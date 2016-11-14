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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

14 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-محمود الهمزاني

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    القناص2

    يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا/ يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الأحراق طيبا/
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  2. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    القناص2

    العين هلت دمعها وانحدر فوق // وبقيت الهمه ياسليمان وازريت
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  3. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    القناص2

    جمعت اللؤم لاحياك ربي/ وابواب السفاهة والضلال/
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  4. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    القناص2

    لا احب ادخل في نقاش مع احد فانا احترم الجميع والجميع يحترمني
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  5. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    القناص2

    الصبر صبران صبر على ما تكره وصبر على ماتحب
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  6. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص

    القناص2

    قرم تحدر من رفيعين الانساب/ وضوى على المحتاج شمعة سرابه/ ماهوب مثلك مختفي خلف الالقاب/ ***على غير حاجه/
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  7. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    5 لايخصني انا احترم الجميع والجميع يحترمني
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  8. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    القناص2

    تعليق مخالف
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  9. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    القناص2

    اذا وضعت احد فوق قدره فتوقع انه يضعك دون قدرك
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  10. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    القناص2

    صباح الفل والكادي صباح الخير والمحبه لكل المحترمين
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  11. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    القناص2

    تنتظر العجوز على الشاطي والصياد لم يحضر وانا احترم الجميع والجميع يحترمني
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  12. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    القناص2

    اقفت ضعاينهم ومني الهدب ذاب // والبيت مطوي باقي زهابه // انا احترم الجميع والجميع يحترمني
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  13. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    القناص2

    صباح الخير للجنيع انا احترم الجميع والجميع يحترمني
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