داعشي يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال من أجل لقاء الحور العين!-صورة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد مقاتلي تنظيم داعش وهو يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال في ساحة المعركة.
ولم يتضح فيما إذا كان المقطع قد تم تصويره في سوريا أو العراق٬ لكن بحسب صور نُشرت في مواقع تابعة للتنظيم يَظهر فيها “المقاتل الباكي” مع شعار “ولاية الخير” وهي التسمية التي يطلقها التنظيم على محافظة دير الزور السورية.
ويدعو عنصر داعش في الشريط المصور المقاتلين إلى عدم “الارتكان للحياة الدنيا” ويحثّهم على لقاء “الحور العين” وهو أسلوب يتبّعه تنظيم داعش وفصائل مقاتلة أخرى لترغيب المقاتلين وتحفيزهم على القتال وتنفيذ العمليات الانتحارية.
ويقول عنصر داعش في الشريط المصور ” أجبنتم عن لقاء الله؟ أما تحبون لقاء الحور العين؟…يا أخوتي أحذركم من غضب الله إن ركنتم الى هذه الحياة الدنيا الفانية وكرهتم لقاء الله عز وجل”.
تعليقات ( 48 )
مواطنالدواعش يتركون كل شي في الجنة وتفكيرهم بس في الحور العين -وفي الدنيا اهم شي عندهم يتزوجون السبايا ويقولون مجاهدين وكل تفكيرهم في ......
ابراهيملعنه الله عليهم ماعندهم غير الكذب والتدليس على المغفلين ولأطفال الله يحرقهم وينتقم منهم مغتصبين النساء وقتله الاطفال ولشيوخ يقتلون بِسْم الاسلام ولاينتمون الا لارهاب وتدمير ولخراب رؤوسهم كرؤوس شياطين
رحم الله فقيد الأمةلعنة الله على القوم الظالمين أمثالكم. ماذا فعلتم للإسلام أنتم من شوهتو الدين يامطايا المجوس تقتلون المسلمين وتدعون الجهاد. اسئل الله أن يشغلكم بآنفسكم كم من شاب وشابه غررتم به. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي لم يجعل للحور العين أهل ولا ذوين يسئلو عنهم ..والا بذمتكم هذولي من يعاشرهم ويسكن معاهم
الزائر 100لعن الله الروافض والجماعات الارهابية كلها لم نعرف القتل والدمار والكراهية حتي اتت الثورة الاسلامية الخمينية والتي والى الان وهي تصدر القتل والعنف والكرهية عن طريق بغالها في العالم
zoroكل يوم ينكشف خداعكم وزيفكم الجحش الشعبي وايران تحشد عليكم من سنه في الموصل والبغدادي الكلب يحرض على السعودية وتركيا بدل ايران وحزباله معقولة اين عقول اتباعكم المغيبين بعد انكشاف امركم يا عملاء طهران
سوط الحقلماذا لا تلقى الله ؟ لعنكم الله أنتم والحشد الشعبي والجماعات الإرهابية كلها .. لم تقدموا لله غير القتل والدمار والكراهية كنّا نعيش بسلام حتى أتت ما تُسمى ( الصحوة ) بعدها عمّ الخراب في بلاد المسلمين!!
مسلمينتعليق مخالف
عبيد ولد الشيخ عليحور طل في عينك
الزائر 100الروافض منتهي الأجرام والحقد والكره لاهل السنة واذا ناقشتهم في موضوع حقدهم الطائفي انكر واسمعك اسطوانة دئما يكررونها نحن نحبك ولا نكرهك حتي لو بادلتني الكره جزاك الله خير يالحبيب وهوا يغلي من الداخل
وحيدليش القاعده او داعش لا يهاجموا ايران السبب انها هي من تدعمهم لاثارة الفتن في بلاد المسلمين
أبو مصلفح الرياضليه وليه وليه وليه ليه سرقتي شنطتي ماذا تريدي صارحيني أشتي أنا واحد سلتة من عند آزال ولا البطحاء ياجماعة الخير والله والله فرصة الواحد يشتري ذهب الآن نازل الذهب الزبدة لاشريتوا ذهب لاتسوا تطلعوا زكاة
عبيد ولد الشيخ عليهذاالخبل ملحوس مخه وعايش في وهم
عاشقة الجنةحسبي الله عليك انت وشاكلتك ما دمر الشباب الا انتو عساكم الماحق
عاشقة الجنةحسبي الله عليك انت وشاكلتك ما دمر الشباب الا انتو عساكم الماحق
عاشقة الجنةحسبي الله عليك انت وشاكلتك ما دمر الشباب الا انتو عساكم الماحق
مرسياي والله ان تبكي وعاد خزي الاخره يا نذل جزاء ذنوبكم في خلق الله يا اعداء الله ورسوله والله ليذلكم الله والله خير العادلين
روقانالله لايصلح حالك يامصلفح الراس . تعليق 27 الله يشل اركانك ويخرس لسانك ياخنبوقي مؤذي للمسلمين حسبي الله عليك حسب يكون
لافي****ه عليكم تفكيرهم جنس وافضيحتنا بين العربان
زينب...يمني مهبوب ليس بيمني. ..هو من جهة "الفتنة هاهنا " من ديرة الأعور الدجال...الخميني
أبو مصلفح الرياضتعليق 12 الله يصلح حالي وحالك ويسامحني وإياك أناماأحمل لك ولغيرك إلا كل حب حتى لو بادلتني بكره وهذا واضح في دعائك علي جزاك الله خير ياالحبيب ومن ناحية النظافة أنصحك باالفحم الأسود لتبييض أسنانك تحياتي
محب آل البيتت 14 هذا هوالصحيح فانبح كما تشاء أنظر ت 14 فالوقع يشهد بذلك وكتبكم وقنواتكم
الزائر 100اذا الروافض يدعون ان الدواعش سنة وضدهم ويقتلونهم هل وكيف يخرج هبلهم البغدادي ويسب ويهدد دول السنة السعودية وتركيا ولم يتطرف الى ايران والعراق وسوريا بأي شئ وهم من يدعون مقاتلة داعش
احمدخلي اللي حدك على الالتحاق بداعش ينفعك ياالهيس قال حور عين
عينان لاتمسهما النار عين تحرس في سبيل الله*********
الى 14هالكلام مايمر الا على الهبل امثالك فانعق كماتشاء
محب آل البيتت 8 ابو مصلفح نحن لا نتكلم عن من أسلم من المجوس فمن اسلم صار مسلمأ نحن نتكلم عن المجوس الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن . هؤولاء ليسوا مسلمين كالسستاني والخميني ومن تبعهم
متعبتصدقون ان الخنبوقي يعلق هنا . وهو بالعراق !!! خنبوقي دخيل علينا أنتبهو منه . فهو أفه ومضر ومعدي يجب بتره
محب آل البيتت 8 ابو مصلفح نحن لا نتكلم عن من أسلم من المجوس فمن اسلم صار مسلمأ نحن نتكلم عن المجوس الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن . هؤولاء ليسوا مسلمين كالسستاني والخميني ومن تبعهم
الزائر 100هؤلا اضحوكة ضحك بها الروافض علينا واوثق دليل عندما اراد المالكي الانتقام من اهل السنة بالعراق انسحب وترك الدواعش يدخلون مناطق السنة وترك لهم الاسلحة والاموال من اجل ابادت النسة وقتلهم
سدرة الغرمولتفكيرهم شهواني أخزاهم الله
مع زاتك😅😅😅أبو مصلفح.مسوي نفسه زيدي😅😅😅وإني اخالف.الناس تفهم وتقرأ انت منا وفينا بس تبغى زياده التعليقات.وكثرة القراء..عطوني واحد شاهي عدني😅😅😅
الزائر 100اخترع الروافض هذا المسخ المعروف بداعش من اجل القضاء على اهل السنة وخير دليل انهم لم يسبق ان هددو اوقتلو او فجرو في ايران كما يفعلون في الدول الاسلامية وبعض الدول الاوربيه
محب آل البيتوجه الشبه بين الرافضة وداعش .لبس السواد . مراجعهم يدعون النسب الشريف . يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان .يكفرون عامة المسلمين.تشويه الإسلام وزادالرافضة بالقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ولعنهم
ابببببااااايطيب دعموا الخبر بالفيديو اللي تقولون عليه. خلنا نطقطق على كلامه . صوت وصوره الخبر يكون صحيح وتأثيره اقوى ليعلم الناس ما هو هدف هؤلاء الدواعش.
إلى أبو مصفلحأسأل الله أن يسلط عليك وعليهم ويجمد الدم في عروقك ويشل أركانك ويجعل الموت أقصى أحلامك يا داعشي يا حوثي يا جبان..يمني حقود ****ر رائحته تشم من على بعد أميال..كان أولى بك أن تستحم ولا تتفلسف على أسيادك
يالطيفصح انه فيه حورالعين ولاكن ليس بطريقتكم لقد استعملتم ابشع الاعدامات لو لم تفعلوا ذالك ولم تخرجوعن ولي الامرحفظهم الله كان كنتم ضمن امه الاسلام لاكن شوهتو الاسلام وجعلتم كلن يتدخل ويريداشياء صعب تنفيذها
عدد التعليقات:19
ana wbasلاحول ولاقوة الا بالله عيكم من الله ماتستحقون بعد ان خربتم ودمرتم بلاد المسلمين وجعلتوها خرابا واطلالا بعد ان كانت مروجا وانهارا وقتلكم اخوانكم المسلمين باسم الدين ياخوارج العصر
محب القرآنلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
أبو مصلفح الرياضأنا أتمنى من السلطات في سوريا أو العراق القبض على مجموعة دواعش وإيداعهم في حديقة حيوانات بجانب القرود لأجل أن يرى الناس كيف هي أشكال الدواعش ويتم الإستفادة منهم بإطعام لحومهم للكلاب
مع زاتكالله يقلع ذا الوجه..ما أفسد شبابنا إلا أنت وممن هم على شاكلتك..أخاطب هذا **** الباكي.ومن هم على شاكلته.تنظيم القاعده.أين يعيش قياداتهم ..وداعش مثل ذلك.اقول ****
السروري مات خلف بناتطيب تتمتعوا بايش
أبو مصلفح الرياضإنشاء الله يبكون عليك اللي عقولهم داعشية بعد مايسحلوك أبطال الجيش الأسدي بشار الأسد ويرسلوك إللين أحضان الحور ال70 ألف هم بيسووا معك خيرة والله لاتستجدي ولا شيء وللي زعلانيين عليه كفكوا دموعكم ياسادة
ابن الوطن****عليكم يا اذناب المجوس الروافض قتلتو المسلمين السنةباسم الدين يا خوارج العصر نسال الله ان يصلط عليكم وعلى من دعمكم
محب آل البيتأن كان داعشياً أهلكه الله هو ومن على شاكلته