تغريدة لـ”ترامب” تكشف أسباب فوزه في الانتخابات الأمريكية

صحيفة المرصد: لخص دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أسباب فوزه في 4 أمور رئيسية أبرزها كانت المناظرات التي أجراها مع خصمه هيلاري كلينتون.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» قال ترامب: “المناظرات، خصوصًا الثانية والثالثة، بالإضافة إلى الخطابات، وكثافة التجمعات الكبيرة، أبرز الأسباب الرئيسية لفوزي برئاسة بلادي، فضلًا عن العدد الهائل للمؤيدين لنا.

The debates, especially the second and third, plus speeches and intensity of the large rallies, plus OUR GREAT SUPPORTERS, gave us the win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2016