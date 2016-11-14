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تغريدة لـ”ترامب” تكشف أسباب فوزه في الانتخابات الأمريكية

14 نوفمبر, 2016 , 13:52 م
تغريدة لـ”ترامب” تكشف أسباب فوزه في الانتخابات الأمريكية
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صحيفة المرصد: لخص دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أسباب فوزه في 4 أمور رئيسية أبرزها كانت المناظرات التي أجراها مع خصمه هيلاري كلينتون.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» قال ترامب: “المناظرات، خصوصًا الثانية والثالثة، بالإضافة إلى الخطابات، وكثافة التجمعات الكبيرة، أبرز الأسباب الرئيسية لفوزي برئاسة بلادي، فضلًا عن العدد الهائل للمؤيدين لنا.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    مواطن

    ترامب تحدث عن مايهم الناخب الامريكي (وظيفته..صحته..آمانه) حيث أن هجرة المكسكين اضرت بالامريكي لأن المكسكي حصل ع وظيفة الأمريكي وتأمينه الصحي براتب أقل حيث أن الشركات توظف الأقل راتبا لذا وعدهم بطردهم
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  2. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    مواطن

    ترامب تحدث عن مايهم الناخب الامريكي (وظيفته..صحته..آمانه) حيث أن هجرة المكسكين اضرت بالامريكي لأن المكسكي حصل ع وظيفة الأمريكي وتأمينه الصحي براتب أقل حيث أن الشركات توظف الأقل راتبا لذا وعدهم بطردهم
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  3. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    علي

    هذي أول صدمه يتلقاها مؤيدينه لولا مناظراته وخطاباته لما فاز بالرئاسة بلاده واصوات مؤيدنيه اخر شيء اللهم لك الحمد
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  4. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    الفكر

    يا لبيه يا ترمب رهيييييب وانبسط لما اشوفه يهاوش هههههه
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  5. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    ابو علي

    ترمب كان يهاجم اوباما كثير وسحبه لارض المعركه بذكاء لكي يأخذ البيض الموضوع شخصي ويكسب تئيديهم نسبة السكان البيض في امريكا حاولي 80% السود 10% الباقي خليط ترمب شخصيته قبل الفوز تختلف عن شخصيته الان
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  6. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    فهد العرماني

    على الطلاق انه وليدة هالشقر
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  7. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    كلمة حق

    أبرز سبب لفوز ترامب هو وعوده لليهود بأن يكونوا مواطنين درجة أولى ووعده بنقل السفارة الى القدس بشكل أبدي والدعم اللامحدود لإسرائيل وبهذا تحرك اللوبي الصهيوني وسلمك السلطه.
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