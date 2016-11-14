داعشي يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال من أجل لقاء الحور العين!-صورة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد مقاتلي تنظيم داعش وهو يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال في ساحة المعركة.

ولم يتضح فيما إذا كان المقطع قد تم تصويره في سوريا أو العراق٬ لكن بحسب صور نُشرت في مواقع تابعة للتنظيم يَظهر فيها “المقاتل الباكي” مع شعار “ولاية الخير” وهي التسمية التي يطلقها التنظيم على محافظة دير الزور السورية.

ويدعو عنصر داعش في الشريط المصور المقاتلين إلى عدم “الارتكان للحياة الدنيا” ويحثّهم على لقاء “الحور العين” وهو أسلوب يتبّعه تنظيم داعش وفصائل مقاتلة أخرى لترغيب المقاتلين وتحفيزهم على القتال وتنفيذ العمليات الانتحارية.

ويقول عنصر داعش في الشريط المصور ” أجبنتم عن لقاء الله؟ أما تحبون لقاء الحور العين؟…يا أخوتي أحذركم من غضب الله إن ركنتم الى هذه الحياة الدنيا الفانية وكرهتم لقاء الله عز وجل”.