بالفيديو..بعد ترامب..”سيمبسون” يتوقع الرئاسة لنجم.. من هو؟

صحيفة المرصد:لم يعد الاهتمام بالمسلسل الكرتوني الأمريكي “عائلة سمبسون” مقتصرة على الأطفال، بل أصبح مثار اهتمام المولعين بتنبؤات المستقبل.

ووفقاً لموقع”عربي21″فبعد التنبؤ بنجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية قبل 16 عاما، وجد الناشطون في أرشيف المسلسل حلقات تتنبأ بشخصيات أمريكية بارزة ستتولى رئاسة الولايات المتحدة.

فقد توقع كتاب المسلسل في عام 2007 أن النجم والسياسي أرنولد شوارزنيجر سيكون رئيسا لأمريكا.في الفيلم، ظهر أرنولد وهو يتخذ قرارا صعبا بشأن مستقبل سبرينجفيلد.