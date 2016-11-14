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ترامب يكشف عن راتبه الذي سوف يتقاضاه مقابل رئاسته لأمريكا

14 نوفمبر, 2016 , 12:52 م
ترامب يكشف عن راتبه الذي سوف يتقاضاه مقابل رئاسته لأمريكا
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صحيفة المرصد-أ ف ب:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيتنازل عن المرتب البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي، وأوضح ترامب، الذي قدرت مجلة “فوربز” ثروته بنحو 3,7 مليار دولار مطلع أكتوبر، أنه لن يتقاضى سوى المبلغ الذي يلزمه به القانون أي دولارا واحدا فقط سنويا، وقال “أظن أنني يجب أن اخذ دولارا واحدا بحسب القانون، لذا سآخذ دولار واحدا في السنة”.

حض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الماضية إلى شوارع المدن الكبيرة في الولايات المتحدة، على ألا يشعروا بـ”الخوف” من ولايته الرئاسية، وذلك في مقابلة تلفزيونية على شبكة “سي بي إس” بثت الأحد، وقال ترامب “لا تخافوا. سنقوم بإصلاح بلادنا” وذلك ردا على المتظاهرين الذي يخشون خصوصا أن يدفع رجل الأعمال باتجاه إضعاف حقوق الأقليات، طالبا منهم “بعض الوقت”.

وأعلن ترامب عزمه على تسمية قضاة في المحكمة العليا يعارضون الإجهاض ويؤيدون حيازة الأسلحة النارية، وأوضح ترامب أن القضاة سيكونون من المعارضين لسياسة الإجهاض، مشيرا من جهة ثانية إلى أنهم سيكونون أيضا “مؤيدين بشكل كبير للتعديل الثاني” للدستور الأميركي بما يجيز الحق لكل مواطن أميركي بحيازة سلاح ناري.

وأدان ترامب أي اعتداء ضد الأقليات في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم تسجيل عشرات الاعتداءات منذ انتخابه رئيسا، وأضاف ترامب “أقول “لمرتكبي هذه الاعتداءات الجسدية أو التهديدات” لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد”، ومن ثم نظر إلى الكاميرا، قائلا “توقفوا”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    hima

    القناعة تاتي في شكل دروس مجانية من رئيس اقوى دولة في العالم فخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب,بارك الله فيه.
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  2. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    والله انه احسن من بعض الناس الي بحساباتهم 10 ملايين ويستلمون شؤون و واقفين طابور عند الجمعيات الخيريه
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  3. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    وحيد

    اهم شي ادعس ايران مثل ما وعدت في الانتخابات لاتسوي مثل الي قبلهم تعلم الاسلوب الرافضي وهو اظهار الطيبه واخفاء الشر
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  4. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    كفو والله ياترامبو
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  5. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    فهد العرماني

    على الطلاق انه ****
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  6. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    معارض ترانب

    يعني يستلم راتب شهري معدل 120 الف ريال سعودي
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  7. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    ح

    تعليق رقم 11 خذ الكبيره وانا اخذ الصغيره ان شاءالله يكون لنبه صفر
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  8. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    كلنا فداء للوطن

    سبحان الله فيه ناس قنوعه وفيه ناس ماتشبع حتى لو انهم في قبورهم
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  9. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    وتلك الايام....

    لاجل ذلك سيبقى ترمب ليست لديه سياسة ا****
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  10. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    سمسم

    ياجماعه ودي اشاوركم بترانب ودي يصير خالى بس مدري هو 110 أو 220
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  11. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    سنونو

    قد سبقه جي اف كندي حيث لم يكن يتقاضى اي مرتب للرئاسة
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  12. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:4365

    العنيد

    عالم مضحك،فئة تنبات ترامب وفئة تنبأب هيلاري،ومن يصدق تبئه يتجه الاعلام نحوه،اتذكرو سالفة الاخطبوط كاس العالم2010،بالفعل عالم مضحك.
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  13. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:4365

    العنيد

    لو كان عنـده سالفـة ان كان تقـرب للعفـاريت واخـبـرنا عن نهـاية بشار اجحـيش الروس وطهـران🎅 👻
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  14. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    اطياف راحلة

    نعيش ونموت يلعرب ولا نوصل الشفافية الي عند الامريكان ,, والله لو ياخذ مليون ريال لينتفوه نتف .. تخيلو ترامب يشريلة سفينة ولا يخت من فلوس الدولة شيصير فية .. والله ان يمسحي ولا يصبح ..
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  15. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:4365

    العنيد

    ويستخدم ليتشمان في تنبؤاته نظامًا تاريخيا يسميه "مفاتيح" للتنبؤ بنتائج الانتخابات في ‏وقت مبكر،، يعني ماخلصنا من ( مفاتيح الجنان ) جانا هذا ب ( مفاتيح الزمان )
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  16. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    اطياف راحلة

    تعليق مخالف
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  17. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    سواق وايت موية

    ياخذ دولار بالسنة وكل الأكل والشرب و ( المشروب ) والملبس والعلاج والسفريات العلاج والدراسة والأسواق وأجهزة الجوال و ... العزايم والعراس على حساب إدارة البيت الأبيض
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  18. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    ياليت

    بعض رؤساء الشركات ورؤساء مجالس ادارتها يتنازلون عن نصف راتبهم لصالح عملهم بدل ما يخفضون بدلات موظفينهم وهم يستلمون مئات الالاف شهرياً!
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  19. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    سواق وايت موية

    تعليق مخالف
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  20. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    ملكي

    مصيبة هذا الترامب يجب ان يعطى فرصة .واضح انه رجل المرحلة.
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