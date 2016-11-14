شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 13 )
القناص2يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا/ يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الأحراق طيبا/
القناص2العين هلت دمعها وانحدر فوق // وبقيت الهمه ياسليمان وازريت
القناص2جمعت اللؤم لاحياك ربي/ وابواب السفاهة والضلال/
القناص2لا احب ادخل في نقاش مع احد فانا احترم الجميع والجميع يحترمني
القناص2الصبر صبران صبر على ما تكره وصبر على ماتحب
القناص2قرم تحدر من رفيعين الانساب/ وضوى على المحتاج شمعة سرابه/ ماهوب مثلك مختفي خلف الالقاب/ ***على غير حاجه/
القناص2تعليق مخالف
القناص2اذا وضعت احد فوق قدره فتوقع انه يضعك دون قدرك
القناص2صباح الفل والكادي صباح الخير والمحبه لكل المحترمين
القناص2تنتظر العجوز على الشاطي والصياد لم يحضر وانا احترم الجميع والجميع يحترمني
القناص2اقفت ضعاينهم ومني الهدب ذاب // والبيت مطوي باقي زهابه // انا احترم الجميع والجميع يحترمني
القناص2صباح الخير للجنيع انا احترم الجميع والجميع يحترمني