب شات” حيث أظهر قيام رجال المرور بالتحفظ على عدد من “الشريطية” أثناء محاولتهم اصطياد أصحاب السيارات بمعارض النسيم، وتجاوزهم على الطرق السريعة، مما يعد مخالفاً للأنظمة.
وألزم رجال المرور مَن تم إيقافهم بكتابة تعهد على أنفسهم، بعدم تكرار وقوفهم أمام المعارض ووكالات السيارات والتأثير على المرور.
ولقي الفيديو تداولاً على موقع “تويتر”؛ حيث بجهود رجال المرور في الإيقاع بهؤلاء المخالفين، مطالبين بتكثيف الحملات ضدهم لما يقومون به من تجاوزات وتأثير سلبي على حركة المرور.
تعليقات ( 10 )
ملونالله يقويكم يارجال الأمن
يالطيفطيب مفعله المرور ممتاز ونشحعه لاكن هل هي صورة تذكاريه للحمله اقصد هل هناك جديه ومتابعه لاكن المواطن بعد يومين او اكثر سوف يرسل صور ان الحاله عادة ليثبت جديه مقابه به المرورلانهم سوف يعودون
سليمالطاسه ضايعه في معارض جده مش صدق تعال تعال شوف فوضه يقابلوك حتى في الخط السريع من المسؤل عن مثل هذه التجاوزات غلقو الشوارع وأغلبهم اجانب وبعضهم بدون ايقامه
خالد الزهرانيالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان
سالماذا كان هدف الحمله التنظيم واشك في ذلك فيشكرون .. ولكن اعتقد ان الهدف حماية التاجر الكبير الذي بدوره يلتهم المستهلك الصغير
محقباقي جدة يعملو حمله لتنظيف الشوارع المحيطة بمعارض السيارات في الجوهرة اعدادهم في الرياض مايجي عشر اللي في جدة في جدة حتى الأجانب شريطية بشكل كثير
بدرتعليق مخالف
مصممتنظيم وترخيص ووضع لوئح بدل من المنع // تصنيفها كمهنه وليست جريمة
مصممممكن ذا الي شالو ماعنده حق حليب لعياله
مصممقطع الارزاق على قدمٍ وساق // بعد ذي لاتنشروها