بالفيديو: ماذا قالت “الودعاني” عن مقطع حلق حاجبها!

صحيفة المرصد: أبدت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني استغربها من أنتشار مقطع فيديو حلق حاجبها على مواقع التواصل الاجتماعي. قائلة: “صار في الأخبار ومستغربه”.

وبالأمس تداول “مغردون” مقطع فيديو للودعاني، أثناء قيامها بحلق حاجبها مستخدمة ماكينة حلاقة رجالي، وهو ما أثار جدل وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين فعلتها مطالبين بإحالتها للقضاء.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاق #سارة الوعاني – تحلق حاجبها. وانتشر المقطع على نطاق واسع وتصدر الترند.