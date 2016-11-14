أربعيني يحرق ٢٣ مركبة في مكة

صحيفة المرصد: قبضت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة على أربعيني حرق أكثر من 20 مركبة، بحسب ما أكده العقيد عاطي القرشي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلًا قال القرشي إن “الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تلقت عددًا من البلاغات من مواطنين ومقيمين مفادها تعرض مركباتهم للحرق من قبل مجهولين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ للوصول لمرتكبي هذه الحوادث، وبجهد مشترك تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي ودوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبط مواطن في العقد الرابع متهم في تلك الحوادث”.

وأضاف القرشي في تصريحات صحفية: “من خلال إجراءات الضبط الجنائي وسماع أقواله اعترف بقيامه بإحراق 23 مركبة، وتم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالته برفق كامل الأوراق لجهة الاختصاص”.