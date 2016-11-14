القصاص بوافد قتل آخر رمياً بالرصاص في الرياض

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض قتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وفيما يلي نص البيان:
“أقدم عبدالحفيظ حمد – إرتيري الجنسية – على قتل إدريس عمر – سوداني الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين 14 / 2 / 1438هـ في الرياض.
تعليقات ( 6 )
اسمرعبرعدوى الهياط انتقلت للاجانب
الهاشميووافد وعنده مسدس؟! حسبي الله ع الخونه من ابناء البلد اللي سبب في امتلاك هؤلاء الاسلحة
محمدتعليق مخالف
محمدوافد اجنبي وعنده سلاح في البلد وين الدولة عن هالمشردين الاجانب كيف معاهم اسلحة
واضحفعلا سؤال يسدح نفسة الكورنا هذا من وين له المسدس دايم يذبحون بعض اما بسكين او يضربة بحجر او يعضه ويموت بس هالمره غريبة هالمسعور معه مسدس الى جهنم وبئس المصير والله راحت على الزول غلطه المسكين
rta1010@من وين جاب المسدس ؟