«محامٍ» يجبر مواطنة على توقيع شيك بعشرة ملايين ريال بجدة

صحيفة المرصد : بدأت جهات مختصة التحقيق في قضية ضد “محامٍ” في محافظة جدة انتحل شخصية رجل أمن، وأجبر مواطنة على توقيع شيك بمبلغ تجاوز عشرة ملايين ريال.
وبحسب مصدر مطلع، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تقدم مواطنة بشكوى إلى الجهات المختصة في محافظة جدة ضد المحامي لحصوله على شيك موقع من قبلها عن طريق الاحتيال والإكراه.
وأكدت المواطنة في الدعوى حسب صحيفة “الرياض” بأن القضية تنحصر في حضور شخصين طلب أحدهما منها الحديث معها معرفاً بنفسه أنه رجل أمن، مشيرة إلى أنها طلبت منه أن يظهر بطاقته فرفض، وأخذ يهدد ويطلب منها مرافقته، وذهبت معه إلى مكتب تبين لاحقاً أنه مكتبه كمحامٍ، وأخذ يهددها، وذكر بأنه يطالب لعدد من المدعين ضدها، وأنه سوف يسجنها في حال لم توقع الشيك محل القضية.
وأضافت: “لم يكتف المذكور بذلك بل تقدم بالشيك الذي أخذه مني بالإكراه، والاحتيال وذلك لدى الشرطة مطالباً بمبلغ باسمه يفوق العشرة ملايين ريال، إضافة إلى تشويه سمعتي بأنني محتالة، ونصابة ليستفيد مادياً مستغلاً ما قام به من تهديد، وأفعال وأعمال لا يقرها الشرع، ولا النظام مدعياً نفوذه وما يملكه من واسطة”.
وطالبت المواطنة في دعواها بمعاقبة المحامي في الحق العام لانتحاله صفة وشخصية رجل الأمن، وإكراهه لها بالتوقيع على شيك يحتوي على ملايين الريالات دون مستند شرعي.
تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:5753
المنتصر باللهكيف تركب مع واحد بدون وجود محرم مرافق معها كيف يجي منتحل رجل أمن في سياره غير رسميه أ****وش ذا الخبر والفلم الهندي هههههههه خبر يضحك من غباء هذه المرأه وخويها أبو شيك ههههههههه
عدد التعليقات:18
ana wbasكم راس مالها من وقعت شيك بعشرة ملايين بالاكراه ونصب واحتيال وهل معقول ان تذهب لمكتبه وبدون مرافق معها وبكل سهوله
نعم انه زمن ***الشرهه على عضوات مجلس الشورى الي مشغولات بالقياده والتصاريح الي مالها داعي المفروض يطالبن بمحكمه نسائيه بحته محاميات واجرائتهن وكل شي هذي وحده من المطالب الي المفروض عضوات ***يطالبن به
ساري الليللاتقول هالفيلم الهندي حصل عندنا شكل بينهم حاجه ومتفقو عليها هالاثنين وشكل البنت عليها مستمسكات قوية اجل بأي صفه تروح معه مكتب ولية اساساًتقبل التهديد الموضوع فيه انه وين اهلها وين لجوأها للقانون
يالطيفحبايبي حنا نشاهد فلم او مسلسل مصري عشرة مليون اليس لها اهل اخوان اب اخوات ولا فيه غموض ولابد متابعه حساباتها وحساباتهم يمكن فيه شي غامض والتحقيق انشاء الله يكشفه
عدد التعليقات:66
زورق الليلمااحد يقدر يجبرك على توقيع شيك بمبلغ كبير بهذه السهوله. ويكفي استخفاف بعقول الناس
أبو مصلفح الرياضياجماعة الخير البنات تفرعنوا والله مايندرى أي مصيبة سوت ولا وش اللي خلى المحامي يستقصدها هي قبل فترة خبر عن شابة عمرها مايتجاوز 25 سنةنهبت ملايين من مساهمين وانحاشت دبي وتجيك من تقول تبي إسقاط الولاية
غييييوووورررركل معلق يريد الحكم لابد ان يسمع الطرف الاخر المدعى عليه
زائرهالرجال مالهم امان محتالين ونصابين و ناقصين عقل ودين
سليموكيف استدل عليها و و و الى اخره
ناقدوين اخوانها ؟ وين محارمها عنها ؟ وين ابوها ؟ وين زوجها ؟