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داعشي يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال من أجل لقاء الحور العين!-صورة

14 نوفمبر, 2016 , 13:37 م
داعشي يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال من أجل لقاء الحور العين!-صورة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد مقاتلي تنظيم داعش وهو يبكي ويناشد المقاتلين عدم ترك القتال في ساحة المعركة.

ولم يتضح فيما إذا كان المقطع قد تم تصويره في سوريا أو العراق٬ لكن بحسب صور نُشرت في مواقع تابعة للتنظيم يَظهر فيها “المقاتل الباكي” مع شعار “ولاية الخير” وهي التسمية التي يطلقها التنظيم على محافظة دير الزور السورية.

ويدعو عنصر داعش في الشريط المصور المقاتلين إلى عدم “الارتكان للحياة الدنيا” ويحثّهم على لقاء “الحور العين” وهو أسلوب يتبّعه تنظيم داعش وفصائل مقاتلة أخرى لترغيب المقاتلين وتحفيزهم على القتال وتنفيذ العمليات الانتحارية.

ويقول عنصر داعش في الشريط المصور ” أجبنتم عن لقاء الله؟ أما تحبون لقاء الحور العين؟…يا أخوتي أحذركم من غضب الله إن ركنتم الى هذه الحياة الدنيا الفانية وكرهتم لقاء الله عز وجل”.

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تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    14 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    مواطن

    الدواعش يتركون كل شي في الجنة وتفكيرهم بس في الحور العين -وفي الدنيا اهم شي عندهم يتزوجون السبايا ويقولون مجاهدين وكل تفكيرهم في ......
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  2. 47
    14 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    ابراهيم

    لعنه الله عليهم ماعندهم غير الكذب والتدليس على المغفلين ولأطفال الله يحرقهم وينتقم منهم مغتصبين النساء وقتله الاطفال ولشيوخ يقتلون بِسْم الاسلام ولاينتمون الا لارهاب وتدمير ولخراب رؤوسهم كرؤوس شياطين
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  3. 46
    14 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    رحم الله فقيد الأمة

    لعنة الله على القوم الظالمين أمثالكم. ماذا فعلتم للإسلام أنتم من شوهتو الدين يامطايا المجوس تقتلون المسلمين وتدعون الجهاد. اسئل الله أن يشغلكم بآنفسكم كم من شاب وشابه غررتم به. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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  4. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي لم يجعل للحور العين أهل ولا ذوين يسئلو عنهم ..والا بذمتكم هذولي من يعاشرهم ويسكن معاهم
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  5. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    الزائر 100

    لعن الله الروافض والجماعات الارهابية كلها لم نعرف القتل والدمار والكراهية حتي اتت الثورة الاسلامية الخمينية والتي والى الان وهي تصدر القتل والعنف والكرهية عن طريق بغالها في العالم
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  6. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    zoro

    كل يوم ينكشف خداعكم وزيفكم الجحش الشعبي وايران تحشد عليكم من سنه في الموصل والبغدادي الكلب يحرض على السعودية وتركيا بدل ايران وحزباله معقولة اين عقول اتباعكم المغيبين بعد انكشاف امركم يا عملاء طهران
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  7. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    سوط الحق

    لماذا لا تلقى الله ؟ لعنكم الله أنتم والحشد الشعبي والجماعات الإرهابية كلها .. لم تقدموا لله غير القتل والدمار والكراهية كنّا نعيش بسلام حتى أتت ما تُسمى ( الصحوة ) بعدها عمّ الخراب في بلاد المسلمين!!
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  8. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    مسلمين

    تعليق مخالف
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  9. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    حور طل في عينك
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  10. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    الزائر 100

    الروافض منتهي الأجرام والحقد والكره لاهل السنة واذا ناقشتهم في موضوع حقدهم الطائفي انكر واسمعك اسطوانة دئما يكررونها نحن نحبك ولا نكرهك حتي لو بادلتني الكره جزاك الله خير يالحبيب وهوا يغلي من الداخل
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  11. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    وحيد

    ليش القاعده او داعش لا يهاجموا ايران السبب انها هي من تدعمهم لاثارة الفتن في بلاد المسلمين
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  12. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    أبو مصلفح الرياض

    ليه وليه وليه وليه ليه سرقتي شنطتي ماذا تريدي صارحيني أشتي أنا واحد سلتة من عند آزال ولا البطحاء ياجماعة الخير والله والله فرصة الواحد يشتري ذهب الآن نازل الذهب الزبدة لاشريتوا ذهب لاتسوا تطلعوا زكاة
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  13. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    هذاالخبل ملحوس مخه وعايش في وهم
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  14. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    أبو مصفلح كان يدافع عن المجوس وبس جاء أحد الإخوة هاجمه أصبح ضدهم ويقترح وينصح ويعطي رأي معاكس لرأيه السابق..مع من أنت يا رجل؟؟
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  15. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    عاشقة الجنة

    حسبي الله عليك انت وشاكلتك ما دمر الشباب الا انتو عساكم الماحق
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  16. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    عاشقة الجنة

    حسبي الله عليك انت وشاكلتك ما دمر الشباب الا انتو عساكم الماحق
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  17. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    عاشقة الجنة

    حسبي الله عليك انت وشاكلتك ما دمر الشباب الا انتو عساكم الماحق
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  18. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    مرسي

    اي والله ان تبكي وعاد خزي الاخره يا نذل جزاء ذنوبكم في خلق الله يا اعداء الله ورسوله والله ليذلكم الله والله خير العادلين
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  19. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    روقان

    الله لايصلح حالك يامصلفح الراس . تعليق 27 الله يشل اركانك ويخرس لسانك ياخنبوقي مؤذي للمسلمين حسبي الله عليك حسب يكون
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  20. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    لافي

    ****ه عليكم تفكيرهم جنس وافضيحتنا بين العربان
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  21. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    زينب...

    يمني مهبوب ليس بيمني. ..هو من جهة "الفتنة هاهنا " من ديرة الأعور الدجال...الخميني
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  22. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق 12 الله يصلح حالي وحالك ويسامحني وإياك أناماأحمل لك ولغيرك إلا كل حب حتى لو بادلتني بكره وهذا واضح في دعائك علي جزاك الله خير ياالحبيب ومن ناحية النظافة أنصحك باالفحم الأسود لتبييض أسنانك تحياتي
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  23. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    محب آل البيت

    ت 14 هذا هوالصحيح فانبح كما تشاء أنظر ت 14 فالوقع يشهد بذلك وكتبكم وقنواتكم
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  24. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    الزائر 100

    اذا الروافض يدعون ان الدواعش سنة وضدهم ويقتلونهم هل وكيف يخرج هبلهم البغدادي ويسب ويهدد دول السنة السعودية وتركيا ولم يتطرف الى ايران والعراق وسوريا بأي شئ وهم من يدعون مقاتلة داعش
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  25. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    احمد

    خلي اللي حدك على الالتحاق بداعش ينفعك ياالهيس قال حور عين
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  26. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    عينان لاتمسهما النار عين تحرس في سبيل الله

    *********
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  27. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    الى 14

    هالكلام مايمر الا على الهبل امثالك فانعق كماتشاء
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  28. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    محب آل البيت

    ت 8 ابو مصلفح نحن لا نتكلم عن من أسلم من المجوس فمن اسلم صار مسلمأ نحن نتكلم عن المجوس الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن . هؤولاء ليسوا مسلمين كالسستاني والخميني ومن تبعهم
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  29. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    متعب

    تصدقون ان الخنبوقي يعلق هنا . وهو بالعراق !!! خنبوقي دخيل علينا أنتبهو منه . فهو أفه ومضر ومعدي يجب بتره
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  30. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    محب آل البيت

    ت 8 ابو مصلفح نحن لا نتكلم عن من أسلم من المجوس فمن اسلم صار مسلمأ نحن نتكلم عن المجوس الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن . هؤولاء ليسوا مسلمين كالسستاني والخميني ومن تبعهم
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  31. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    الزائر 100

    هؤلا اضحوكة ضحك بها الروافض علينا واوثق دليل عندما اراد المالكي الانتقام من اهل السنة بالعراق انسحب وترك الدواعش يدخلون مناطق السنة وترك لهم الاسلحة والاموال من اجل ابادت النسة وقتلهم
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  32. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    سدرة الغرمول

    تفكيرهم شهواني أخزاهم الله
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  33. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    مع زاتك

    😅😅😅أبو مصلفح.مسوي نفسه زيدي😅😅😅وإني اخالف.الناس تفهم وتقرأ انت منا وفينا بس تبغى زياده التعليقات.وكثرة القراء..عطوني واحد شاهي عدني😅😅😅
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  34. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    الزائر 100

    اخترع الروافض هذا المسخ المعروف بداعش من اجل القضاء على اهل السنة وخير دليل انهم لم يسبق ان هددو اوقتلو او فجرو في ايران كما يفعلون في الدول الاسلامية وبعض الدول الاوربيه
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  35. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    محب آل البيت

    وجه الشبه بين الرافضة وداعش .لبس السواد . مراجعهم يدعون النسب الشريف . يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان .يكفرون عامة المسلمين.تشويه الإسلام وزادالرافضة بالقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ولعنهم
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  36. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    اببببباااااي

    طيب دعموا الخبر بالفيديو اللي تقولون عليه. خلنا نطقطق على كلامه . صوت وصوره الخبر يكون صحيح وتأثيره اقوى ليعلم الناس ما هو هدف هؤلاء الدواعش.
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  37. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    إلى أبو مصفلح

    أسأل الله أن يسلط عليك وعليهم ويجمد الدم في عروقك ويشل أركانك ويجعل الموت أقصى أحلامك يا داعشي يا حوثي يا جبان..يمني حقود ****ر رائحته تشم من على بعد أميال..كان أولى بك أن تستحم ولا تتفلسف على أسيادك
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  38. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    يالطيف

    صح انه فيه حورالعين ولاكن ليس بطريقتكم لقد استعملتم ابشع الاعدامات لو لم تفعلوا ذالك ولم تخرجوعن ولي الامرحفظهم الله كان كنتم ضمن امه الاسلام لاكن شوهتو الاسلام وجعلتم كلن يتدخل ويريداشياء صعب تنفيذها
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  39. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:19

    ana wbas

    لاحول ولاقوة الا بالله عيكم من الله ماتستحقون بعد ان خربتم ودمرتم بلاد المسلمين وجعلتوها خرابا واطلالا بعد ان كانت مروجا وانهارا وقتلكم اخوانكم المسلمين باسم الدين ياخوارج العصر
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  40. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    محب القرآن

    لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
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  41. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    أبو مصلفح الرياض

    أنا أتمنى من السلطات في سوريا أو العراق القبض على مجموعة دواعش وإيداعهم في حديقة حيوانات بجانب القرود لأجل أن يرى الناس كيف هي أشكال الدواعش ويتم الإستفادة منهم بإطعام لحومهم للكلاب
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  42. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    مع زاتك

    الله يقلع ذا الوجه..ما أفسد شبابنا إلا أنت وممن هم على شاكلتك..أخاطب هذا **** الباكي.ومن هم على شاكلته.تنظيم القاعده.أين يعيش قياداتهم ..وداعش مثل ذلك.اقول ****
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  43. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    السروري مات خلف بنات

    طيب تتمتعوا بايش
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  44. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    ههههه هذا ما خدعكم ****بالحور العين
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  45. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    قطع الله ذا الوجه الي يشبه العنز..والله ما رح تلاقي غير حور جهنم منتظرينك ينزلوك في النار ويطالعوك مثل كيس الشاي عشان تعرف إن الله حق ****** وليس حباً في الله والدين..
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  46. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    أبو مصلفح الرياض

    إنشاء الله يبكون عليك اللي عقولهم داعشية بعد مايسحلوك أبطال الجيش الأسدي بشار الأسد ويرسلوك إللين أحضان الحور ال70 ألف هم بيسووا معك خيرة والله لاتستجدي ولا شيء وللي زعلانيين عليه كفكوا دموعكم ياسادة
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  47. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    ابن الوطن

    ****عليكم يا اذناب المجوس الروافض قتلتو المسلمين السنةباسم الدين يا خوارج العصر نسال الله ان يصلط عليكم وعلى من دعمكم
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  48. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    محب آل البيت

    أن كان داعشياً أهلكه الله هو ومن على شاكلته
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