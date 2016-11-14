شاهد.. فيديو مبكي لطفلة عراقية قتل الحشد الشيعي عائلتها

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة عراقية من محافظة الفلوجة، قتل عائلتها قوات الحشد الشعبي الشيعية، خلال المعارك الدائرة هناك بين السنة والشيعة تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وصفوه بـ”المؤثر” الذي يغني عن آلاف الكلمات وعشرات الخطب والمواعظ لمعاناة الأطفال بالعراق، ممن قتل آباؤهم وأمهاتهم، وشردوا من ديارهم ومنازلهم بالعراء.
وتساءل المغردون عن صمت منظمات المجتمع الدولي والهيئات التي تدعي الاهتمام بحقوق الإنسان والدفاع عنهم، خاصة في العراق وسوريا التي تسعى دولة إيران لتوسيع نطاق المد الصفوي في بلاد المسلمين، والقضاء على أهل السُّنة التي تعتقد أن قتلهم سبب لدخول الجنة.
وطالب المغردون الدول الإسلامية بالوقوف مع إخوانهم من أهل السُّنة في العراق، ودعمهم، واتخاذ مواقف مشرفة لحفظ كرامتهم، مؤكدين أن جبروت مليشيات الحشد الشعبي، إن تُرك فإنه سوف يأكل الأخضر واليابس، وسوف تدور الدائرة على المتخاذلين الذين لم تتمعر وجوههم من أجل إخوانهم المستضعفين.
تعليقات ( 82 )
محب آل البيتت71 حتى لو ماأنت قلم ايران فأنت ذنب من أذنابها ممن يدعي حب محمد عليه السلام وآله ويكفر الصحابة فأنت لست على دين آل البيت فآل البيت لايكفرون الصحابةويلعنونهم ولا يقولون بتحريف القرآن .أنتم وداعش سواء
Ymni mahbobاللهم اهلك الدواعش ومحبيهم ومن ساعدهم فانهم لا يعجزونك يالقادر المتعال اللهم **** من سما باسمائهم....
وحيدهل تعلمون بان اجدادهم القرامطه قتلوا ثلاثين الف حاج ورموا بعض الجثث في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الاسود واخذوه الى هجر ثم ارسل عليهم الله الجفاف حتى رجعوه لمكه كل شي موجود في النت
العاصيكلها المصايب من امريكا وبريطانيا هم الذي وصلو العراق الهذا الحال وسلموه الملالي ايران ****
حسبنا الله ونعم الوكيلضاعت هيبة الرجال بموت الاسد صدام بكيناك وتيتم وتسحق الاطفال بموتك يا صدام كانت العراق وجهة العلم في زمنك والان نقف نبكي على اطلالها خدعوك فقالوا ان صدام دكتاتوريا
الزائر 100الروافض عليهم****قتلوا مايقرب من مائة الف عراقي بين عامي 2005و2006 انتقاما من هدم الفرس لاضرحة العسكري في العراق والتي نسبوها للقاعدة
أبو مصلفح الرياضاللي زعلان على أهله السنة اللي في العراق يضفهم عنده العراقيين بيفرضون هيبتهم بعتوا صدام وأدخلتوا الأمريكان ودمروا العراق خلوكم بحالكم أمريكا راح تبيع العملاء اللي عنده كلمة حلوة يقولها ولا ينثبر وينطم
Ymni mahbobاقسم بآيات الله اني لست قلم الحقيقه انا مبغض وكارررررره الدواعش ومحب محمد وال محمد صلوات الله عليهم .،،،،،،،،
الزائر 100الدواعش والقاعدة لم يقتلوا بما يعادل 1% من قتل واجرام الحشد الشعيي الرافضي هذه حقائق معروفه ومثبته مهما ادعيتم وزورتم وكذبتم وداهنكم الاعلام
أبو مصلفح الرياضممكن أبوها إرهابي عموما الشعب العراقي بينتشل الإرهابيين هذي بلدهم وهم أحرار وياريت لو يخلون لي 10دواعش لجل أروح هناك وأتقرب إلى الله بنحرهم هذا كلام شخص كويتي قاله على شيعة في قرية سوريا تبونها طائفية
محب آل البيتت 27 شيعي ماهو بس أنت كل الرافضة لا يرون جرائم الرافضة من جحش شيعي وحرس الثوري وملشيات شيعية لأن جرائمهم عقيدة يعتقدونها وكلما زادت عجلت بخروج المسردب
Ymni mahbob*** الله على من احب الدواعش او سمى باسمائهم.....
Ymni mahbobرحل الطاغيه صدام وخلف البغدادي الارهابي الداعشي مكانه الزبده ادعو للملك فهد بن عبدالعزيز .....
محب آل البيتت 44 كلنا فداء للوطن الحرب ليست بين المسلمين بل أن الكفرة داعش والرافضة( فالفرق بينهم هو القول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ولعنهم ) للقضاء على المسلمين
مراقبYmni mahbob يالخنبوقه شايفك لا تلبس طاقية الأخفاء الخوف يملاءقلبك ياجبان ههههههههههههههه مسكين !!
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم يا ناصر المظلومين انتقم من الروافض المجوس وزنادقتهم المجرمين اللهم أنزل عليهم باسك واليم عقابك اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك
الزائر 100هذةى المشاكل والقتل والسحل والابادة من المجرمين الروافض
Ymni mahbobتعليق مخالف
كلنا فداء للوطنلن يجدي استجداء العواطف واللعب على وتر الطائفية الموضوع معروف ولن يفيدنا استعداء العالم علينا يكفي يامسلمين هذا التناحر لو ان داعش بيننا لفعلنا المستحيل للقضاء عليهم ومن تعاون معهم
محارب وداعس الكلابوليس على المريض حرج ؟ خذذ راحتك يالخنبوقة دامك متخبي خلف الكوالي اتحداك تطلع يافار
الزائر 100مللنا من قرف واستخفاف بعض المعرفات والتي تنسب تصوير هذه المقاطع لجماعة الاخوان كيف يحدث هذا وماهي مشكلتهم مع جماعة الاخوان السنية وللحق ليس هنالك مشكلة اللهم اثارة الفتنه والطائفية بيننا وهذه قذارتهم
محارب وداعس الكلابانت ياخنابق مسمي نفسك رحمه الله لايرحمك . وهذي شغلتك وهوايتك .. اخواني وداعشي وغيره من هالمصطلحات . التي تريد أثارة الفتن بها وأسأل الله ان يسلط عليك غضبه وان يحرقك بناره ياكريم
Ymni mahbobافلام الاخونج والدواعش لم تنتهي بعد....
Ymni mahbobنحن نعلم وانتو تعلمون ان هذه المشاكل من اهل الضلاله والخرابه ....
محب آل البيتت 41 رخمة داعش والرافضة كلهم يقاتلون المسلمين العراقيين فالإرهابي الرافضي والإرهابي الداعشي كلهم يقتلون المسلمين بدليل هل قاتل داعش في المناطق الشيعية أو في ايران وقاتلوا الشيعة فبعضهم لبض ظهير
غرم اللهليس غريب على احفاد ابو للؤلؤه والقرامطه قوتهم على المسالمين خاصة الاطفال والنساء من المسلمين**** ايران ومن يشايعم ولعن معممينهم القذرين الذين يظهرون غير مايبطنون اناس مخلوقين من الخسه والدناءه
الزائر 100المصيبة ان بعض المعرفات الرافضية ومن اجرامهم وتأييدهم للحشد الشيعي القذر يحاولون ان يشككوا في أي مقطع او مشهد يصور اجرام الحشد الشيعي وينسبونة لبعض طوائف السنة من اجل اثارة الفتنة فعلا *****
Ymni mahbobاقسم بآيات الله ان هذا ****
محارب وداعس الكلابياخنبوفة مسمي نفسك ( رحمة ) معرف نسائي .؟ تعرف لماذا تسمي نفسك لأنك جبان وتخاف من ظلك يالئيم وأجبن من الفأر
عبدالرحمنلأن الكل يعرف انو داعش السني الإرهابية موجودة اكيد الحشد الشيعي بظهر الأرض منهم لأنهم قتلوا وعظبوا من الشيعة والسنة ولم نسمع أنصار داعش بتباكي على إخوانا أهل السنة والجماعة
💇💇 ريما Rima 💇💇اللي مو مصدق هذه الطفلة وبكاءها فأعلم انه مؤيد للحشد الشيعي وافعالهم الإجرامية __من أصدق من الله أخبرنا الله سبحانه بإن أشد اعداءنا اليهود والمشركين ■
محب آل البيتت 40 رخمة الشمس لا تغطى بغربال هل أنكرها أحد مغممي الرافضة كالدعي السستاني أو الخمينئي والدليل الدعوة الى القتل في كتبكم وقنواتكم التي تبث من اسرائيل
محمداللهم اهلك المجوس ومن اتبع دينهم
محارب وداعس الكلابرحمةهوالخنقبوقي اللئيم اقول يالخنبوقي اتمنى من الله ان يجمعني فيك الحظ لو لدقيقة واحدة يالئيم تدافع عن****** الحشد الشعبي الذي يقتل الضعفاء والأبرياء***** على من يساندهم ا او يدافع عنهم لأنه منهم
عبدالله التميمياللهم ارنا بكاء بنات رحمه على فطسها يا منتقم يا جبار
الكارثة ليست في الجحش الشعبيالمشكلة في اعلامنا للأسف ينشرون الأخبار وكأن الجحش الشعبي ي-أدب داعش و يدافع عن أهل السنة بينما هو داعش وجهان لعملة واحدة إعلام للأسف خيب امال المسلمين
كلنا فداء للوطنلن يجدي استجداء العواطف واللعب على وتر الطائفية الموضوع معروف ولن يفيدنا استعداء العالم علينا يكفي يامسلمين هذا التناحر لو ان داعش بيننا لفعلنا المستحيل للقضاء عليهم ومن تعاون معهم .
محمدليس بمستغرب على اتباع ابو لؤلؤه المجوسي ***** فتاريخهم اسود من قديم الزمان
عرب الشيخ عواداجتمع **** اليهود والنصارى والفرس والمجوس الروافض لمحاربة اهل السنه في العراق لكن باذن الله ستكون نهياتم قريب كما يحصل لاتباع حزب الشيطان في سوريا رحمك الله ياصدام
محب آل البيتلو من فعل الجريمة داعش لأنكر عليهم جميع أهل السنة لكن عندما يفعلها الرافضة لا ينكر أحدمن الشيعة جرمهم بل يؤيدونهم لأن قتل المسلمين عقيدة عندهم و دينهم يدعوا اليه ومعمميهم الأدعياء أبناء ا**** يحثونهم
رحمهفلم من افلام الاخوان العراقييين يبيعون الاوهام
رحمهكيف قتل وهل كان يقاوم الجيش الغراقي الذي سيحررهم من داعش هل هو راضي عن داعش هل هو داعشي .....قبل ان تبكوا اسالوا هذه الاسئله !!!؟
سعودي مسلمالجحش الشعبي الارهابي
الزائر 100اقسم ان اليهود لم يفعلوا بالفلسطنيين ما فعله الروافض باهلنا السنة في العراق وسوريا من قتل عوائل وحرق عوائل ومقابر جماعية ودهس بالدبابات وسحل وتقطيع للجثث حقد ما بعده حقد ويقولون شيعة وسنة واحد
💇💇 ريما Rima 💇💇النصارى المقصودين فئة معينة وليس جميعهم
مصممبإختصار تمثل حالة أمة
مراقب الى 19 اردنيكل خرى ياشيعي ابن ستين*****اي عنصرية تتكلم عنها؟ اذا قلبك لم يرحم هذه المسكينه فانت ابن**** اردني اصيل شيعي برونزي / كل خرى اتركوا العنصريه/ كل خرى
💇💇 ريما Rima 💇💇والله تقطع القلب هذه الطفلة مسكينة صارت وحيدة 😢
الزائر 100يضحكون علينا هؤلا المجرمين الطائفيين العنصريين بنعتهم وبغضهم للطائفية والعنصرية وهم من يعمل بها وهم من يطبقها بحذافيرها ثم ياتون ويقولون لا للعنصرية لا للطائفيه ويصدقهم بعضنا
محب آل البيتت 27 شيعي ماهو بس أنت كل الرافضة لا يرون جرائم الرافضة من جحش شيعي وحرس الثوري وملشيات شيعية لأن جرائمهم عقيدة يعتقدونها وكلما زادت عجلت بخروج المسردب
محب آل البيتوالله لا يوجد رافضي واحد معتدل كلهم يدعون للقتل فالقل وحب الدم من صفات مهديهم الأعور الدجال فعندهم أنه ليس بينه وبين العرب الا السيف حتى أنه يقتل المسلمين بين الصفا والمروة أي داخل الحرم فهم
💇💇 ريما Rima 💇💇النصارى المقصودين فئة معينة وليس جميعهم...انتهى
مراقبأين رجال العراق الابطال أينهم.؟جبناء وينهم عن المضلومين من كلاب الحشدقمة الجبن والرعب تجدها في قلوبهم ابناءالمتعةيفردون عظلاتهم واسلحتهم على المستضعفين من سنةالعراق.لابدمن اخذ الثأرمنهم ونصرالمستظعفين
💇💇 ريما Rima 💇💇تابع النصارى وإذا سمعوا ماانزل إلي الرسول أثر بقلوبهم وخشعوا للذي يتقنوه فلذلك آمنوا واقرو به فقالوا ربنا أمنا فأكتبنا مع الشاهدين (((الشاهدين هم أمة محمد ص يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة...
شيعي برونزيماتوقع
محب آل البيتت19 من سمى نفسه اردني اصيل والله أنك لست اردني فأنت من ممن يعدوا الى العنصرية أنت *************
مراقبقسم بالله العظيم شيئ يقهرويفطر القلب.وانا مستعد افدي هذي البنت بروحي . لانها طفلة بريئةمسكينةلعنة الله عليكم ياشيعةملاعين أقسم بالله لوأقابلكم في ارض الميدان لتعرفون من هو السني المسلم ياكلاب ياملاعين
الزائر 100والله يا اخوان ان لم نقف ضدهم وضد من يؤيدهم وضد من يسب أي طائفة من طوائف السنة فان الدئرة سوف تدور علينا لسمح الله وهدف الروافض في العموم ابادتنا وتشتيتنا نحن السنة بجميع طوائفنا كما يفعلون بالعراق
💇💇 ريما Rima 💇💇النصارى منهم قسيسين ورهبانا أي علماء متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين والعلم مع الزهد وكذلك العبادة يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه مافيه من الجفاء والغلظة..لايوجد فيهم غلطة اليهود وشدة المشركين
استغفر اللهلعنة الله عليكم يا رافضة يا مجوس ما سلم منك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه حسبنا الله ونعم الوكيل
الزائر 100يجب علينا ان نتحد في وجه هؤلا الخونة المجرمين الى ان يكفوا اجرامهم عنا نحن اهل السنه ويجب ان لا نداهن او نتسامح مع من يسب جميع طوائف السنة وخاصة من يدعون الوطنية ويضحكون علينا وهدفهم تشتيت اهل السنة
💇💇 ريما Rima 💇💇الكافرين والمشركين طائفتان معاديتان للمسلمين وأكثرهم سعيا لإيصال الضرر إليهم لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا
اردني اصيلاتركوا العنصريه
سواق وايت مويةرحم الله فضيلة الشيخ أبن سرور والقائد الشهيد أبوعدي فقد حذرا ونبها من خطورة دولة الفرس
محب آل البيتوالله لا يوجد رافضي واحد معتدل كلهم يدعون للقتل فالقل وحب الدم من صفات مهديهم الأعور الدجال فعندهم أنه ليس بينه وبين العرب الا السيف حتى أنه يقتل المسلمين بين الصفا والمروة أي داخل الحرم فهم
سواق وايت مويةوربما تنفي (( العبرية )) هذه الحادثة !!
الزائر 100حسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلا المجرمين وعلى من يؤيدهم او يبجلهم او يبرر تصرفاتهم او يسب السنه سوا اخوان اوسلفيين او معتدلين كفاية ضحك علينا ويجب ان نتحد في وجه هؤلا الخونة من الروافض المجرمين
محب آل البيتت 3 زائر 70 من أحيا العنصرية هم الرافضة من يقتل الأطفال والنساء المسلمين بذريعة الثأر للحسين من قتل الحسين هم أهل الكوفة في عصرة فماذنب من يقتل اليوم يا رافضة
محب آل البيتالجحش الشيعي الرافضي يعتقدون أن زيادة قتل المسلمين يعجل بخروج مهديهم ( الأعور الدجال ) فهم يقتلون النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء بحجة قتال داعش وهم لم يواجهوا داعش بل هم وداعش في صف واحد
الزائر 100اين المجرمين اللذين يدافعون عن الحشد الشيعي اين المجرمين اللذين يدافعون عن الجيش العراقي وعن بوتن اين المجرمين اللذين يضحكون علينا بسبهم للاخونجيه من جل صرف النظر عن جماعتهم الحشد الشيعي اين قلم ايران
سابقحسبنا الله ونعم الوكيل على دولة الاجرام المجوسية الإرهابية تمادت وأمعنت في قتل المسلمين ونشر الفوضى والطائفية في العالم الاسلامي واعتقد انه حان الوقت والاستعداد للقادسية الثانية
عدد التعليقات:18
مانع القحطانيللاسف ليست ***لوحدها المتحدث الرسمي باسم الجحش الشعبي!!
اردني اصيلتعليق مخالف
حسبي الله ونعم الوكيلعليكم بالدعاء لهم بالنصر ادعو الله يمزق ايران
أحمدبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.
حسبي الله ونعم الوكيلالفرس عاثو بالعراق فسادآ اللهم مزق ايران وزلزل ارضهم
سسسسسسالمسلمين يقتلون في سوريا والعراق والاطفال تيتم والدول اللتي تدعي الانسانيه هي السبب اي نظام هذا ولاحتى نظام حيوانات
رحم الله فقيد الأمةحسبنا الله ونعم الوكيل. زرعو العنصريه المجوس لعنة الله عليهم بين أطياف الشعب العراقي. بعد ماكان مضرب للمثل.هو والشعب السوري. تجد المسلم كان سني اوشيعي والمسيحي واليزيدي وغيرهم متعايشين بسلام.
زائر70لعنت الله على من احياء العنصريه عدوا الانسانيه اعوذ بالله من شياطين الجن والانس
جاسمقلم الحقيقه ***شفت المقطع يبكي الحجر
الدوشانتعليق مخالف