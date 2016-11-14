  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

القصاص بوافد قتل آخر رمياً بالرصاص في الرياض

14 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
القصاص بوافد قتل آخر رمياً بالرصاص في الرياض
  • 1٬547
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض قتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وفيما يلي نص البيان:

“أقدم عبدالحفيظ حمد – إرتيري الجنسية – على قتل إدريس عمر – سوداني الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين 14 / 2 / 1438هـ في الرياض.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    اسمرعبر

    عدوى الهياط انتقلت للاجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    الهاشمي

    ووافد وعنده مسدس؟! حسبي الله ع الخونه من ابناء البلد اللي سبب في امتلاك هؤلاء الاسلحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    محمد

    وافد اجنبي وعنده سلاح في البلد وين الدولة عن هالمشردين الاجانب كيف معاهم اسلحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    واضح

    فعلا سؤال يسدح نفسة الكورنا هذا من وين له المسدس دايم يذبحون بعض اما بسكين او يضربة بحجر او يعضه ويموت بس هالمره غريبة هالمسعور معه مسدس الى جهنم وبئس المصير والله راحت على الزول غلطه المسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    rta1010@

    من وين جاب المسدس ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم