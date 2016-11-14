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بالفيديو: ماذا قالت “الودعاني” عن مقطع حلق حاجبها!

14 نوفمبر, 2016 , 13:59 م
بالفيديو: ماذا قالت “الودعاني” عن مقطع حلق حاجبها!
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صحيفة المرصد: أبدت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني استغربها من أنتشار مقطع فيديو حلق حاجبها على مواقع التواصل الاجتماعي. قائلة: “صار في الأخبار ومستغربه”.

وبالأمس تداول “مغردون” مقطع فيديو للودعاني، أثناء قيامها بحلق حاجبها مستخدمة ماكينة حلاقة رجالي، وهو ما أثار جدل وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين فعلتها مطالبين بإحالتها للقضاء.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاق #سارة الوعاني – تحلق حاجبها. وانتشر المقطع على نطاق واسع وتصدر الترند.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    14 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    hima

    ماعليكي منهم الله يحفظك,اللقافه والملاقيف والنكديين علاجهم مستحيل.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 44
    14 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    قوندا

    الله المستعان بالامس ماتت جاره لنا اخر ساعه يوم الجمعه وفِي الحرم وكانت ساجده والله كانت ملازمه على حجابها وسترها الله يغفر لنا ويتوب علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 43
    14 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:5914

    بسمه

    بس يطلعون بناتكم يقلدونها لاتقولوا حرية شخصيه !!!معروف مدى تأثر الناس باللي يسموا انفسهم مشاهير !!ولو واثقه من نفسها ما عملت كذا بسبب انتقاد البعض لحواجبها !!
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  4. 42
    14 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    ابوسجى

    تبحث عن الشهرة وتروج لنفسها تتعمد فعل ذلك وتنشر المقطع ثم تستغرب من إنتشار المقطع، الخزى خزى الله يشل الخزى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 41
    14 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    اسمرعبر

    الله لا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 40
    14 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    مواطن

    قمة التفاهة والسماجة والسخافة عندما تحلق حاجبها وتصوره وتنشره السؤال ليه عملت كل هذا عشان فقط الشهرة واي شهرة صدق رسولنا الكريم اخر الزمن يطلع الرويبضه التافهين ومن يجري وراهم من الخراف
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  7. 39
    14 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    مـ

    تطلع على العموم وبعدين تقولون خصوصية يا اغبياء هي احترمت خصوصيتها اول عقولكم وين مركبه بالضبط هه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  8. 38
    14 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    يالطيف

    البعض يقول خصوصيات اسمع انتي وياها هذا نمص واذا عرفتي معنى الحديث عن النمص وعرفتي امه الطرد من رحمة الله هاك الساعه قولي خصوصيات ولو واحد اقم عليها دعوى اكسبها وحوكمت بالمجاهرة بالمعصيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 37
    14 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    يالطيف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 36
    14 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    جنوووووووووووووووووبي

    توي اصيح من الغيرة شوفو التعليقات وش عليكم منها خلوها تسوي اللي تبي بعدين الوردة اذا لعب فيها الريح تتمايل وتصير أحلى الى الامام ياقمر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 35
    14 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    جنوووووووووووووووووبي

    البنت فيها حلاوة بلاش غيرة خلوهاااا تسوي اللي تبي روحي ياقلبي البنات غيرانين منك وماعليك من أحد انشاء الله لو تربين شوااارب ترى القمر يضل قمر لو تغطى بالسحب ياعمري
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 34
    14 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    على قفا كل من يشيل

    وجاهزين يفتون ويحرمون على كيفهم وصارة حارة بوصياح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 33
    14 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    من هو شيخ هذي وينها عنها

    لزوم نبلغ الشيخ شيخهم بالسالفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 32
    14 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    شعوب توقف عندها الزمن

    والتدخل بخصوصيات الناس!
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  15. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    طيب

    واللي ياكل شكشوكة بالخس هل يجب ان ترفع عليه دعوى!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    قالوها

    الفكر ***لم ينتهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    وماهو الدليل

    بالتحريم في خصوصيات الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    واحد متجمبز

    وعاقبوها ومابقى غير فتح تحقيق بالموضوع. عالم فاضيه 🤔ايس فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    اقول بس

    يا كثر ثقال الدم. وش لكم فيها. امر خاص يعنيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    السرواتي

    الله مامن *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    الحقيقه

    تعليق 11ادا انت تعديت شي اسمه حلال وحرام فاحنا مازلنا بانه الحلال حلال والحرام حرام وسوف نستمر الي ان يشاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    ههه بس متجمبز

    حلقت حاجبها حلقت شعرها *** لنا بخصوصيتها ويجيك و****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  23. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    سبحان الله

    عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت) ومن يقول حرية خاصة فقتلها لنفسها يعتبر حرية خاصة لذا لا تفعلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:5759

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    الحقيقه

    ***الله يهدينا ويهديك11
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 14:38 م
    عدد التعليقات:5759

    المنتصر بالله

    الفضاوه وماتسوي وخبيرة تجميل خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    ويش دخلكم فيها ما اعتدت على احد وتمارس حياتها الخاصة وحريتها الشخصية . سبق وعلقت ان بقينا بهذا المستوى من اللقافة والحشرية بيلازمنا التخلف مدى الحياة اصلح نفسك ودع الخلق للخالق عيش يوم خالي من اللقافه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  31. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    ؟؟

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    رمان بلي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    العامري 111

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    والله صارت قضية وعطيتوها اكبر من حجمها .. فعلا شعب امعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:5914

    بسمه

    *** ..الله يهديها بس 😕
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:21

    مانع القحطاني

    لا حول ولاقوة الا بالله****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    كلمه حق

    حلوه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    وتلك الايام....

    تعليق مخالف.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    صريح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    وشك وشك

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    ريان

    العقل نعمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    ام ايلين

    الحمدلله الذي عفاني مم ابتلاك به
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    فوفو

    كلمتين على بعض ماتعرف تركبها وتكون جملة مفيدة ولا تعرف تعبر هي وش تبغى تقول بالله كيف هالاشكال انشهرت وعلى ايش؟؟!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    خالد

    اقول الله يخلف على الذي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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