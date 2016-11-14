بالفيديو: رغم تحذير زوجته.. “كيري” يروي تجربة زيارته للمملكة ويصدم رفيقته

صحيفة المرصد: روى ويليام كيري الخبير الأمريكي المتخصص في تصنيع المنتجات الطبية، قصة زيارته للمملكة العربية السعودية، التي جاءت رغم تحذير زوجته له ونصحه باقتناء حارس شخصي أثناء الرحلة.
لكن كيري تحدى رفيقته وخاض تجربة الزيارة للمملكة لتكن آرائه صادمة للثانية بعد ذلك فقال عن السعودية: “المملكة مكان رائع ويستحق الزيارة وذلك لطيبة أهله ومتعة أجوائه”. جاء ذلك عبر برنامج “هدية عالم” الذي يقدمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البطحاء بالرياض.
والبداية يرويها كيري قائلا: “قبل الزيارة حذرتني زوجتي من الذهاب للسعودية وقالت كن حذراً وضع لك حراسا شخصيين”، مضيفًا: “وجدت الأمر مغاير سواء للانطباع العام في الغرب أو تحذير زوجتي، اتصلت بزوجتي بعد أول ليلة قضيتها معكم في السعودية وأخبرتها أن البلد آمن والنَّاس هنا طيبون جداً”.
وتابع: “حقا الزيارة مدهشة لأنها عرفتني بالسعودية حيث إن الانطباع عن هذا البلد في مسقط رأسي مغاير تماما لما رأيته هنا من طيبة الناس والثقافة السعودية”.
وأردف: “إنني بحق مندهش ومستمتع بزيارتي للمملكة، تاريخ البلد وضخامة الرياض شيء يبهر فعلاً، وأكثر شيء أعجبني بالفعل هو طيبة الناس وحسن أخلاقهم وكرمهم”. مختتمًا:”تجربتي حقاً مدهشة”.
تعليقات ( 17 )
عندما وعندناربما الفرق هو امن الشوارع يختفي عندهم في بعض مناطق المدن وعندنا ربما لا توجد هالظاهرة. وانما ما يوجد هو اكبر من ذلك بالهوامير المبنكة. يعني على مستوى اكبر من مرتفع الشارع و المواطن العادي🤔
زينب...يمني مزور !! اتق الله كل مشاركاتك مخالفه. .-
مجهولهل ثقتنا بانفسنا انعدمت لدرجه انه ناخذ رأي اي احد يزور بلادنا بِنَا وبأخلاقنا. نحن بغنى عن شهادته وشهاده الآخرين فديننا علمنا اجمل القيم في التعامل مع الناس عامه والزوار خاصه
الحقبانيعلم هل الشمس تغطي لالالا الاماان ؟ هنا؟ الاكل يعرف بدليل الحج ياتي من 150 دوله بمافيهم حقباني والاتجد شخص يشتكي حتي من الشمس يسلام ويقوم هنا 14 ويوم كل فري اتصال فري ابغي اميركيان يتعملم هذه البلا محم
رحم الله فقيد الأمةايييه وحنا نحب ***زياده عن اللزوم. اشوف اذا أحد راح لهم استقبلوه او اهدوه شيء. حتى كبار المسؤولين إذا راحو ماحد عبرهم. نحب ****أنفسنا زياده. عامل بالمثل. .....
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Ymni mahbobنيته الطيبه ساعدتها على المغامره..،،،،،،..
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Ymni mahbobصحيح انه غامر وتحدا الصعاب لكن تجبر بالله....
عواااداصبر شوي بس
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فهد العرمانينعم انها مدهشة جداً والاجواء جميلة
Ymni mahbobتعليق مخالف