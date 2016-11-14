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بالفيديو..بعد ترامب..”سيمبسون” يتوقع الرئاسة لنجم.. من هو؟

14 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
بالفيديو..بعد ترامب..”سيمبسون” يتوقع الرئاسة لنجم.. من هو؟
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صحيفة المرصد:لم يعد الاهتمام بالمسلسل الكرتوني الأمريكي “عائلة سمبسون” مقتصرة على الأطفال، بل أصبح مثار اهتمام المولعين بتنبؤات المستقبل.

ووفقاً لموقع”عربي21″فبعد التنبؤ بنجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية قبل 16 عاما، وجد الناشطون في أرشيف المسلسل حلقات تتنبأ بشخصيات أمريكية بارزة ستتولى رئاسة الولايات المتحدة.

فقد توقع كتاب المسلسل في عام 2007 أن النجم والسياسي أرنولد شوارزنيجر سيكون رئيسا لأمريكا.في الفيلم، ظهر أرنولد وهو يتخذ قرارا صعبا بشأن مستقبل سبرينجفيلد.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:3586

    ولدالشيوخ

    مشرفنا العزيز اخواني اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اسعد الله صباح الجميع بكل خير. اعجبت بهذا الكاريكاتير الرائع عن الاحداث الجاريه الان فـ امريكا وحبيت اصبح عليكم هنا يسعد لي صباحكم..
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  2. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    مفتووون

    هالغرب يؤمنون بـ خزعبلات الكرتون !! والحمد لله ع نعمه الاسلام
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  3. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:3586

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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