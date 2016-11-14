بالفيديو: ماذا قالت “الودعاني” عن مقطع حلق حاجبها!

صحيفة المرصد: أبدت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني استغربها من أنتشار مقطع فيديو حلق حاجبها على مواقع التواصل الاجتماعي. قائلة: “صار في الأخبار ومستغربه”.
وبالأمس تداول “مغردون” مقطع فيديو للودعاني، أثناء قيامها بحلق حاجبها مستخدمة ماكينة حلاقة رجالي، وهو ما أثار جدل وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين فعلتها مطالبين بإحالتها للقضاء.
ودشن نشطاء تويتر هاشتاق #سارة الوعاني – تحلق حاجبها. وانتشر المقطع على نطاق واسع وتصدر الترند.
تعليقات ( 45 )
himaماعليكي منهم الله يحفظك,اللقافه والملاقيف والنكديين علاجهم مستحيل.
قونداالله المستعان بالامس ماتت جاره لنا اخر ساعه يوم الجمعه وفِي الحرم وكانت ساجده والله كانت ملازمه على حجابها وسترها الله يغفر لنا ويتوب علينا
عدد التعليقات:5914
بسمهبس يطلعون بناتكم يقلدونها لاتقولوا حرية شخصيه !!!معروف مدى تأثر الناس باللي يسموا انفسهم مشاهير !!ولو واثقه من نفسها ما عملت كذا بسبب انتقاد البعض لحواجبها !!
ابوسجىتبحث عن الشهرة وتروج لنفسها تتعمد فعل ذلك وتنشر المقطع ثم تستغرب من إنتشار المقطع، الخزى خزى الله يشل الخزى.
اسمرعبرالله لا يبلانا
مواطنقمة التفاهة والسماجة والسخافة عندما تحلق حاجبها وتصوره وتنشره السؤال ليه عملت كل هذا عشان فقط الشهرة واي شهرة صدق رسولنا الكريم اخر الزمن يطلع الرويبضه التافهين ومن يجري وراهم من الخراف
مـتطلع على العموم وبعدين تقولون خصوصية يا اغبياء هي احترمت خصوصيتها اول عقولكم وين مركبه بالضبط هه
يالطيفالبعض يقول خصوصيات اسمع انتي وياها هذا نمص واذا عرفتي معنى الحديث عن النمص وعرفتي امه الطرد من رحمة الله هاك الساعه قولي خصوصيات ولو واحد اقم عليها دعوى اكسبها وحوكمت بالمجاهرة بالمعصيه
يالطيفتعليق مخالف
جنوووووووووووووووووبيتوي اصيح من الغيرة شوفو التعليقات وش عليكم منها خلوها تسوي اللي تبي بعدين الوردة اذا لعب فيها الريح تتمايل وتصير أحلى الى الامام ياقمر
جنوووووووووووووووووبيالبنت فيها حلاوة بلاش غيرة خلوهاااا تسوي اللي تبي روحي ياقلبي البنات غيرانين منك وماعليك من أحد انشاء الله لو تربين شوااارب ترى القمر يضل قمر لو تغطى بالسحب ياعمري
على قفا كل من يشيلوجاهزين يفتون ويحرمون على كيفهم وصارة حارة بوصياح
من هو شيخ هذي وينها عنهالزوم نبلغ الشيخ شيخهم بالسالفه
شعوب توقف عندها الزمنوالتدخل بخصوصيات الناس!
طيبواللي ياكل شكشوكة بالخس هل يجب ان ترفع عليه دعوى!
قالوهاالفكر ***لم ينتهي
وماهو الدليلبالتحريم في خصوصيات الناس
واحد متجمبزوعاقبوها ومابقى غير فتح تحقيق بالموضوع. عالم فاضيه 🤔ايس فيه
اقول بسيا كثر ثقال الدم. وش لكم فيها. امر خاص يعنيها
السرواتيالله مامن *****
الحقيقهتعليق 11ادا انت تعديت شي اسمه حلال وحرام فاحنا مازلنا بانه الحلال حلال والحرام حرام وسوف نستمر الي ان يشاء الله
ههه بس متجمبزحلقت حاجبها حلقت شعرها *** لنا بخصوصيتها ويجيك و****
سبحان اللهعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت) ومن يقول حرية خاصة فقتلها لنفسها يعتبر حرية خاصة لذا لا تفعلها
عدد التعليقات:5759
المنتصر باللهتعليق مخالف
الحقيقه***الله يهدينا ويهديك11
الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:5759
المنتصر باللهالفضاوه وماتسوي وخبيرة تجميل خخخخخخخ
؟؟تعليق مخالف
رمان بليتعليق مخالف
العامري 111تعليق مخالف
عدد التعليقات:5914
بسمه*** ..الله يهديها بس 😕
عدد التعليقات:21
مانع القحطانيلا حول ولاقوة الا بالله****
كلمه حقحلوه ***
وتلك الايام....تعليق مخالف.
صريحتعليق مخالف
وشك وشكتعليق مخالف
ريانالعقل نعمه
ام ايلينالحمدلله الذي عفاني مم ابتلاك به
فوفوكلمتين على بعض ماتعرف تركبها وتكون جملة مفيدة ولا تعرف تعبر هي وش تبغى تقول بالله كيف هالاشكال انشهرت وعلى ايش؟؟!!!!
خالداقول الله يخلف على الذي ***