أوباما يرشح مسلمًا لرئاسة حزبه في أمريكا

صحيفة المرصد: يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما التواصل مع قادة الحزب الديمقراطي لبحث مستقبل الحزب عقب الخسارة في الانتخابات الرئاسية التي قادت الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكشفت تقارير إعلامية، أن كيث إليسون، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، أول مسلم ينتخب عضوًا في الكونجراس، ابرز المرشحين بقوة لمنصب رئيس اللجنة الوطنية بالحزب، عقب تزكيته من قبل أوباما.

وتلقى إليسون دعمًا معلنًا من هاري ريد السيناتور المنصرف وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وكذلك من بيرني ساندرز الذي نافس هيلاري كلينتون على بطاقة الترشح للرئاسة.