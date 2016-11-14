الجبير:تيران وصنافير سعودية منذ زمن العثمانيين..ومصر كانت تحميها فقط

صحيفة المرصد:أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن سعودية جزيرتي تيران وصنافير موثقة منذ العصر العثماني، وأن المملكة عهدت إلى مصر بحمايتهما في نهاية الأربعينيات.
ووفقاً لصحيفة”مكة”جاءت تصريحات الجبير في إجابة عن سؤال وجه إليه خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ساساكوا للسلام في طوكيو في الأول من سبتمبر الماضي, فيما لا يزال الجدل في القضاء المصري محتدما حولهما.
وفي شهادة للتاريخ، تدحض كل المزاعم التي تنفي سعودية تيران وصنافير، قال عادل الجبير «الجزيرتان سعوديتان، وكانتا كذلك منذ الأزل، وهو أمر موثق في وثائق تعود للعصر العثماني، ولقد سمح ملك المملكة العربية السعودية لملك مصر بحمايتها في نهاية الأربعينات، وسمح لرؤساء مصر بالاستمرار في استخدام الجزيرتين حتى حرب عام 1967 عندما قامت إسرائيل باحتلال جزيرة سيناء والجزيرتين.. وعند توقيع اتفاقية كامب ديفيد تم إعادة جزيرة سيناء والجزيرتين لمصر، ولدينا تأكيدات من رؤساء مصر على مدى السنوات الماضية تقضي باعترافهم بأن الجزيرتين سعوديتان، وتم القرار الآن برغبتنا بعودة الجزيرتين للسعودية، فلدينا ترتيبات خاصة لتلك المنطقة».
ونفى وزير الخارجية السعودي أن يكون لإسرائيل أي شأن بجزيرتي تيران وصنافير، مشددا على أن بلاده لم تفتح أي نوع من أنواع الاتصال مع تل أبيب بهذا الخصوص.وأضاف في هذا الإطار «لا تواصل لنا مع إسرائيل حول الجزيرتين، ولا يتوجب أن يكون هناك تواصل، فهذا شأن يخص مصر والمملكة العربية السعودية».
تعليقات ( 21 )
القرشيعدد المصريين في دول الخليج ٥ملايين استنزفوا ثروات الخليج. اطردوهم
الثبيتياطردوهم ذلوف وعينا ماتشوف على فكره العماله المصريه جاثمه على قلوبنا من عشرات السنين. اطردوهم جميعا
الشمريهشتاق طرد العماله المصريه. نبغاه يصل الى الترند العالمي تكفون ياشباب
الحارثياطردوهم من السعوديه. مانبغي الطعميه والكشري ياشباب طرد المصريين رايح يفتح وظايف حنا بحاجه لتوطين الوظايف وفي نفس الوقت نوقف المليارات اللتى يتم تحويلها لمصر نبغى نطردهم زي الاثوبيين
تعليق 14 نعم الملك فيصل استخدم سلاح النفط لصالح مصروالله اضم صوتي لصوتك . هذولا للأسف ماينفع معهم اخوه ولا أي شي ،، عمري لم اقراء او اسمع عن موقف مشرف لمصر . العرب وقفت معهم في حربهم . وقفت سوريا والعراق والسعودية رغم ان قوتنا هذاك الوقت محدوده .
himaمافهمت العنوان (منذ زمن العثمانين).
الوردة البيضاءياريت والله الاخوه المصريين ينزله مصر و**** الرزق في ايد ربنا مش في ايد انسان
السفيانياول ردت فعل ستكون طرد المصريين ويجب الاسراع في اتخاذ هذا القرار العظيم ضد مصر فنحن اصحاب حق ونتحدث من منطلق القوه ،اتحدى اي واحد يخبرنا بموقف مشرف لمصر سوأ كان مع السعوديه او مع العرب جميعا
يالطيفالبحث يقول نرسل بحريه لاليس هذا الحل الحل والضغط عندك موجود الي هي العماله اعرف الي يرسل من عندنا مبالغ لاحزاب تقوم بمظاهرات صد تسليم الجزيرتين عندنا بنعيم تام وهم لايعرفون ان النعيم له حسنات وليس ...
يالطيفبقولها بكل وضوح لم تسلم الجزيرتين في عز العلاقات وشلون تسلم الان مصر لن تسلمها مع علمها بانها سعوديتين والله كلامي واقع وواضح لاكن الضغط ياتي ببرمجة العلاقات والاستخدام ووضع العماله بوضعها الصحيح عندن
السفيانييجب ارسال المدمره السعوديه لحمايه الجزيرتين خصوصا بعد ****من ءالمصريين ورفع العلم السعودي عليها وقتل كل من تسول له نفسه الاعتداء على شبر من المملكه العربيه السعوديه .((لقد اقترب حصار مصر))
العتيبىيجب ارسال القوات البحريه الى الجزيرتين لحمايتها ورفع علم المملكه عليها وإحياء الجزبرتين بمشاريع سياحيه جاذبه تتوافق مع رؤيه السعوديه٢٠٣٠ ومطالبه المصريين بتعويض عن كل السنين اللتي مضت ب ترليون
الوردة البيضاءالحل مصر تخذ جزيرة تيران والسعودية تخذ صنافير دا العدل عشان ما احد يزعل
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمحكمه الدوليه المفروض عن طريقها تعاد الجزيرتين للسعوديه بدون دولار واحد يساعد فيه مصر وتسترجع الاموال اللي دفعت لهم ناس تخاف ماتختشيش يقول احد المصريين بذلنا الدم طيب اسرائيل بذلت الدم في طابا
مواطنتعليق مخالف
الطائر الأزرقيجب الحزم مع المصريين في إرجاع جزرنا فهم قوم لا أمان لهم و***
..صح كلامك بس المشكلة إذا كان اللي يحميها يبي يسرقها منك .. فهذي المشكلة والمصارية بيسرقونا عيني عينك
فيصلكانت مصر تحميها من من ؟
ابببببااااايوش تالهروج معك.ايوه ايوه.
فيصلتحميها ****؟؟
سالممنذ زمن العثمانيين !