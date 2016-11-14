محام: السجن والغرامة لممارسات “الخرفنة”

صحيفة المرصد: قال مستشار قانوني أن تهمة الاحتيال ستوجه إلى الفتيات اللاتي يقمن بخداع الشبان للحصول على المال، مبيناً أنه في حال استخدامهن مواقع التواصل الاجتماعي للابتزاز أو الاستغلال، فسيطبق في حقهن النظام الخاص بجرائم المعلومات، الذي تصل عقوبته إلى ٥٠٠ الف ريال والسجن لمدة سنة. وأوضح المستشار القانوني سلطان المخلفي، أن الفتاة التي تمارس الاحتيال أو ما يصطلح عليه بـ«الخرفنة» ضد الشبان للحصول على بطاقات شحن الاتصالات أو المال لن تكون في مأمن من عقوبات وغرامات نظام الجرائم المعلوماتية، وحتى وإن كانت قيمتها مبلغ ١٠ ريالات، مؤكداً أن هذا التصرف يوجب العقوبة والغرامة.
وأشار بحسب صحيفة الحياة إلى أن الكذب والتدليس للحصول على منافع وإن قلت قيمتها تكون له عقوبات لا تدركها الكثير من الفتيات، وقال: «عند تقدم الشاب الذي تعرض للكذب والخداع أو (الخرفنة) بشكوى فسينظر لها القاضي إذا استخدم الإنترنت في الابتزاز أو التدليس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أم رسائل واتساب، كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص عقوبتها على السجن سنة والغرامة ٥٠٠ الف ريال، أما إذا لم يستخدم بها النت فتكون عقوبتها تعزيرية خاضعة لنظر القاضي».
تعليقات ( 25 )
مـتدعي الحشمة وان خذيت لفة ع السوق شفت العجب من اللبس والخز وكثرة الحركات وجايات مع وافدين شباب شغلتها الاسواق مراتع الشياطين والفتن واغلبهن جايه تتمشى وتتفرج تجلس بالساعات واخر شي تشتري بعشرة ريالات 🙆🏻😆
محمد الشهريبلا خرفنه بلا بطيخ يا اخي الانسان لما يقدم شيء اكيد بيكون من خاطرة ولا يرجي منة مردود والبنت هذي في النهاية في مكان الأخت والام والزوجة وإذا قدمت شيء لها الله يجلعلة عليها بألف عافيه وبدون مقابل
مـوتقولك حنا جواهر ومكنونات ومحجبات ومستورات ومتدينات ومحافظات وهي مع السواق لحالها ومتعطرة وتتعامل معه كأنه زوجها واذا جاها بعثة لديار ال بكت فرحا 😂 ومعروف وش فيه هناك وان جاء طاري سواقة تحمست وتطالب
مـوتقولك حنا جواهر ومكنونات ومحجبات ومستورات ومتدينات ومحافظات وهي مع السواق لحالها ومتعطرة وتتعامل معه كأنه زوجها واذا جاها بعثة لديار ال بكت فرحا 😂 ومعروف وش فيه هناك وان جاء طاري سواقة تحمست وتطالب
ساري الليلاستر علية مغزرها طول الليل خرفنه مع الغنيمات والرخول ويوم فلسوبه راح عند باب مسجد وفرش الغتيره يقول من مال الله خلو ماجي تنفعكم الحين الشي لازم وجه بوجه وعساك تلحق راس لايضحكون عليكم الرخول ان تبهو
💇💇 ريما Rima 💇💇يستاهلن السجن والغرامة
اسمرعبريعني الشاب بتسترون عليه من الفضيحة هههه انقلبت الآية
ضمير الناسسماع الاغاني الماجنه وترك الاغاني المباحه اخل بالقيم النبيله***واذالم تستح فافعل ماشئت***
عرب الشيخ عوادتعليق مخالف
ضمير الناسلالخروف يفهم ولاالمعزى***القرعى ترعى***الشباب فقدو الاحساس لانهم لايسمعون الموسيقى والاغاني الراقيه***
ساري الليلهذا اقل شي والله ودك هالقرار اصدر ته الجهات المعنية من فترة بعيده لأنو زادة سفالة هالمراهقات ***** والمبتزات حتى وصل بهن الامر اشحن لي واعرضلك الله يكفينا الشر شي والله يشيب له الراس من الان فلات
اخو صيتهرد 5 ابو مصلفح هههههههه شكلها مرت عليك
اتشتعليق مخالف
غليصيعني يا تواعدينه و تعطينه اللي اتفقنوا عليه 😉.....أو تدفعين 500 الفو انتي شوفي ايش اللي يناسبك يا مزة 😂😂😂😂
الى رقم عشرةالقانون قديم له اكثر من سنة بس كثير من الرجال لا يعرف ماهي حقوقه
يالطيفليش دائما الاخباروالعقوبات تظهر من محامي او مستشار قانوني ليش لايكون من قبل اهل الاختصاص من المحاكم او وزارة الداخليه لنه ليس هناك ما يثبت العقوبه من قانون انما صرح محامي يمكن تصريحه غيروعند القاضي غي
البلاء كل من النساءوايضا في القرآن دائما يبدأ بالمذكر ثم المؤنث والسارق والسارقة الا في مسألة الزنا بدأ بالمؤنث قبل المذكر والزانية والزاني
البلاء كل من النساءالرجل معروف بان هرمون التسترون المسؤول عن الشهوة عند الرجل اضعاف ما عند النساء فشهوة الرجل اكبر وكثير من النساء يستغلوا طبيعة الرجل لذلك كان الوعيد في القراءن والسنة اكثر للنساء في مسألة الستر والزنا
خخخخوالخروف وش عليه من عقوبة ولا براءه
صور مع تحيهاخيراًصار لانا حقوق هههههههههههههه
أبو مصلفح الرياضعموما الخروف يتخرفن بكيفه وهو فرحان وراضي ومستانس هاااي -***أشوف دايم جوالك مشحون ايه ياغبية عندي خرفان الله يخليهم لي يشحنون ويستأجرون لي شاليهات ويشترون أغراض ويرسلوها عبر الارامكس هذا غير التحويل
أبو مصلفح الرياضالوضع مافيه لاخرفنة ولا شيء الوضع فيه مصالح متبادلة خذ وهات الله يرحم أيام شات الرومانسية وشات العود ماكنت وقتها أقدر أقول ثلاثيني جاد تلبق علي عشريني جاد بدل القوانين ذي جيبوا حلول للمرضى النفسيين
عدد التعليقات:5757
المنتصر باللهالخرفنه مالها علاج مثل الحماقه اعيت من يداويها صوره مع التحية والتقدير والاحترام إلى..................? جميع الإخوان والأخوات في المرصد.............?
انشر التعليقكيف تسمونها خرفنه وهوا يأخذها بعد الخرفنه على قولتكم ويروح شقة مفروشة ولا شاليه ويمكن يعزم الربع وسرى الليل يا سنبلة
عدد التعليقات:5757
المنتصر باللهصوره مع التحية والتقدير والاحترام إلى ***المرصد ههههههههههااااي