ترامب يكشف عن راتبه الذي سوف يتقاضاه مقابل رئاسته لأمريكا

صحيفة المرصد-أ ف ب:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه سيتنازل عن المرتب البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي، وأوضح ترامب، الذي قدرت مجلة “فوربز” ثروته بنحو 3,7 مليار دولار مطلع أكتوبر، أنه لن يتقاضى سوى المبلغ الذي يلزمه به القانون أي دولارا واحدا فقط سنويا، وقال “أظن أنني يجب أن اخذ دولارا واحدا بحسب القانون، لذا سآخذ دولار واحدا في السنة”.

حض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الماضية إلى شوارع المدن الكبيرة في الولايات المتحدة، على ألا يشعروا بـ”الخوف” من ولايته الرئاسية، وذلك في مقابلة تلفزيونية على شبكة “سي بي إس” بثت الأحد، وقال ترامب “لا تخافوا. سنقوم بإصلاح بلادنا” وذلك ردا على المتظاهرين الذي يخشون خصوصا أن يدفع رجل الأعمال باتجاه إضعاف حقوق الأقليات، طالبا منهم “بعض الوقت”.

وأعلن ترامب عزمه على تسمية قضاة في المحكمة العليا يعارضون الإجهاض ويؤيدون حيازة الأسلحة النارية، وأوضح ترامب أن القضاة سيكونون من المعارضين لسياسة الإجهاض، مشيرا من جهة ثانية إلى أنهم سيكونون أيضا “مؤيدين بشكل كبير للتعديل الثاني” للدستور الأميركي بما يجيز الحق لكل مواطن أميركي بحيازة سلاح ناري.

وأدان ترامب أي اعتداء ضد الأقليات في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم تسجيل عشرات الاعتداءات منذ انتخابه رئيسا، وأضاف ترامب “أقول “لمرتكبي هذه الاعتداءات الجسدية أو التهديدات” لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد”، ومن ثم نظر إلى الكاميرا، قائلا “توقفوا”.