بالفيديو: رغم تحذير زوجته.. “كيري” يروي تجربة زيارته للمملكة ويصدم رفيقته

صحيفة المرصد: روى ويليام كيري الخبير الأمريكي المتخصص في تصنيع المنتجات الطبية، قصة زيارته للمملكة العربية السعودية، التي جاءت رغم تحذير زوجته له ونصحه باقتناء حارس شخصي أثناء الرحلة.

لكن كيري تحدى رفيقته وخاض تجربة الزيارة للمملكة لتكن آرائه صادمة للثانية بعد ذلك فقال عن السعودية: “المملكة مكان رائع ويستحق الزيارة وذلك لطيبة أهله ومتعة أجوائه”. جاء ذلك عبر برنامج “هدية عالم” الذي يقدمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البطحاء بالرياض.

والبداية يرويها كيري قائلا: “قبل الزيارة حذرتني زوجتي من الذهاب للسعودية وقالت كن حذراً وضع لك حراسا شخصيين”، مضيفًا: “وجدت الأمر مغاير سواء للانطباع العام في الغرب أو تحذير زوجتي، اتصلت بزوجتي بعد أول ليلة قضيتها معكم في السعودية وأخبرتها أن البلد آمن والنَّاس هنا طيبون جداً”.

وتابع: “حقا الزيارة مدهشة لأنها عرفتني بالسعودية حيث إن الانطباع عن هذا البلد في مسقط رأسي مغاير تماما لما رأيته هنا من طيبة الناس والثقافة السعودية”.

وأردف: “إنني بحق مندهش ومستمتع بزيارتي للمملكة، تاريخ البلد وضخامة الرياض شيء يبهر فعلاً، وأكثر شيء أعجبني بالفعل هو طيبة الناس وحسن أخلاقهم وكرمهم”. مختتمًا:”تجربتي حقاً مدهشة”.