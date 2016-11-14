ترامب يكشف عن راتبه الذي سوف يتقاضاه مقابل رئاسته لأمريكا

صحيفة المرصد-أ ف ب:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيتنازل عن المرتب البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي، وأوضح ترامب، الذي قدرت مجلة “فوربز” ثروته بنحو 3,7 مليار دولار مطلع أكتوبر، أنه لن يتقاضى سوى المبلغ الذي يلزمه به القانون أي دولارا واحدا فقط سنويا، وقال “أظن أنني يجب أن اخذ دولارا واحدا بحسب القانون، لذا سآخذ دولار واحدا في السنة”.
حض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الماضية إلى شوارع المدن الكبيرة في الولايات المتحدة، على ألا يشعروا بـ”الخوف” من ولايته الرئاسية، وذلك في مقابلة تلفزيونية على شبكة “سي بي إس” بثت الأحد، وقال ترامب “لا تخافوا. سنقوم بإصلاح بلادنا” وذلك ردا على المتظاهرين الذي يخشون خصوصا أن يدفع رجل الأعمال باتجاه إضعاف حقوق الأقليات، طالبا منهم “بعض الوقت”.
وأعلن ترامب عزمه على تسمية قضاة في المحكمة العليا يعارضون الإجهاض ويؤيدون حيازة الأسلحة النارية، وأوضح ترامب أن القضاة سيكونون من المعارضين لسياسة الإجهاض، مشيرا من جهة ثانية إلى أنهم سيكونون أيضا “مؤيدين بشكل كبير للتعديل الثاني” للدستور الأميركي بما يجيز الحق لكل مواطن أميركي بحيازة سلاح ناري.
وأدان ترامب أي اعتداء ضد الأقليات في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم تسجيل عشرات الاعتداءات منذ انتخابه رئيسا، وأضاف ترامب “أقول “لمرتكبي هذه الاعتداءات الجسدية أو التهديدات” لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد”، ومن ثم نظر إلى الكاميرا، قائلا “توقفوا”.
تعليقات ( 20 )
himaالقناعة تاتي في شكل دروس مجانية من رئيس اقوى دولة في العالم فخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب,بارك الله فيه.
وحيداهم شي ادعس ايران مثل ما وعدت في الانتخابات لاتسوي مثل الي قبلهم تعلم الاسلوب الرافضي وهو اظهار الطيبه واخفاء الشر
عبيد ولد الشيخ عليكفو والله ياترامبو
فهد العرمانيعلى الطلاق انه ****
معارض ترانبيعني يستلم راتب شهري معدل 120 الف ريال سعودي
حتعليق رقم 11 خذ الكبيره وانا اخذ الصغيره ان شاءالله يكون لنبه صفر
كلنا فداء للوطنسبحان الله فيه ناس قنوعه وفيه ناس ماتشبع حتى لو انهم في قبورهم
وتلك الايام....لاجل ذلك سيبقى ترمب ليست لديه سياسة ا****
سمسمياجماعه ودي اشاوركم بترانب ودي يصير خالى بس مدري هو 110 أو 220
سنونوقد سبقه جي اف كندي حيث لم يكن يتقاضى اي مرتب للرئاسة
عدد التعليقات:4365
العنيدعالم مضحك،فئة تنبات ترامب وفئة تنبأب هيلاري،ومن يصدق تبئه يتجه الاعلام نحوه،اتذكرو سالفة الاخطبوط كاس العالم2010،بالفعل عالم مضحك.
عدد التعليقات:4365
العنيدلو كان عنـده سالفـة ان كان تقـرب للعفـاريت واخـبـرنا عن نهـاية بشار اجحـيش الروس وطهـران🎅 👻
اطياف راحلةنعيش ونموت يلعرب ولا نوصل الشفافية الي عند الامريكان ,, والله لو ياخذ مليون ريال لينتفوه نتف .. تخيلو ترامب يشريلة سفينة ولا يخت من فلوس الدولة شيصير فية .. والله ان يمسحي ولا يصبح ..
عدد التعليقات:4365
العنيدويستخدم ليتشمان في تنبؤاته نظامًا تاريخيا يسميه "مفاتيح" للتنبؤ بنتائج الانتخابات في وقت مبكر،، يعني ماخلصنا من ( مفاتيح الجنان ) جانا هذا ب ( مفاتيح الزمان )
اطياف راحلةتعليق مخالف
سواق وايت مويةياخذ دولار بالسنة وكل الأكل والشرب و ( المشروب ) والملبس والعلاج والسفريات العلاج والدراسة والأسواق وأجهزة الجوال و ... العزايم والعراس على حساب إدارة البيت الأبيض
ياليتبعض رؤساء الشركات ورؤساء مجالس ادارتها يتنازلون عن نصف راتبهم لصالح عملهم بدل ما يخفضون بدلات موظفينهم وهم يستلمون مئات الالاف شهرياً!
سواق وايت مويةتعليق مخالف
ملكيمصيبة هذا الترامب يجب ان يعطى فرصة .واضح انه رجل المرحلة.