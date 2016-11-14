تغريدة لـ”ترامب” تكشف أسباب فوزه في الانتخابات الأمريكية

صحيفة المرصد: لخص دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أسباب فوزه في 4 أمور رئيسية أبرزها كانت المناظرات التي أجراها مع خصمه هيلاري كلينتون.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» قال ترامب: “المناظرات، خصوصًا الثانية والثالثة، بالإضافة إلى الخطابات، وكثافة التجمعات الكبيرة، أبرز الأسباب الرئيسية لفوزي برئاسة بلادي، فضلًا عن العدد الهائل للمؤيدين لنا.
The debates, especially the second and third, plus speeches and intensity of the large rallies, plus OUR GREAT SUPPORTERS, gave us the win!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2016
تعليقات ( 7 )
مواطنترامب تحدث عن مايهم الناخب الامريكي (وظيفته..صحته..آمانه) حيث أن هجرة المكسكين اضرت بالامريكي لأن المكسكي حصل ع وظيفة الأمريكي وتأمينه الصحي براتب أقل حيث أن الشركات توظف الأقل راتبا لذا وعدهم بطردهم
مواطنترامب تحدث عن مايهم الناخب الامريكي (وظيفته..صحته..آمانه) حيث أن هجرة المكسكين اضرت بالامريكي لأن المكسكي حصل ع وظيفة الأمريكي وتأمينه الصحي براتب أقل حيث أن الشركات توظف الأقل راتبا لذا وعدهم بطردهم
عليهذي أول صدمه يتلقاها مؤيدينه لولا مناظراته وخطاباته لما فاز بالرئاسة بلاده واصوات مؤيدنيه اخر شيء اللهم لك الحمد
الفكريا لبيه يا ترمب رهيييييب وانبسط لما اشوفه يهاوش هههههه
ابو عليترمب كان يهاجم اوباما كثير وسحبه لارض المعركه بذكاء لكي يأخذ البيض الموضوع شخصي ويكسب تئيديهم نسبة السكان البيض في امريكا حاولي 80% السود 10% الباقي خليط ترمب شخصيته قبل الفوز تختلف عن شخصيته الان
فهد العرمانيعلى الطلاق انه وليدة هالشقر
كلمة حقأبرز سبب لفوز ترامب هو وعوده لليهود بأن يكونوا مواطنين درجة أولى ووعده بنقل السفارة الى القدس بشكل أبدي والدعم اللامحدود لإسرائيل وبهذا تحرك اللوبي الصهيوني وسلمك السلطه.