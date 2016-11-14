شاهد.. فيديو مبكي لطفلة عراقية قتل الحشد الشيعي عائلتها

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة عراقية من محافظة الفلوجة، قتل عائلتها قوات الحشد الشعبي الشيعية، خلال المعارك الدائرة هناك بين السنة والشيعة تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وصفوه بـ”المؤثر” الذي يغني عن آلاف الكلمات وعشرات الخطب والمواعظ لمعاناة الأطفال بالعراق، ممن قتل آباؤهم وأمهاتهم، وشردوا من ديارهم ومنازلهم بالعراء.

وتساءل المغردون عن صمت منظمات المجتمع الدولي والهيئات التي تدعي الاهتمام بحقوق الإنسان والدفاع عنهم، خاصة في العراق وسوريا التي تسعى دولة إيران لتوسيع نطاق المد الصفوي في بلاد المسلمين، والقضاء على أهل السُّنة التي تعتقد أن قتلهم سبب لدخول الجنة.

وطالب المغردون الدول الإسلامية بالوقوف مع إخوانهم من أهل السُّنة في العراق، ودعمهم، واتخاذ مواقف مشرفة لحفظ كرامتهم، مؤكدين أن جبروت مليشيات الحشد الشعبي، إن تُرك فإنه سوف يأكل الأخضر واليابس، وسوف تدور الدائرة على المتخاذلين الذين لم تتمعر وجوههم من أجل إخوانهم المستضعفين.

